20.02.2026 06:00
Deň 14
Miláno a Cortina 2026
Live
Alysa Liuová počas voľnej jazdy na ZOH v Miláne.
Piercing si urobila sama, používa vulgarizmy. O medailu nestála, predsa vyhrala zlato
Slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová.
Slovenka sa umiestnila v závere výsledkovej listiny. Zdolala jednu z dvoch Češiek
ONLINE: Nikola Fričová dnes ide skikros v akrobatickom lyžovaní na ZOH 2026.
ONLINE: Nikola Fričová ide skikros dnes, akrobatické lyžovanie na ZOH 2026 LIVE (vyraďovacia časť)
ONLINE: Preteky s hromadným štartom mužov dnes, biatlon na ZOH 2026 LIVE

ONLINE: Hromadné preteky mužov v biatlone na ZOH 2026.
ONLINE: Hromadné preteky mužov v biatlone na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|20. feb 2026 o 11:15
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z pretekov s hromadným štartom mužov v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026.

ZOH v Miláne a Cortine 2026 dnes pokračujú hromadnými pretekmi mužov v biatlone.

Kde sledovať biatlon v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Biatlon na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Preteky s hromadným štartom mužov dnes (ZOH Miláno a Cortina 2026, biatlon, NAŽIVO, piatok, výsledky)

Zimné olympijské hry - Biatlon  2026
20.02.2026 o 14:15
Muži - Preteky s hromadným štartom (15 km)
Plánovaný
Prenos
Štartová listina

1. Johan-Olav Botn (NOR)
2. Quentin Fillon Maillet (FRA)
3. Martin Ponsiluoma (SWE)
4. Eric Perrot (FRA)
5. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR)
6. Sturla Holm Lægreid (NOR)
7. Emilien Jacquelin (FRA)
8. Tommaso Giacomel (ITA)
9. Sebastian Samuelsson (SWE)
10. Johannes Dale-Skjevdal (NOR)
11. Campbell Wright (USA)
12. Philipp Nawrath (GER)
13. Lukas Hofer (ITA)
14. Olli Hiidensalo (FIN)
15. Tuomas Harjula (FIN)
16. Philipp Horn (GER)
17. Dmytro Pidručnyj (UKR)
18. Vítězslav Hornig (CZE)
19. Jakov Fak (SLO)
20. Vitalij Mandzyn (UKR)
21. Otto Invenius (FIN)
22. Tero Seppälä (FIN)
23. David Zobel (GER)
24. Sebastian Stalder (SUI)
25. Fabien Claude (FRA)
26. Joscha Burkhalter (SUI)
27. Michal Krčmář (CZE)
28. Nicola Romanin (ITA)
29. Niklas Hartweg (SUI)
30. Jesper Nelin (SWE)
Poradie disciplíny

1. Eric Perrot (FRA) 165 b
2. Tommaso Giacomel (ITA) 120 b
3. Campbell Wright (USA) 116 b
4. Johan-Olav Botn (NOR) 91 b
5. Fabien Claude (FRA) 77 b
6. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 65 b
7. Sverre Dahlen Aspenes (NOR) 65 b
8. Sebastian Samuelsson (SWE) 65 b
9. Lukas Hofer (ITA) 64 b
10. Emilien Jacquelin (FRA) 63 b
Poradie SP

1. Eric Perrot (FRA) 834 b
2. Tommaso Giacomel (ITA) 797 b
3. Sebastian Samuelsson (SWE) 668 b
4. Johan-Olav Botn (NOR) 630 b
5. Quentin Fillon Maillet (FRA) 503 b
6. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) 501 b
7. Martin Ponsiluoma (SWE) 500 b
8. Emilien Jacquelin (FRA) 474 b
9. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 429 b
10. Campbell Wright (USA) 414 b
...
81. Jakub Borguľa (SVK) 12 b
96. Martin Maťko (SVK) 2 b
Vítam všetkých priaznivcov biatlonu pri sledovaní online textového prenosu z Olympijských pretekov v hromadnom štarte mužov.

Zlato z Pekingu s určitosťou neobháji Johannes Thingnes Boe, ktorý už svoju kariéru ukončil. Svoju striebornú medailu sa, ale pokúsi obhájiť Martin Ponsiluoma a bronzovú Vetle Sjaastad Christiansen.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 14:15.

