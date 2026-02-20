Slovenské bobistky majú za sebou prvú jazdu, na líderky stratili jednu sekundu

Slovenské bobistky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová figurovali po úvodnej jazde súťaže dvojbobov žien na ZOH 2026 na 18. mieste.
Za vedúcou americkou dvojicou Kaillie Armbrusterová Humphriesová a Jasmine Jonesová zaostávali o 1,02 sekundy.
Čerňanská s Mokrášovou vytvorili historicky prvú slovenskú ženskú posádku dvojbobov, ktorá sa predstavila pod piatimi kruhmi. Slovenské reprezentantky si dali za cieľ preniknúť medzi najlepšiu pätnástku.
V piatok na bobovej dráhe v Cortine d'Ampezzo vyštartovali ako šestnáste v poradí. Na štarte mali 19. čas, potom zrýchlili a strednú časť zvládli pomerne čisto, ale potom prišlo pár nárazov.
Po prvých jazdách sa usadili na čele poradia Armbrusterová Humphriesová s Jonesovou, ktoré časom 56,92 sekundy vytvorili traťový rekord.
Za sebou nechali tri nemecké posádky, obhajkyňa zlata z Pekingu a celková víťazka Svetového pohára 2025/2026 Laura Nolteová s brzdárkou Deborah Leviovou strácali päť stotín, Lisa Buckwitzová s Neele Schutenovou zaostávali o 0,13 s a Kim Kalická s Taleou Prepensovou o 0,21 s.
V súťaži štartuje dokopy 25 posádok, druhé jazdy sú na programe o 19.50 h. Preteky vyvrcholia v sobotu treťou a štvrtou jazdou (19.00/21.05).
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Online prenos: Slovensko - USA, semifinále ZOH 2026
- Dvojice semifinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara