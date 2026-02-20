20.02.2026 06:00
Deň 14
Miláno a Cortina 2026
Slovenská bobistka Viktória Čerňanská
Slovenské bobistky majú za sebou prvú jazdu, na líderky stratili jednu sekundu
Finley Melville Ives po páde.
Hrozivý pád novozélandského favorita. Zostal bezvládne ležať a odniesli ho na nosidlách
Alysa Liuová počas voľnej jazdy na ZOH v Miláne.
Piercing si urobila sama, používa vulgarizmy. O medailu nestála, predsa vyhrala zlato
Na snímke slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová.
Slovenke vyšiel úvod. Súperky ju v ďalšom priebehu jednoznačne predstihli
Na snímke je bývalý tréner Petry Vlhovej Mauro Pini.
Bývalý tréner Vlhovej rezignoval. Po olympijských sklamaniach už necíti dôveru zväzu
Lindsey Vonnová
Vonnová bojuje s bolesťami. Po zranení na olympiáde podstúpila už piatu operáciu
Slovenské bobistky majú za sebou prvú jazdu, na líderky stratili jednu sekundu

Slovenská bobistka Viktória Čerňanská
Slovenská bobistka Viktória Čerňanská (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|20. feb 2026 o 19:05
Priebežne figurujú na 18. mieste.

Slovenské bobistky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová figurovali po úvodnej jazde súťaže dvojbobov žien na ZOH 2026 na 18. mieste.

Za vedúcou americkou dvojicou Kaillie Armbrusterová Humphriesová a Jasmine Jonesová zaostávali o 1,02 sekundy.

Čerňanská s Mokrášovou vytvorili historicky prvú slovenskú ženskú posádku dvojbobov, ktorá sa predstavila pod piatimi kruhmi. Slovenské reprezentantky si dali za cieľ preniknúť medzi najlepšiu pätnástku.

V piatok na bobovej dráhe v Cortine d'Ampezzo vyštartovali ako šestnáste v poradí. Na štarte mali 19. čas, potom zrýchlili a strednú časť zvládli pomerne čisto, ale potom prišlo pár nárazov.

Po prvých jazdách sa usadili na čele poradia Armbrusterová Humphriesová s Jonesovou, ktoré časom 56,92 sekundy vytvorili traťový rekord.

Za sebou nechali tri nemecké posádky, obhajkyňa zlata z Pekingu a celková víťazka Svetového pohára 2025/2026 Laura Nolteová s brzdárkou Deborah Leviovou strácali päť stotín, Lisa Buckwitzová s Neele Schutenovou zaostávali o 0,13 s a Kim Kalická s Taleou Prepensovou o 0,21 s.

V súťaži štartuje dokopy 25 posádok, druhé jazdy sú na programe o 19.50 h. Preteky vyvrcholia v sobotu treťou a štvrtou jazdou (19.00/21.05).

