    Alysa Liuová počas voľnej jazdy na ZOH v Miláne.
    Piercing si urobila sama, používa vulgarizmy. O medailu nestála, predsa vyhrala zlato
    Na snímke slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová.
    Slovenke vyšiel úvod. Súperky ju v ďalšom priebehu jednoznačne predstihli
    ONLINE: Hromadné preteky mužov v biatlone na ZOH 2026.
    ONLINE: Preteky s hromadným štartom mužov dnes, biatlon na ZOH 2026 LIVE
    Veľká pocta pre nemeckých sánkarov. Obaja majú na konte celkom osem medailí

    Tobias Wendl a Tobias Arlt.
    Tobias Wendl a Tobias Arlt. (Autor: TASR/AP)
    TASR|20. feb 2026 o 12:47
    Na slávnostnom otvorení hier dostali túto poctu hokejista Draisaitl a skokanka na lyžiach Schmidová.

    Nemeckí sánkari Tobias Wendl a Tobias Arlt budú vlajkonosičmi svojej krajiny na záverečnom ceremoniáli ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

    Na slávnostnom otvorení hier dostali túto poctu hokejista Leon Draisaitl a skokanka na lyžiach Katharina Schmidová.

    Rozhodnutie zveriť vlajku Draisaitlovi sa v Nemecku stretlo s kritikou, keďže útočník Edmontonu Oilers pod piatimi kruhmi debutoval.

    Na záverečnom ceremoniáli už vlajku ponesú Wendl s Arltom, ktorí v Cortine d'Ampezzo vybojovali bronz v súťaži dvojíc a zlato v štafete družstiev. Obaja majú na konte celkom osem olympijských medailí, z toho sedem zlatých, a sú historicky najdekorovanejší Nemci na ZOH.

    Tridsaťosemroční Wendl i Arlt sa na olympiáde zúčastnili poslednýkrát. „To, čo dosiahli, zostane navždy. Sme radi, že sme v Tobiasoch našli dvoch skvelých vlajkonosičov.

    Túto poctu si absolútne zaslúžia,“ uviedol prezident Nemeckého olympijského a športového výboru (DOSB) Thomas Weikert podľa DPA.

