Veľká pocta pre nemeckých sánkarov. Obaja majú na konte celkom osem medailí

Nemeckí sánkari Tobias Wendl a Tobias Arlt budú vlajkonosičmi svojej krajiny na záverečnom ceremoniáli ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Na slávnostnom otvorení hier dostali túto poctu hokejista Leon Draisaitl a skokanka na lyžiach Katharina Schmidová.
Rozhodnutie zveriť vlajku Draisaitlovi sa v Nemecku stretlo s kritikou, keďže útočník Edmontonu Oilers pod piatimi kruhmi debutoval.
Na záverečnom ceremoniáli už vlajku ponesú Wendl s Arltom, ktorí v Cortine d'Ampezzo vybojovali bronz v súťaži dvojíc a zlato v štafete družstiev. Obaja majú na konte celkom osem olympijských medailí, z toho sedem zlatých, a sú historicky najdekorovanejší Nemci na ZOH.
Tridsaťosemroční Wendl i Arlt sa na olympiáde zúčastnili poslednýkrát. „To, čo dosiahli, zostane navždy. Sme radi, že sme v Tobiasoch našli dvoch skvelých vlajkonosičov.
Túto poctu si absolútne zaslúžia,“ uviedol prezident Nemeckého olympijského a športového výboru (DOSB) Thomas Weikert podľa DPA.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Kde sledovať semifinále Slovensko - USA na ZOH 2026?
- Dvojice semifinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara