Exhibičný šprint o predposledné priečky. Kanada dostala kuriózne góly (sumár dňa)

Ako by ste vysvetlili mimozemšťanovi, čo je olympiáda a prečo je výnimočná?
Ukážte mu video zo záveru biatlonových pretekov s hromadným štartom na ZOH v Miláne a Cortine.
Na trati boli už iba traja biatlonisti, Francúz Fabie Claude, Talian Nicola Romanin a Američan Campbell Wright. Do cieľovej rovinky prišli takmer spolu.
Tam zastali. Zoradili sa, aby boli v jednej línii.
A potom si to rozdali o posledné tri miesta v exhibičnom šprinte. Diváci šaleli. Najrýchlejší bol Claude, medzi Romaninom a Wrightom rozhodol až fotofiniš v prospech Taliana.
Presne o tomto má byť olympiáda: bojuje sa aj o predposledné miesto, ale súperi nie sú nepriatelia. V cieli sa objali ako najväčší kamaráti.
VIDEO: Šprint biatlonistov v pretekoch s hromadným štartom
Perfektná streľba
Víťaz pretekov Johannes Dale-Skjevdal už v tom čase oslavoval dobrých päť minút.
28-ročný Nór uzavrel svoju prvú olympiádu vo veľkom štýle. V šprinte aj v stíhacích pretekoch skončil šiesty, vo vytrvalostných pretekoch bol desiaty.
Najradšej však má preteky s hromadným štartom. Ako jediný zo štartového poľa trafil všetkých dvadsať terčov a posledných sto metrov si mohol naplno vychutnať pred zaplnenými tribúnami.
„Celkom fajn záver mojej prvej olympiády. Tiež prvý raz som trafil 20 terčov z dvadsiatich. Nemám slov, je to paráda,“ rozplýval sa nový olympijský víťaz.
„Už po tretej streľbe som veril, že to bude niečo špeciálne, lebo som mal celkom solídny náskok a vedel som, že pri štvrtej streľbe budem sám na strelnici. Bola to situácia, o akej len snívate: prísť sám na strelnicu, v Anterselve, na olympiáde, v najobľúbenejšej disciplíne. Som veľmi šťastný,“ vravel.
V septembri minulého roku sa mu narodil syn a to mu dodáva ešte viac motivácie. „Biatlon je stále dôležitý, ale už nie najdôležitejší. Byť otcom je skvelá vec,“ zdôraznil.
Smoliarom pretekov bol domáci Tomasso Giacomel, ktorý po dvoch streľbách viedol, ale pre bolesť v boku musel preteky vzdať.
Dale-Skjevdal získal 17. zlato Nórska na hrách v Miláne a v Cortine, čo je nový rekord. Pred štyrmi rokmi v Pekingu mali Nóri 16 zlatých medailí.
Čo sa dialo na ZOH 2026 (deň po dni)
Deň 1 Šampiónka nesie meno slávnej herečky
Deň 2 Hollywood dostal namiesto drámy horor
Deň 3 Holandská diva randí s americkým boxerom
Deň 4 Lyžiar lietal vo svetri, aký nosil stíhací pilot
Deň 5 Biatlonistka senzačným bronzom prekryla kauzu
Deň 6 V cieli kričala od bolesti, je najšťastnejšia medailistka
Deň 7 Veľký český deň: zlato na ľade a fúziky na doske
Deň 8 Švédsko hovorí o podvádzaní aj kotrmelci na lyžiach
Deň 9 Olympijský víťaz triumfoval na Slovensku v inom športe
Deň 10 Nemajú hory a sneží tu zriedkavo. Holandsko je veľmoc
Deň 11 Francúzi dokázali to, čo sa nepodarilo Fourcadovi
Deň 12 Pes na trati, Vlhová v objatí so Shiffrinovou
Deň 13 Favorizovaný rýchlokorčuliar prehral, zlatý gól Američaniek
Vyhrali aj bez Crosbyho
Hokejisti Kanady prehrávali aj v druhom zápase vo vyraďovacej časti turnaja, no vo finále nebudú chýbať.
Pritom Fíni ako obhajcovia trofeje vyhrávali nad superfavoritom už 2:0. Kanaďania inkasovali kuriózne góly: prvý dal po troch sekundách presilovej hry Mikko Rantanen, druhý zase v oslabení Erik Haula.
Kanada vyrovnala až deväť minút pred koncom a víťazný gól strelil 36 sekúnd pred koncom v presilovej hre Nathan MacKinnon.
Kanaďania sa museli zaobísť bez Sidneyho Crosbyho, ktorý sa zranil ešte vo štvrťfinále s Českom. Je otázne, či bude vo finále k dispozícii.
„Máme 48 hodín, aby sme sa rozhodli. Má väčšie šance, aby hral v nedeľu, než mal dnes,“ vravel po zápase tréner Kanady Jon Cooper.
Pri Crosbyho absencii mal na sebe dres s kapitánskym céčkom Connor McDavid. „Určite to nebolo bez neho ľahké a určite to bol preňho dlhý zápas,“ poznamenal.
Uviaznutí na letisku
Slovensko opäť žije hokejom a na semifinále s USA sa na poslednú chvíľu vybrali do Milána desiatky až stovky fanúšikov. Do Talianska sa však veľa z nich nedostalo načas.
Vo Viedni síce celú túto zimu snežilo len osem dní, v noci na 20. februára však napadlo vyše 20 centimetrov snehu, čo úplne ochromilo letisko v Schwechate.
Lety boli zrušené, alebo stále presúvané na neskoršiu hodinu a fanúšikovia sa uviazli na letisku.
Tak ako sa slovenskí fanúšikovia nevedeli dostať do Milána, slovenskí hráči sa nevedeli dostať do zápasu. So Spojenými štátmi napokon prehrali 2:6 a v sobotu večer budú hrať o bronz s Fínmi.
