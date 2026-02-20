Dvojnásobná šampiónka je pred maratónom v karanténe. Nie je jasné, či bude štartovať

Víťazka oboch individuálnych dištančných pretekov v behu na lyžiach na olympijských hrách Frida Karlssonová ochorela a je oddelená od švédskeho tímu.
Nie je jasné, či bude môcť štartovať v záverečný deň hier v maratóne na 50 kilometrov.
Predstavitelia švédskeho tímu v piatok uviedli, že Karlssonová zažíva "mierne príznaky nachladnutia" a bola umiestnená do karantény. Bežkyňa na lyžiach neabsolvovala piatkový ranný tréning a nezúčastnila sa popoludňajšej tlačovej konferencie.
Karlssonová vo Val di Fiemme vyhrala skiatlon a voľnú desiatku, so štafetou bola po páde Ebby Anderssonovej strieborná.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Kde sledovať semifinále Slovensko - USA na ZOH 2026?
- Dvojice semifinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara