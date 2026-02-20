20.02.2026 06:00
Deň 14
Miláno a Cortina 2026
Live
Alysa Liuová počas voľnej jazdy na ZOH v Miláne.
Piercing si urobila sama, používa vulgarizmy. O medailu nestála, predsa vyhrala zlato
Na snímke slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová.
Slovenke vyšiel úvod. Súperky ju v ďalšom priebehu jednoznačne predstihli
ONLINE: Hromadné preteky mužov v biatlone na ZOH 2026.
ONLINE: Preteky s hromadným štartom mužov dnes, biatlon na ZOH 2026 LIVE
Na snímke je bývalý tréner Petry Vlhovej Mauro Pini.
Bývalý tréner Vlhovej rezignoval. Po olympijských sklamaniach už necíti dôveru zväzu
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 14Súvisiace

Dvojnásobná šampiónka je pred maratónom v karanténe. Nie je jasné, či bude štartovať

Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová pózuje so zlatou medailou.
Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová pózuje so zlatou medailou. (Autor: TASR/AP)
ČTK|20. feb 2026 o 14:05
ShareTweet0

Karlssonová vo Val di Fiemme vyhrala skiatlon a voľnú desiatku.

Víťazka oboch individuálnych dištančných pretekov v behu na lyžiach na olympijských hrách Frida Karlssonová ochorela a je oddelená od švédskeho tímu.

Nie je jasné, či bude môcť štartovať v záverečný deň hier v maratóne na 50 kilometrov.

Predstavitelia švédskeho tímu v piatok uviedli, že Karlssonová zažíva "mierne príznaky nachladnutia" a bola umiestnená do karantény. Bežkyňa na lyžiach neabsolvovala piatkový ranný tréning a nezúčastnila sa popoludňajšej tlačovej konferencie.

Karlssonová vo Val di Fiemme vyhrala skiatlon a voľnú desiatku, so štafetou bola po páde Ebby Anderssonovej strieborná.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Beh na lyžiach

Beh na lyžiach

Na snímke je bývalý tréner Petry Vlhovej Mauro Pini.
Na snímke je bývalý tréner Petry Vlhovej Mauro Pini.
Bývalý tréner Vlhovej rezignoval. Po olympijských sklamaniach už necíti dôveru zväzu
dnes 14:22|1
Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová pózuje so zlatou medailou.
dnes 14:05
Dvojnásobná šampiónka je pred maratónom v karanténe. Nie je jasné, či bude štartovaťKarlssonová vo Val di Fiemme vyhrala skiatlon a voľnú desiatku.
dnes 14:05
Slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová.
dnes 10:53
Slovenka sa umiestnila v závere výsledkovej listiny. Zdolala jednu z dvoch ČešiekAbsolvovala svoju premiéru na olympijských hrách.
dnes 10:53
Daniela Maierová.
dnes 13:32
Nemka bola suverénna vo finále. Vylepšila bronz z Pekingu, Slovenka zaostalaTriumfovala pred Švajčiarkou Fanny Smithovou.
dnes 13:32
Tobias Wendl a Tobias Arlt.
dnes 12:47
Veľká pocta pre nemeckých sánkarov. Obaja majú na konte celkom osem medailíNa slávnostnom otvorení hier dostali túto poctu hokejista Draisaitl a skokanka na lyžiach Schmidová.
dnes 12:47
Finley Melville Ives po páde.
dnes 12:35
Hrozivý pád novozélandského favorita. Zostal bezvládne ležať a odniesli ho na nosidláchSúťaž bola na takmer desať minút zastavená.
dnes 12:35
ONLINE: Nikola Fričová dnes ide skikros v akrobatickom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 11:20|1
ONLINE: Nikola Fričová ide skikros dnes, akrobatické lyžovanie na ZOH 2026 LIVE (vyraďovacia časť)Sledujte s nami ONLINE prenos zo skikrosu v akrobatickom lyžovaní žien na ZOH Miláno a Cortina 2026. Ide aj Nikola Fričová.
dnes 11:20|1
Beh na lyžiach

Beh na lyžiach

Na snímke je bývalý tréner Petry Vlhovej Mauro Pini.
Na snímke je bývalý tréner Petry Vlhovej Mauro Pini.
Bývalý tréner Vlhovej rezignoval. Po olympijských sklamaniach už necíti dôveru zväzu
dnes 14:22|1
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Beh na lyžiach»Dvojnásobná šampiónka je pred maratónom v karanténe. Nie je jasné, či bude štartovať