    20.02.2026 06:00
    Deň 14
    Miláno a Cortina 2026
    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 14 (piatok, 20. február)

    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE - deň 14 (piatok, 20. február).
    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE - deň 14 (piatok, 20. február). (Autor: Sportnet)
    Sportnet|20. feb 2026 o 07:00
    Sledujte s nami ONLINE prenos zo súťažného dňa 14 na ZOH Miláno 2026. Kto získa medaily a ako sa bude dariť Slovákom?

    Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo majú na programe súťažný deň 14. Pozrite si aj program Slovákov na dnes a minútu po minúte.

    ZOH Miláno 2026 sledujte s nami naživo ako online prenos.

    Kde sledovať ZOH Miláno 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    ONLINE: Olympiáda Miláno a Cortina 2026 dnes LIVE - deň 14 (piatok, 20. február, OH Miláno 2026 NAŽIVO)

    Zimné olympijské hry  2025/2026
    20.02.2026 o 10:00
    Prehľad udalostí na ZOH Miláno Cortina 2026 – 14. deň
    Plánovaný
    Prehľad
    Program 14. dňa:
    10:00
    Akrobatické lyžování – skikros žen, nasazovací jízdy

    10:30
    Akrobatické lyžování – akrobatické skoky mužů, kvalifikace
    Akrobatické lyžování – U rampa mužů, kvalifikace

    12:00
    Akrobatické lyžování – skikros žen, osmifinále, čtvrtfinále, semifinále

    13:10
    Akrobatické lyžování – skikros žen, finále

    13:30
    Akrobatické lyžování – akrobatické skoky mužů, finále

    14:05
    Curling – semifinále žen
    Kanada – Švédsko
    USA – Švýcarsko

    14:15
    Biatlon – hromadný start mužů 15 km

    16:30
    Rychlobruslení – 1 500 m žen

    16:40
    Lední hokej – semifinále mužů
    Kanada – Finsko

    18:00
    Boby – dvojbob žen, 1. jízda

    19:05
    Curling – o 3. místo mužů

    19:30
    Akrobatické lyžování – U rampa mužů, finále

    19:50
    Boby – dvojbob žen, 2. jízda

    20:15
    Short track 1 500 m žen, čtvrtfinále, semifinále

    21:10
    Lední hokej – semifinále mužů
    USA – Slovensko

    21:18
    Short track – 5 000 m štafeta mužů, finále

    22:00
    Short track – 1 500 m žen, finále
    Prenos
    Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z prehľadu udalostí zo 14. dňa na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Na programe je opäť niekoľko medailových disciplín, no najväčšiu pozornosť púta, samozrejme, semifinálový zápas mužského hokejového turnaja medzi Slovenskom a USA.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:00.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

