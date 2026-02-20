ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 14 (piatok, 20. február)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo majú na programe súťažný deň 14. Pozrite si aj program Slovákov na dnes a minútu po minúte.
ZOH Miláno 2026 sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Olympiáda Miláno a Cortina 2026 dnes LIVE - deň 14 (piatok, 20. február, OH Miláno 2026 NAŽIVO)
Zimné olympijské hry 2025/2026
20.02.2026 o 10:00
Prehľad udalostí na ZOH Miláno Cortina 2026 – 14. deň
Plánovaný
Prehľad
Program 14. dňa:
10:00
Akrobatické lyžování – skikros žen, nasazovací jízdy
10:30
Akrobatické lyžování – akrobatické skoky mužů, kvalifikace
Akrobatické lyžování – U rampa mužů, kvalifikace
12:00
Akrobatické lyžování – skikros žen, osmifinále, čtvrtfinále, semifinále
13:10
Akrobatické lyžování – skikros žen, finále
13:30
Akrobatické lyžování – akrobatické skoky mužů, finále
14:05
Curling – semifinále žen
Kanada – Švédsko
USA – Švýcarsko
14:15
Biatlon – hromadný start mužů 15 km
16:30
Rychlobruslení – 1 500 m žen
16:40
Lední hokej – semifinále mužů
Kanada – Finsko
18:00
Boby – dvojbob žen, 1. jízda
19:05
Curling – o 3. místo mužů
19:30
Akrobatické lyžování – U rampa mužů, finále
19:50
Boby – dvojbob žen, 2. jízda
20:15
Short track 1 500 m žen, čtvrtfinále, semifinále
21:10
Lední hokej – semifinále mužů
USA – Slovensko
21:18
Short track – 5 000 m štafeta mužů, finále
22:00
Short track – 1 500 m žen, finále
Prenos
Program 14. olympijského dňa:
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z prehľadu udalostí zo 14. dňa na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Na programe je opäť niekoľko medailových disciplín, no najväčšiu pozornosť púta, samozrejme, semifinálový zápas mužského hokejového turnaja medzi Slovenskom a USA.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:00.
Zimná olympiáda Miláno 2026
