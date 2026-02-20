Slovenské bobistky sa v druhej jazde zlepšili. Vytúžené umiestnenie majú na dosah

Slovenské bobistky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová figurovali po dvoch jazdách v súťaži dvojbobov žien na ZOH 2026 na 16. mieste.
V porovnaní s prvou jazdou sa posunuli o dve priečky. Na vedúce Nemky Lauru Nolteovú a Deborah Leviovú strácali 1,87 sekundy.
Čerňanská s Mokrášovou vytvorili historicky prvú slovenskú ženskú posádku dvojbobov, ktorá sa predstavila pod piatimi kruhmi.
Slovenské reprezentantky si dali za cieľ preniknúť medzi najlepšiu pätnástku.
V piatok na bobovej dráhe v Cortine d'Ampezzo vyštartovali ako šestnáste v poradí. Po prvej jazde figurovali na 18. pozícii s časom 57,94 sekundy.
V druhom kole svoj výkon zlepšili o osem stotín, keď dosiahli 15. čas (57,86). V celkovom poradí si polepšili o dve priečky.
Po druhej jazde sa dostali na čelo obhajkyňa zlata z Pekingu a celková víťazka Svetového pohára 2025/2026 Laura Nolteová s brzdárkou Deborah Leviovou, ktoré si vytvorili náskok 18 stotín pred krajankami Lisou Buckwitzovou a Neele Schutenovou.
Američanky Kaillie Armbrusterová Humphriesová a Jasmine Jonesová klesli z prvej pozície na priebežnú tretiu priečku, na vedúce Nemky mali manko 23 stotín. V súťaži štartuje dokopy 25 posádok, preteky vyvrcholia v sobotu treťou a štvrtou jazdou (19.00/21.05).
Zimná olympiáda Miláno 2026
