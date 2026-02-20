Dramatický súboj o zlato. V prospech Holanďanky rozhodlo len šesť stotín

ZOH 2026 - rýchlokorčuľovanie
ženy - 1500 m:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Antoinette de Jongová
Holandsko
1:54,09
2.
Ragne Wiklundová
Nórsko
+0,06 s
3.
Valerie Maltaisová
Kanada
+0,31 s
4.
Brittany Boweová
USA
+0,61 s
5.
Femke Koková
Holandsko
+0,70 s
6.
Miho Takagiová
Japonsko
+0,77 s
Holandská rýchlokorčuliarka Antoinette de Jongová zvíťazila časom 1:54,09 min na ZOH 2026 v pretekoch na 1500 m.
Na druhej pozícii klasifikovali Nórku Ragne Wiklundovú (+0,06 s), tretia bola Kanaďanka Valerie Maltaisová (+0,31).
Súboje o medaily napokon priniesli dramatické rozuzlenie, Rijpmová de Jongová zvíťazila s náskokom šesť stotín sekundy a prvýkrát v kariére získala na ZOH zlato.
Doterajším maximom na ZOH bolo pre ňu v individuálnych pretekoch bronz z roku 2022 na 1500 m a z roku 2018 na 3000 m. Oproti minuloročným majstrovstvám sveta si na tejto trati polepšila o jednu pozíciu.
Wiklundová si vybojovala na ZOH 2026 tretiu medailu, rovnaký počet kovov má z hier v Miláne a Cortiny d'Ampezzo aj Maltaisová.
Nakročené k pódiovému umiestneniu mala obhajkyňa striebra z Pekingu Japonka Miho Takagiová, v záverečnej jazde mala ešte jedno kolo pred koncom najrýchlejší medzičas, ale po nie úplne najsilnejšom finiši ju klasifikovali napokon na šiestej pozícii.
