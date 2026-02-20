20.02.2026 06:00
Deň 14
Miláno a Cortina 2026
Live
Dale-Skjevdal
Nórska dominancia v záverečných mužských pretekoch. Fillon Maillet s ďalšou medailou
Finley Melville Ives po páde.
Hrozivý pád novozélandského favorita. Zostal bezvládne ležať a odniesli ho na nosidlách
Alysa Liuová počas voľnej jazdy na ZOH v Miláne.
Piercing si urobila sama, používa vulgarizmy. O medailu nestála, predsa vyhrala zlato
Na snímke slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová.
Slovenke vyšiel úvod. Súperky ju v ďalšom priebehu jednoznačne predstihli
Na snímke je bývalý tréner Petry Vlhovej Mauro Pini.
Bývalý tréner Vlhovej rezignoval. Po olympijských sklamaniach už necíti dôveru zväzu
Lindsey Vonnová
Vonnová bojuje s bolesťami. Po zranení na olympiáde podstúpila už piatu operáciu
Dramatický súboj o zlato. V prospech Holanďanky rozhodlo len šesť stotín

Holandská rýchlokorčuliarka Antoinette de Jongová
Holandská rýchlokorčuliarka Antoinette de Jongová (Autor: TlASR/AP)
TASR|20. feb 2026 o 18:12
Získala prvú zlatú medailu v kariére.

ZOH 2026 - rýchlokorčuľovanie

ženy - 1500 m:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Antoinette de Jongová

Holandsko

1:54,09

2.

Ragne Wiklundová

Nórsko

+0,06 s

3.

Valerie Maltaisová

Kanada

+0,31 s

4.

Brittany Boweová

USA

+0,61 s

5.

Femke Koková

Holandsko

+0,70 s

6.

Miho Takagiová

Japonsko

+0,77 s

Holandská rýchlokorčuliarka Antoinette de Jongová zvíťazila časom 1:54,09 min na ZOH 2026 v pretekoch na 1500 m.

Na druhej pozícii klasifikovali Nórku Ragne Wiklundovú (+0,06 s), tretia bola Kanaďanka Valerie Maltaisová (+0,31).

Súboje o medaily napokon priniesli dramatické rozuzlenie, Rijpmová de Jongová zvíťazila s náskokom šesť stotín sekundy a prvýkrát v kariére získala na ZOH zlato.

Doterajším maximom na ZOH bolo pre ňu v individuálnych pretekoch bronz z roku 2022 na 1500 m a z roku 2018 na 3000 m. Oproti minuloročným majstrovstvám sveta si na tejto trati polepšila o jednu pozíciu.

Wiklundová si vybojovala na ZOH 2026 tretiu medailu, rovnaký počet kovov má z hier v Miláne a Cortiny d'Ampezzo aj Maltaisová.

Nakročené k pódiovému umiestneniu mala obhajkyňa striebra z Pekingu Japonka Miho Takagiová, v záverečnej jazde mala ešte jedno kolo pred koncom najrýchlejší medzičas, ale po nie úplne najsilnejšom finiši ju klasifikovali napokon na šiestej pozícii.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Rýchlokorčuľovanie

Rýchlokorčuľovanie

