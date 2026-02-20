Nadviazali na úspešný Pjongčang. Švajčiarski curleri získali bronzové medaily

ZOH 2026 - curling, muži - o 3. miesto
Švajčiarsko - Nórsko 9:1
Reprezentanti Švajčiarska získali bronzovú medailu v curlingu v rámci mužského turnaja na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo.
V súboji o konečné 3. miesto zdolali Nórov presvedčivo 9:1. Švajčiari sa dočkali cenného kovu opäť po ôsmich rokoch.
V Pjongčangu získali taktiež bronz, pred štyrmi rokmi v Pekingu obsadili 7. priečku.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Online prenos: Slovensko - USA, semifinále ZOH 2026
- Dvojice semifinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara