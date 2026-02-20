20.02.2026 06:00
Slovenské bobistky zľava Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová
Čerňanská s Mokrášovou sú krok od cieľa. Potrebujeme vylepšiť štart, hovorí pilotka
Slovenské bobistky spredu Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová v cieli 2. jazdy
Slovenské bobistky sa v druhej jazde zlepšili. Vytúžené umiestnenie majú na dosah
Alysa Liuová počas voľnej jazdy na ZOH v Miláne.
Piercing si urobila sama, používa vulgarizmy. O medailu nestála, predsa vyhrala zlato
Na snímke slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová.
Slovenke vyšiel úvod. Súperky ju v ďalšom priebehu jednoznačne predstihli
Na snímke je bývalý tréner Petry Vlhovej Mauro Pini.
Bývalý tréner Vlhovej rezignoval. Na olympiáde zažil sklamania a už necíti dôveru
Lindsey Vonnová
Vonnová bojuje s bolesťami. Po zranení na olympiáde podstúpila už piatu operáciu
Nadviazali na úspešný Pjongčang. Švajčiarski curleri získali bronzové medaily

Švajčiarski reprezentanti v curlingu zľava Benoit Schwarz-van Berkel, Yannick Schwaller, Sven Michel a Pablo Lachat-Couchepin oslavujú po ich výhre nad Nórskom v zápase o bronz
Švajčiarski reprezentanti v curlingu zľava Benoit Schwarz-van Berkel, Yannick Schwaller, Sven Michel a Pablo Lachat-Couchepin oslavujú po ich výhre nad Nórskom v zápase o bronz (Autor: TASR/AP)
TASR|20. feb 2026 o 22:14
Jednoznačne zdolali Nórsko.

ZOH 2026 - curling, muži - o 3. miesto

Švajčiarsko - Nórsko 9:1


Reprezentanti Švajčiarska získali bronzovú medailu v curlingu v rámci mužského turnaja na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo.

V súboji o konečné 3. miesto zdolali Nórov presvedčivo 9:1. Švajčiari sa dočkali cenného kovu opäť po ôsmich rokoch.

V Pjongčangu získali taktiež bronz, pred štyrmi rokmi v Pekingu obsadili 7. priečku.

