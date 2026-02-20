20.02.2026 06:00
Slovenské bobistky zľava Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová
Čerňanská s Mokrášovou sú krok od cieľa. Potrebujeme vylepšiť štart, hovorí pilotka
Slovenské bobistky spredu Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová v cieli 2. jazdy
Slovenské bobistky sa v druhej jazde zlepšili. Vytúžené umiestnenie majú na dosah
Alysa Liuová počas voľnej jazdy na ZOH v Miláne.
Piercing si urobila sama, používa vulgarizmy. O medailu nestála, predsa vyhrala zlato
Na snímke slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová.
Slovenke vyšiel úvod. Súperky ju v ďalšom priebehu jednoznačne predstihli
Na snímke je bývalý tréner Petry Vlhovej Mauro Pini.
Bývalý tréner Vlhovej rezignoval. Na olympiáde zažil sklamania a už necíti dôveru
Lindsey Vonnová
Vonnová bojuje s bolesťami. Po zranení na olympiáde podstúpila už piatu operáciu
Americký akrobat získal zlato na U-rampe, medailu oslavuje aj Estónsko

Americký akrobatický lyžiar Alex Ferreira
Americký akrobatický lyžiar Alex Ferreira (Autor: TASR/AP)
TASR|20. feb 2026 o 21:27
Američan dosiahol životný úspech.

Akrobatické lyžovanie na ZOH 2026

muži - U-rampa:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Alex Ferreira

USA

93,75 

2.

Henry Sildaru

Estónsko

93,00 

3.

Brendan MacKay

Kanada

91,00 

4.

Nick Goepper

USA

89,00

5.

Birk Irving

USA

88,00

6.

Gus Kenworthy

Veľká Británia

84,75

Americký akrobatický lyžiar Alex Ferreira získal na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo zlatú medailu na U-rampe.

V piatkovom finále v Livigne triumfoval so ziskom 93,75 bodu. Na striebornej priečke skončil so stratou necelého bodu Estónec Henry Sildaru, bronz vybojoval Kanaďan Brendan MacKay.

Ferreira sa vyšvihol na najvyšší stupienok vďaka tretej finálovej jazde. Pre Američana je to životný úspech, pred štyrmi rokmi na zimnej olympiáde v Pekingu získal na U-rampe striebro.

V 12-člennom finále nemohol štartovať majster sveta Novozélanďan Finley Melville Ives, ktorý utrpel v kvalifikácii ťažký pád a museli ho odniesť na nosidlách.

dnes 21:27
