Americký akrobat získal zlato na U-rampe, medailu oslavuje aj Estónsko

Akrobatické lyžovanie na ZOH 2026
muži - U-rampa:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Alex Ferreira
USA
93,75
2.
Henry Sildaru
Estónsko
93,00
3.
Brendan MacKay
Kanada
91,00
4.
Nick Goepper
USA
89,00
5.
Birk Irving
USA
88,00
6.
Gus Kenworthy
Veľká Británia
84,75
Americký akrobatický lyžiar Alex Ferreira získal na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo zlatú medailu na U-rampe.
V piatkovom finále v Livigne triumfoval so ziskom 93,75 bodu. Na striebornej priečke skončil so stratou necelého bodu Estónec Henry Sildaru, bronz vybojoval Kanaďan Brendan MacKay.
Ferreira sa vyšvihol na najvyšší stupienok vďaka tretej finálovej jazde. Pre Američana je to životný úspech, pred štyrmi rokmi na zimnej olympiáde v Pekingu získal na U-rampe striebro.
V 12-člennom finále nemohol štartovať majster sveta Novozélanďan Finley Melville Ives, ktorý utrpel v kvalifikácii ťažký pád a museli ho odniesť na nosidlách.
