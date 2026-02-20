Piercing si urobila sama, používa vulgarizmy. O medailu nestála, predsa vyhrala zlato

Vyzerali ako tínedžerky, ktoré práve zažili najvzrušujúcejšiu diskotéku života. Boli celé bez seba, objímali sa, skákali, plakali a vrieskali.
Neboli to však scény z nejakého populárneho seriálu o študentskom živote, ale vyvrcholenie neskutočného finále žien v krasokorčuľovaní na ZOH v Miláne.
V kiss & cry sa radovala nová olympijská šampiónka Alysa Liuová spolu s bronzovou medailistkou Ami Nakaiovou. Strieborná Kaori Sakamotová plakala v zákulisí.
V šestnástich „do dôchodku“
Liuová má len dvadsať rokov a raz už ukončila kariéru. V šestnástich. Na olympiáde v Pekingu skončila šiesta, následne na majstrovstvách sveta brala bronz. A usúdila, že má dosť.
Viedla bežný život mladej dievčiny, nastúpila na univerzitu. Zrazu na lyžiarskom výlete dostala chuť znovu si zakorčuľovať. Zistila, že ju to stále baví.
Vyhľadala si svojich bývalých trénerov a oznámila, že sa vracia.
Podčiarkla však, že má podmienky. Bude mať šaty, aké ona chce, bude jazdiť na hudbu, ktorú si vyberie ona sama a bude jesť to, čo chce.
Ako juniorka skákala trojitý axel aj štvoritý lutz. Bola dokonca prvá žena, ktorá skočila v jednej jazde aj trojitý axel, aj štvoritý skok.
V trinástich sa stala najmladšou majsterkou Spojených štátov. V štrnástich bola najmladšou dvojnásobnou americkou šampiónkou.
Skutočná radosť z korčuľovania však prišla až po tom, čo si dala pauzu od súťaženia.
„Nepotrebujem medailu“
Liuová pochádza z rodiny čínskych imigrantov, má štyroch súrodencov.
Jej otec musel opustiť svoju rodnú krajinu v deväťdesiatych rokoch, keď v Číne začali stíhať členov demokratického hnutia z roku 1989. Neskôr sa stal právnikom.
Pred olympiádou v Pekingu sa ho čínske úrady pokúsili presvedčiť, aby jeho dcéra reprezentovala Čínu. Bol neoblomný.
Správal sa však svojsky aj k trénerom svojej dcéry, ktorých viackrát vyhodil. Aj preto bola Liuová taká rázna, že po návrate chce o všetkom rozhodovať sama.
Pri pohľade na ňu je zjavné, že to nerobí pre medaily. Tie prídu práve vďaka tomu, že si každý moment užíva.
Pred rokom v Bostone vyhrala majstrovstvá sveta. V Miláne získala olympijské zlato, hoci po krátkom programe bola iba tretia.
Korčuľovala bez absolútneho tlaku. „Nepotrebujem medailu. Potrebujem byť tu a jazdiť pre ľudí, podeliť sa o svoj príbeh. Chcem tu byť prítomná a chcem, aby ľudia sledovali, čo urobím najbližšie,“ vravela pred voľnou jazdou.
Piercing a letokruhy
Liuová je skrátka nezmar. Púta pozornosť nezvyčajným piercingom nad hornými prednými zubami. Urobila si ho sama.
„Moja sestra mi podržala peru a ja som si strieborným háčikom prepichla uzdičku,“ opisovala nevšedný manéver.
Vlasy si nafarbila tak, aby pripomínali letokruhy. Každý rok si chce do nich pridať nový blond prstenec. „To sú moje letokruhy. Chcem vyzerať ako strom,“ vysvetľovala.
Na nič sa nehrá a používa aj vulgarizmy. V posúťažnej eufórii zachytili ruchové mikrofóny v kiss & cry aj známe anglické slovo na f.
VIDEO: Voľná jazda Alysa Liuovej
Američanka predviedla najlepšiu voľnú jazdu večera na skladbu Donny Summer. V zlatých šatách bola na ľade nezastaviteľná, všetko vyskákala bez najmenšieho zaváhania.
Vylepšila si sezónne maximum a s celkovým skóre 226,79 bodu išla do vedenia.
Vtedy ešte netušila, že sa stane prvou americkou olympijskou víťazkou v ženskom krasokorčuľovaní od roku 2002, keď senzačne zvíťazila Sarah Hughesová.
Malé chyby ich stáli veľa
Po nej totiž ešte nastúpili na ľad dve Japonky. Najprv priebežne druhá Kaori Sakamotová, pre ktorú je to posledná sezóna.
V krátkom programe korčuľovala na známu pieseň Andreu Bocelliho Time to Say Goodbye (Čas na rozlúčku), vo voľnej jazde na francúzske šansóny od Edith Piaf, medzi nimi aj skladbu Non, je ne regrette rien (Nie, nič neľutujem).
Jediné zaváhanie vo voľnej jazde však určite ľutovala. V druhej časti jazdy sa jej po nie ideálnom výjazde z trojitého flipu nepodarilo spraviť kombináciu.
Ak by ako druhý skok skočila aspoň jednoduchý tulup, pravdepodobne by vyhrala. Takto skončila na druhom mieste.
Je to jej štvrtá olympijská medaila: v tímovej súťaži získala striebro pred štyrmi rokmi aj teraz, v individuálnych pretekoch bola v Pekingu tretia.
„Pred štyrmi rokmi som vyhrala bronz a vtedy to bol ako zázrak. Teraz mám striebro, ale som frustrovaná,“ priznala.
Priebežná líderka, 17-ročná Japonka Ami Nakaiová začala svoju voľnú jazdu mohutným trojitým axlom, ale v ďalšej časti jazdy mala menšie chybičky. Niektoré boli viditeľné aj voľným okom, iné až v spomalenom zázname.
Ona sama po jazde cítila, že to nebol ideálny výkon, lebo po záverečnej póze sa zatvárila trochu bezradne.
Vo voľnej jazde bola až deviata, ale v celkovom poradí skončila tretia. Keď sa na obrazovke objavilo jej skóre, najprv nevedela, že získala medailu. „Keď som si konečne všimla číslo tri, došlo mi, že mám bronz,“ vravela pre portál Golden Skate.
Nič nešlo podľa plánu
Preteky žien priniesli veľmi kvalitné výkony a v porovnaní so súťažou mužov len minimum pádov.
Jeden sa prihodil Adelii Petrosjanovej, Ruske, ktorá súťažila pod neutrálnou vlajkou.
18-ročná rodáčka z Moskvy má vo svojom repertoári trojitý axel aj štvoritý tulup. Pred voľnými jazdami sa v ruskej tlači rozoberalo, koľko „ultra-C“ prvkov bude potrebovať k víťazstvu.
Ak by skočila štvorák aj trojitý axel, alebo dva štvoráky, mala by veľmi veľkú šancu na víťazstvo.
Petrosjanová však napokon zaradila do voľnej jazdy iba jeden štvoritý skok a aj z toho padla.
„Nechápem, prečo to nevyšlo. Možno som na chvíľu stratila koncentráciu, zasekli sa mi náušnice, alebo ma vyrušila nejaká myšlienka. Neviem,“ vravela trojnásobná majsterka Ruska.
„Na začiatku som plánovala ťažšie prvky, ale potom nič nešlo podľa plánu,“ doplnila.
Petrosjanová napokon skončila na šiestom mieste.
„Bude ťažké sa po tomto výkone vrátiť do Ruska. Hanbím sa,“ poznamenala mladá pretekárka.
Bojovníčka Glennová
Veľkou hrdinkou večera bola Američanka Amber Glennová, ktorá zajazdila tretiu najlepšiu voľnú jazdu.
Úradujúca šampiónka Spojených štátov v krátkom programe spravila veľkú chybu, keď skočila iba dvojitý rittberger. Keďže ako sólový skok je povinný troják, nedostala zaň žiadne body.
Glennová bola zúfalá, jej plač sa nedal utíšiť. Mala reálnu šancu na medailu, no po krátkom programe bola iba trinásta.
Vo voľnej jazde ukázala, že je bojovníčka. Opäť skočila vynikajúci trojitý axel a sedem ďalších trojitých skokov. Dlho sedela v kresle pre lídra, napokon obsadila konečné piate miesto.
