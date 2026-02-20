Bývalý tréner Vlhovej rezignoval. Po olympijských sklamaniach už necíti dôveru zväzu

20.02.2026 06:00
Sportnet|20. feb 2026 o 14:20 (aktualizované 20. feb 2026 o 14:45)
Mauro Pini priviedol Petru Vlhovú k olympijskému zlatu.

Lyžiarsky tréner Mauro Pini rezignoval na svoju funkciu v talianskom tíme, v ktorom viedol mužov špecializujúcich sa na technické disciplíny. 

Podľa portálu NeveItalia boli dôvodom jeho rozhodnutia neuspokojivé výsledky jeho zverencov v obrovskom slalome a tiež v slalome na ZOH 2026.

Vo svojej kariére viedol Pini slovinskú zjazdárku Tinu Mazeovú či Slovenku Petru Vlhovú, s ktorou sa pred štyrmi rokmi tešil z olympijského zlata.

V marci minulého roka opustil Team Vlha, ktorý mu pre dlhotrvajúce zdravotné problémy slovenskej lyžiarky nechcel brániť v ďalšej kariére.

Pini následne kývol na ponuku talianskej federácie, ale dvojročný kontrakt nenaplní. Rovnako vyjadril sklamanie z výsledkov na ZOH v Bormiu.

"Beriem na seba zodpovednosť za sklamania z výsledkov, ktoré dosiahli talianski reprezentanti v technických disciplínach. 

Po dôkladnom zvážení som uznal, že v mojom vzťahu s nadriadenými chýba potrebná vzájomná dôvera, preto si myslím, že je správne odstúpiť. Ďakujem FISI za príležitosť a prajem športovcom veľa úspechov," povedal Pini.

Najlepším talianskym výsledkom v technických disciplínach bolo prekvapivo 12. miesto Tommasa Saccardiho v slalome, hoci mal štartové číslo 37.

Zaujímavosťou je, že Pini bol staviteľom prvého kola slalomu, ktoré v kombinácii s náročnými snehovými podmienkami robilo športovcom obrovské problémy.

Celkovo prvé kolo dokončilo len 44 z 95 lyžiarov.

"Nerozumiem, prečo to takto postavil. Keby na to jeho pretekári nedoplatili nič nepoviem, ale aj oni na to doplatili. Možno keby bolo počasie lepšie, tak by sa pretekárom reagovalo na tie kombinácie ľahšie.

Dnešné podmienky a takto ťažko postavená trať spôsobuje, že máme toľko vypadnutí," komentovala vtedy pre STVR Veronika Valette Zuzulová.

