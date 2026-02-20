20.02.2026 06:00
Deň 14
Miláno a Cortina 2026
Live
Alysa Liuová počas voľnej jazdy na ZOH v Miláne.
Piercing si urobila sama, používa vulgarizmy. O medailu nestála, predsa vyhrala zlato
Na snímke slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová.
Slovenke vyšiel úvod. Súperky ju v ďalšom priebehu jednoznačne predstihli
ONLINE: Hromadné preteky mužov v biatlone na ZOH 2026.
ONLINE: Preteky s hromadným štartom mužov dnes, biatlon na ZOH 2026 LIVE
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 14Súvisiace

Slovenke vyšiel úvod. Súperky ju v ďalšom priebehu jednoznačne predstihli

Na snímke slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová.
Na snímke slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová. (Autor: TASR/SOŠV - Jakub Súkup)
Sportnet, TASR|20. feb 2026 o 12:10
ShareTweet0

Predstavila sa v tretej osemfinálovej jazde.

Slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová nepostúpila do štvrťfinále skikrosu na ZOH v Miláne a Cortine 2026

Dvadsaťpäťročná olympijská debutantka obsadila v tretej osemfinálovej jazde posledné štvrté miesto, pričom do ďalšej fázy postúpili prvé dve pretekárky.

Fričová obsadila v predpoludňajšom nasadzovavcom kole 28. miesto. To ju zaradilo do tretej jazdy spolu so Švajčiarkou Talinou Gantenbeinovou, Francúzkou Anouck Errardovou a Rakúšankou Christinou Födermayrovou. Slovenská reprezentantka nevyštartovala ideálne a od úvodu sa zaradila na štvrtú priečku a stratu nedohnala.

V cieli potvrdili pozíciu favoritiek Gantenbeinová s Errardovou, pričom po fotofiniši preťala cieľovú pásku skôr Švajčiarka. Fričová finišovala s mankom 4,90 sekundy a spolu s Födermayrovou v súťaži skončila. Finále skikrosu žien bolo na programe v rovnaký deň o 13.15 h.

Fričová v prebiehajúcej sezóne štartovala vo viacerých pretekoch Svetového pohára, jej najlepším výsledkom bolo 28. miesto v talianskom Innichene.

Paralelne pravidelne bodovala v Európskom pohári, kde sa v sezóne 2024/2025 opakovane umiestnila v najlepšej desiatke. Výrazným momentom jej doterajšej kariéry je zisk striebornej medaily v skikrose na zimnej univerziáde v Lake Placid.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Akrobatické lyžovanie

Akrobatické lyžovanie

Daniela Maierová.
Daniela Maierová.
Nemka bola suverénna vo finále. Vylepšila bronz z Pekingu, Slovenka zaostala
dnes 13:32
Slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová.
dnes 10:53
Slovenka sa umiestnila v závere výsledkovej listiny. Zdolala jednu z dvoch ČešiekAbsolvovala svoju premiéru na olympijských hrách.
dnes 10:53
Daniela Maierová.
dnes 13:32
Nemka bola suverénna vo finále. Vylepšila bronz z Pekingu, Slovenka zaostalaTriumfovala pred Švajčiarkou Fanny Smithovou.
dnes 13:32
Tobias Wendl a Tobias Arlt.
dnes 12:47
Veľká pocta pre nemeckých sánkarov. Obaja majú na konte celkom osem medailíNa slávnostnom otvorení hier dostali túto poctu hokejista Draisaitl a skokanka na lyžiach Schmidová.
dnes 12:47
Finley Melville Ives po páde.
dnes 12:35
Hrozivý pád novozélandského favorita. Zostal bezvládne ležať a odniesli ho na nosidláchSúťaž bola na takmer desať minút zastavená.
dnes 12:35
ONLINE: Nikola Fričová dnes ide skikros v akrobatickom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 11:20|1
ONLINE: Nikola Fričová ide skikros dnes, akrobatické lyžovanie na ZOH 2026 LIVE (vyraďovacia časť)Sledujte s nami ONLINE prenos zo skikrosu v akrobatickom lyžovaní žien na ZOH Miláno a Cortina 2026. Ide aj Nikola Fričová.
dnes 11:20|1
Akrobatické lyžovanie

Akrobatické lyžovanie

Daniela Maierová.
Daniela Maierová.
Nemka bola suverénna vo finále. Vylepšila bronz z Pekingu, Slovenka zaostala
dnes 13:32
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Akrobatické lyžovanie»Slovenke vyšiel úvod. Súperky ju v ďalšom priebehu jednoznačne predstihli