Predviedli suverénnu jazdu Holandskí šortrekári získali zlaté medaily v štafete

Šortrek na ZOH 2026
muži štafeta 5000 m - A-finále:
Poradie
Krajina
Čas
1.
Holandsko
6:51,847 min
2.
Kórejská republika
6:52,239
3.
Taliansko
6:52,335
4.
Kanada
6:52,425
Holandská zostava šortrekárov v zložení Jens van't Wout, Teun Boer, Friso Emons a Melle van't Wout získala zlato na zimných olympijských hrách v Miláne v štafete na 5000 m.
Vo finále triumfovala pred Kórejskou republikou a Talianskom.
Holanďania predviedli vo finále suverénnu jazdu, počas celého priebehu štafety neboli horšie ako na druhej pozícii a napokon prišli do cieľa s výrazným náskokom.
Kórejská republika a Taliansko sa umiestnili na totožných priečkach v porovnaní so ZOH 2022, obhajcovia zlata z Pekingu Kanaďania napokon zostali bez cenného kovu v Miláne.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Online prenos: Slovensko - USA, semifinále ZOH 2026
- Dvojice semifinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara