20.02.2026 06:00
Deň 14
Miláno a Cortina 2026
Live
Slovenské bobistky zľava Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová
Čerňanská s Mokrášovou sú krok od cieľa. Potrebujeme vylepšiť štart, hovorí pilotka
Slovenské bobistky spredu Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová v cieli 2. jazdy
Slovenské bobistky sa v druhej jazde zlepšili. Vytúžené umiestnenie majú na dosah
Alysa Liuová počas voľnej jazdy na ZOH v Miláne.
Piercing si urobila sama, používa vulgarizmy. O medailu nestála, predsa vyhrala zlato
Na snímke slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová.
Slovenke vyšiel úvod. Súperky ju v ďalšom priebehu jednoznačne predstihli
Na snímke je bývalý tréner Petry Vlhovej Mauro Pini.
Bývalý tréner Vlhovej rezignoval. Na olympiáde zažil sklamania a už necíti dôveru
Lindsey Vonnová
Vonnová bojuje s bolesťami. Po zranení na olympiáde podstúpila už piatu operáciu
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 14Súvisiace

Predviedli suverénnu jazdu Holandskí šortrekári získali zlaté medaily v štafete

Holandská zostava šortrekárov oslavuje zlato
Holandská zostava šortrekárov oslavuje zlato (Autor: TASR/AP)
TASR|20. feb 2026 o 22:24
ShareTweet0

Vo finále triumfovali pred Kórejskou republikou a Talianskom.

Šortrek na ZOH 2026

muži štafeta 5000 m - A-finále:

Poradie

Krajina

Čas

1.

Holandsko

6:51,847 min

2.

Kórejská republika

6:52,239

3.

Taliansko

6:52,335

4.

Kanada

6:52,425

Holandská zostava šortrekárov v zložení Jens van't Wout, Teun Boer, Friso Emons a Melle van't Wout získala zlato na zimných olympijských hrách v Miláne v štafete na 5000 m.

Vo finále triumfovala pred Kórejskou republikou a Talianskom.

Holanďania predviedli vo finále suverénnu jazdu, počas celého priebehu štafety neboli horšie ako na druhej pozícii a napokon prišli do cieľa s výrazným náskokom.

Kórejská republika a Taliansko sa umiestnili na totožných priečkach v porovnaní so ZOH 2022, obhajcovia zlata z Pekingu Kanaďania napokon zostali bez cenného kovu v Miláne.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Šortrek

Šortrek

Holandská zostava šortrekárov oslavuje zlato
Holandská zostava šortrekárov oslavuje zlato
Predviedli suverénnu jazdu Holandskí šortrekári získali zlaté medaily v štafete
dnes 22:24
Holandská zostava šortrekárov oslavuje zlato
dnes 22:24
Predviedli suverénnu jazdu Holandskí šortrekári získali zlaté medaily v štafeteVo finále triumfovali pred Kórejskou republikou a Talianskom.
dnes 22:24
Švajčiarski reprezentanti v curlingu zľava Benoit Schwarz-van Berkel, Yannick Schwaller, Sven Michel a Pablo Lachat-Couchepin oslavujú po ich výhre nad Nórskom v zápase o bronz
dnes 22:14
Nadviazali na úspešný Pjongčang. Švajčiarski curleri získali bronzové medailyJednoznačne zdolali Nórsko.
dnes 22:14
Americký akrobatický lyžiar Alex Ferreira
dnes 21:27
Americký akrobat získal zlato na U-rampe, medailu oslavuje aj EstónskoAmeričan dosiahol životný úspech.
dnes 21:27
Slovenská bobistka Viktória Čerňanská
dnes 19:05
Slovenské bobistky majú za sebou prvú jazdu, na líderky stratili jednu sekunduPriebežne figurujú na 18. mieste.
dnes 19:05
Holandská rýchlokorčuliarka Antoinette de Jongová
dnes 18:12
Dramatický súboj o zlato. V prospech Holanďanky rozhodlo len šesť stotínZískala prvú zlatú medailu v kariére.
dnes 18:12
Franziska Preussová
dnes 17:43
Nemecká hviezda biatlonu sa definitívne lúči. Po olympiáde ukončí kariéruPrišla správna chvíľa sa s biatlonom rozlúčiť, napísala.
dnes 17:43
Dale-Skjevdal
dnes 14:56
Nórska dominancia v záverečných mužských pretekoch. Fillon Maillet s ďalšou medailouBronz získal v závere Francúz Quentin Fillon-Maillet.
dnes 14:56
Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová pózuje so zlatou medailou.
dnes 14:05
Dvojnásobná šampiónka je pred maratónom v karanténe. Nie je jasné, či bude štartovaťKarlssonová vo Val di Fiemme vyhrala skiatlon a voľnú desiatku.
dnes 14:05
Wang Sin-tio oslavuje zlato.
dnes 15:24
Číňania boli najlepší v skokanskej súťaži. Víťaz sa tešil zo zlata na tretí pokusV superfinále štartovali celkom štyria Číňania.
dnes 15:24
Finley Melville Ives po páde.
dnes 12:35
Hrozivý pád novozélandského favorita. Zostal bezvládne ležať a odniesli ho na nosidláchSúťaž bola na takmer desať minút zastavená.
dnes 12:35
ONLINE: Hromadné preteky mužov v biatlone na ZOH 2026.online
dnes 11:15
Biatlon na ZOH 2026: Dale vyhral preteky s hromadným štartom, darilo sa aj LägreidoviSledovali ste spolu s nami ONLINE prenos z pretekov s hromadným štartom mužov v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 11:15
Slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová.
dnes 10:53
Slovenka sa umiestnila v závere výsledkovej listiny. Zdolala jednu z dvoch ČešiekAbsolvovala svoju premiéru na olympijských hrách.
dnes 10:53
Daniela Maierová.
dnes 13:32
Nemka bola suverénna vo finále. Vylepšila bronz z Pekingu, Slovenka zaostalaTriumfovala pred Švajčiarkou Fanny Smithovou.
dnes 13:32
Tobias Wendl a Tobias Arlt.
dnes 12:47
Veľká pocta pre nemeckých sánkarov. Obaja majú na konte celkom osem medailíNa slávnostnom otvorení hier dostali túto poctu hokejista Draisaitl a skokanka na lyžiach Schmidová.
dnes 12:47
ONLINE: Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová dnes idú 1. a 2. jazdu v dvojbobe na ZOH 2026.online
dnes 15:00
ONLINE: Čerňanská a Mokrášová idú dvojbob žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVESledujte s nami ONLINE prenos z 1. a 2. jazdy v dvojbobe žien na ZOH Miláno a Cortina 2026. Idú aj Čerňanská a Mokrášová.
dnes 15:00
ONLINE: Nikola Fričová dnes ide skikros v akrobatickom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 11:20|1
Akrobatické lyžovanie na ZOH 2026: Fričová vypadla v osemfinále, zlato vyhrala NemkaSledovali ste s nami ONLINE prenos zo skikrosu v akrobatickom lyžovaní žien na ZOH Miláno a Cortina 2026. Išla aj Nikola Fričová.
dnes 11:20|1
Šortrek

Šortrek

Holandská zostava šortrekárov oslavuje zlato
Holandská zostava šortrekárov oslavuje zlato
Predviedli suverénnu jazdu Holandskí šortrekári získali zlaté medaily v štafete
dnes 22:24
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Šortrek»Predviedli suverénnu jazdu Holandskí šortrekári získali zlaté medaily v štafete