Slovenka sa umiestnila v závere výsledkovej listiny. Zdolala jednu z dvoch Češiek

Slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová obsadila 28. miesto v predpoludňajšom nasadzovacom kole skikrosu na ZOH v Miláne a Cortine 2026
Dvadsaťpäťročná olympijská debutantka stratila na víťaznú Nemku Danielu Maierovú 9,12 sekundy. Osemfinálové jazdy boli na programe v Livigno Snow Parku od 12.00 h.
Fričová v prebiehajúcej sezóne štartovala vo viacerých pretekoch Svetového pohára, jej najlepším výsledkom bolo 28. miesto v talianskom Innichene. Paralelne pravidelne bodovala v Európskom pohári, kde sa v sezóne 2024/2025 opakovane umiestnila v najlepšej desiatke.
Výrazným momentom jej doterajšej kariéry je zisk striebornej medaily v skikrose na zimnej univerziáde v Lake Placid.
Zimná olympiáda Miláno 2026
