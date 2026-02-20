20.02.2026 06:00
Deň 14
Miláno a Cortina 2026
Live
Alysa Liuová počas voľnej jazdy na ZOH v Miláne.
Piercing si urobila sama, používa vulgarizmy. O medailu nestála, predsa vyhrala zlato
Slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová.
Slovenka sa umiestnila v závere výsledkovej listiny. Zdolala jednu z dvoch Češiek
ONLINE: Nikola Fričová dnes ide skikros v akrobatickom lyžovaní na ZOH 2026.
ONLINE: Nikola Fričová ide skikros dnes, akrobatické lyžovanie na ZOH 2026 LIVE (vyraďovacia časť)
Slovenka sa umiestnila v závere výsledkovej listiny. Zdolala jednu z dvoch Češiek

Slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová.
Slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|20. feb 2026 o 10:53
Absolvovala svoju premiéru na olympijských hrách.

Slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová obsadila 28. miesto v predpoludňajšom nasadzovacom kole skikrosu na ZOH v Miláne a Cortine 2026

Dvadsaťpäťročná olympijská debutantka stratila na víťaznú Nemku Danielu Maierovú 9,12 sekundy. Osemfinálové jazdy boli na programe v Livigno Snow Parku od 12.00 h.

Fričová v prebiehajúcej sezóne štartovala vo viacerých pretekoch Svetového pohára, jej najlepším výsledkom bolo 28. miesto v talianskom Innichene. Paralelne pravidelne bodovala v Európskom pohári, kde sa v sezóne 2024/2025 opakovane umiestnila v najlepšej desiatke.

Výrazným momentom jej doterajšej kariéry je zisk striebornej medaily v skikrose na zimnej univerziáde v Lake Placid.

dnes 11:20|1
