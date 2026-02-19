Nemožné sa stalo skutočnosťou, fenomén padol. Gáboríka ohúril zlatý gól (sumár dňa)

Pri spomienke na ZOH 1980 v Lake Placid väčšine športových fanúšikov príde na um hokejová senzácia, ktorá vošla do histórie ako zázrak na ľade.
Americkí študenti pod vedením trénera Herba Brooksa pamätne zdolali sovietsku mašinu 4:3, čo bolo kľúčové na ich ceste za zlatými medailami.
Prvotriedna senzácia čiastočne zatienila aj výnimočný výkon Erica Heidena. Američan ovládol v rýchlokorčuľovaní všetkých päť disciplín a neskôr ho televízia ESPN zaradila medzi top 50 športovcov 20. storočia.
O 46 rokov neskôr je jeho nástupcom Jordan Stolz, ktorý mal všetky predpoklady na to, aby v Miláne predviedol podobnú spanilú jazdu.
Po víťazstvách v pretekoch na 500 a 1000 metrov bol jednoznačným favoritom aj na 1500-metrovej trati, ale musel sa uspokojiť len so striebrom.
Najväčšie prekvapenie hier?
Dvadsaťjedenročný Stolz je hlavnou hviezdou mužského rýchlokorčuľovania. V tejto sezóne Svetového pohára pretavil vo víťazstvo 16 z 20 štartov.
Druhýkrát po sebe vyhral celkové poradie súťaží v spomenutých vzdialenostiach, pričom na jeden a pol kilometri ani raz nenašiel premožiteľa.
Čo sa dialo na ZOH 2026 (deň po dni)
Deň 1 Šampiónka nesie meno slávnej herečky
Deň 2 Hollywood dostal namiesto drámy horor
Deň 3 Holandská diva randí s americkým boxerom
Deň 4 Lyžiar lietal vo svetri, aký nosil stíhací pilot
Deň 5 Biatlonistka senzačným bronzom prekryla kauzu
Deň 6 V cieli kričala od bolesti, je najšťastnejšia medailistka
Deň 7 Veľký český deň: zlato na ľade a fúziky na doske
Deň 8 Švédsko hovorí o podvádzaní aj kotrmelci na lyžiach
Deň 9 Olympijský víťaz triumfoval na Slovensku v inom športe
Deň 10 Nemajú hory a sneží tu zriedkavo. Holandsko je veľmoc
Deň 11 Francúzi dokázali to, čo sa nepodarilo Fourcadovi
Deň 12 Pes na trati, Vlhová v objatí so Shiffrinovou
Vo štvrtkových pretekoch sa predstavil v poslednej 15. jazde, ale od začiatku zaostával. Pred záverečným okruhom bol mimo medailových pozícií a napokon stratil na víťazného Číňana Ning Čung-jena 0,77 sekundy.
Komentátor STVR Marcel Merčiak viackrát euforicky zdôraznil, že tieto preteky mali byť o tom, kto skončí druhý a tretí za Stolzom, no všetko je inak.
"Nestačí to, je iba druhý. Nemožné sa stalo skutočnosťou, je to jedna z najväčších senzácií týchto hier. Fenomén je zdolaný," hovoril Merčiak.
Aj komentátori televízie NBC sa pýtali: "Videli sme práve najväčšie prekvapenie tejto olympiády?" Američania pritom už jeden šokujúci moment zažili, keď zbabral svoju voľnú jazdu krasokorčuliar Ilia Malinin.
Ak si neveríte, prehrali ste
Stolz síce prišiel o šancu na zisk štyroch zlatých medailí (v tímovej súťaži nenastúpil, pozn.), no napriek tomu nebol frustrovaný či nahnevaný.
"Ning išiel jazdu svojho života. Ja som nebol vo svojej najlepšej forme, ale aj tak som šťastný, že mám striebro. Mám už dve zlaté medaily, takže som šťastný aj za Ninga, pretože sme kamaráti.
Proste som nemal dosť síl v nohách. Začiatok bol trochu pomalý. Myslel som si, že to dokážem dohnať, ale začal som strácať dych," povedal pre CBS.
Čínsky reprezentant priznal, že síce nestrácal vieru vo víťazstvo, no definitívne mu uveril až v momente, keď jeho súper prešiel cieľovou čiarou.
"Pred pretekmi som si neustále pripomínal, že musím veriť sám sebe. Najmä na takomto podujatí, akým sú olympijské hry. Ak si neveríte, prehrali ste.
Jordan bol počas celej sezóny v neuveriteľnej forme. Byť olympijským víťazom je úžasný pocit," povedal 26-ročný Ning Čung-jen.
VIDEO: Víťazná jazda Ning Čung-jena v pretekoch na 1500 m
Veľkou nádejou bol pre Čínu už na domácej olympiáde, no vtedy medailu nezískal. V Miláne mal už pred zlatým úspechom na konte dva bronzové kovy.
Stolz má stále šancu vyrovnať zápis Nóra Johanna Olava Kossa, ktorý v Lillehameri 1994 získal tri zlatá. Pôjde totiž ešte preteky s hromadným štartom.
Gól, ktorý rozplakal aj trénera
V Miláne to dlho vyzeralo na strieborný americký deň, keďže hokejistky ešte tri minúty pred koncom finále prehrávali s Kanadou tesne 0:1.
V správny moment však šikovným tečom vyrovnala kapitánka Hilary Knightová a v predĺžení skórovala po krásnej individuálnej akcii Megan Kellerová.
"Bol to prekrásny gól hodný zlatej medaily. Nie je jednoduché si špičkou čepele takto posunúť puk na dlhú ruku a bekhendom zakončiť. Za takýto gól by sa nehanbil žiaden chlap," hovoril expert STVR Marián Gáborík.
Američanky sa tak revanšovali svojim rivalkám za prehru z Pekingu a slzám sa neubránil ani ich tréner John Wroblewski. Od Nagana 1998 vyhrávajú ženský olympijský turnaj len tieto krajiny, pričom Kanada vedie 5:3.
VIDEO: Megan Kellerová a jej zlatý gól vo finále ZOH 2026
Medzi udalosti 13. súťažného dňa ZOH 2026 patrili aj premiérové súťaže v skialpinizme. Medzi ženami uspela Švajčiarka Marianne Fattonová a mužskú súťaž opanoval Oriol Cardona Coll zo Španielska.
Pre krajinu z Pyrenejského polostrova získal prvé zlato zo zimných olympiád po 54 rokoch. Navyše, bronz brala jeho krajanka Ana Rodriguezová Alonsová.
"Je to úžasný pocit, splnený sen. Vyhrať toto zlato po toľkých rokoch znamená pre našu krajinu veľmi veľa," uviedol Cardona Coll pre akreditované médiá.
O najlepší slovenský výsledok sa postarala Marianna Jagerčíková, ktorá aj kvôli smolnému momentu pri prezúvaní obsadila jedenáste miesto.
