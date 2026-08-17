V juniorke sa hrá o fazuľky, v AHL o peniaze. Američania sa vedia dobre pretvarovať, vraví Slovák

Slovensku vyrastá nová generácia hokejistov, ktorí sa čoraz výraznejšie presadzujú v zámorí a postupne dostávajú príležitosti aj v NHL.
Medzi nich patrí aj MARTIN MIŠIAK, ktorý má za sebou premiérovú kompletnú sezónu medzi seniormi v drese Rockford IceHogs v AHL.
Dvadsaťjedenročný hokejista sa na farme Chicaga Blackhawks počas ročníka prepracoval z náhradníka až k útočníkovi prvej formácie.
V závere sezóny dokonca čakal, že by mohol dostať pozvánku do prípravy slovenskej reprezentácie na MS v hokeji, tá však napokon neprišla.
Teraz už myslí na ďalší rok, v ktorom chce zabojovať o prvú šancu v NHL.
V rozhovore pre Sportnet približuje letnú prípravu na Slovensku, hľadanie vlastnej roly v profesionálnom hokeji aj náročný život hráča na farme v Severnej Amerike.
„V Chicagu mi povedali, aby som prišiel na hlavný kemp nastavený tak, že idem niekomu zobrať robotu v NHL.“
Hokejové leto
Ľad sa roztopil a tribúny štadiónov sú prázdne, ale hokejový život ide ďalej. Sportnet prinesie aj počas leta sériu rozhovorov a príbehov (nielen) pre hokejových fajnšmekrov. So súčasnými hráčmi o aktuálnych témach, s bývalými o spomienkach na veľké zápasy a turnaje.
Rozprávame sa uprostred dňa. Nevyrušujeme vás uprostred nejakých tréningov?
Nie, počas dňa si nájdem chvíľu čas. Aktuálne trénujem v Banskej Bystrici pod Romanom Švantnerom a na ľade sa pripravujem vo Zvolene.
Vo Zvolene trénujete s bratmi Pospíšilovcami, Dalibor Dvorským a ďalšími hráčmi z tejto partie?
Áno. S Pospíšilovcami, Daliborom Dvorským, Samom Honzekom, Adamom Sýkorom, Jurajom Pekarčíkom a ďalšími chlapcami.
Čo vám takéto tréningy dávajú, keď ich absolvujete aj s hráčmi, ktorí už majú skúsenosti z NHL?
Vyzerá to dobre, určite tam je kvalita. Je sa od koho učiť. Každý hráč je iný, takže od každého si človek môže niečo zobrať. Všetci tí chlapci sú veľmi súťaživí, takže nás to každého posúva ďalej.
O partičkách vo Zvolene sa hovorí, že bývajú dosť vyhrotené a zo súbojov sa veľmi neuhýba. Máte rovnakú skúsenosť?
Je to pravda. Podľa mňa tie partičky niekedy vyzerajú ako reálny zápas (smiech). Aj ja mám skúsenosti, že sa tam občas naštvem a odchádzam normálne nahnevaný, že som prehral. Myslím si, že tam je veľmi zdravá konkurencia.
Dokáže vás to ešte viac povzbudiť k lepšiemu výkonu, keď viete, že nastupujete proti kamarátom?
Hrá sa o to, kto platí ľad, takže to je prvá motivácia (smiech). A druhá je, že každý si počíta, koľkokrát vyhral a koľkokrát prehral. Nikto nechce prehrať. Takže jasné, že áno.
Prenáša sa tá súťaživosť aj mimo ľadu? Podpichujete sa navzájom?
Od tej partičky už potom ani veľmi nie. Všetci sú však súťaživí aj mimo ľadu, aj na ľade, takže si myslím, že to je super.
Ako mladík ste začínali v tíme HMS Selects, kde boli aj Šimon Nemec, Juraj Slafkovský či Filip Mešár. Pripomínajú vám takéto letá v silnej partii vaše hokejové začiatky?
Jasné. V podstate sa všetci poznáme odmalička. Myslím si, že bolo a stále je vidieť, že máme výbornú partiu a dobrú chémiu na ľade, pretože sa všetci dlho poznáme. Je super, že môžeme spolu tráviť aspoň tieto dva či tri mesiace počas leta.
Ste v kontakte aj počas sezóny?
S niektorými chlapcami viac, s niektorými menej. Asi najviac sa počas sezóny bavím s Dalom Dvorským a Ďurom Pekarčíkom. St. Louis nie je ďaleko a hrávame proti nim aj prípravné zápasy v NHL či na nováčikovských turnajoch. Takže sa tam vidíme celkom často.
Pokračuje podpichovanie aj v zámorí? Keď nastupujete napríklad proti Jurajovi Pekarčíkovi, je to pre vás väčšia motivácia?
Samozrejme. Je to presne rovnako ako tu vo Zvolene. On chce vyhrať, ja chcem vyhrať. S Dalom (Dvorským) sme sa minulý rok v príprave dokonca chytili pred bránou, ale bolo to skôr pre zábavu (smiech).
Sme radi, že môžeme hrať takto proti sebe, pretože nás Slovákov nie je v zámorí veľa. Vždy je super, keď hrám proti nejakému Slovákovi alebo aj Čechovi.
Keď sa vrátim k príprave, na čom sa počas leta najviac snažíte zapracovať?
Asi na tom, aby som bol silnejší. AHL je predsa len dosť fyzická liga, hrá sa tam veľmi do tela a človek musí byť naozaj silný a pripravený na každý súboj. Sú tam fakt veľkí chlapi.
Chcem byť teda silnejší a rýchlejší. Myslím si, že na to sa zameriava každý hokejista. Nie je to nič špeciálne. Mám tam možno nejaké veci v mobilite, v ktorých sa potrebujem zlepšiť, ale celkovo chcem byť silnejší a rýchlejší.
Mohli by ste v krátkosti opísať, ako vyzerá tréningový deň hokejistu počas leta?
Väčšinou mám doobeda tréning na suchu, čiže posilňovňu. Odcvičím si, potom sa idem niekam naobedovať a väčšinou sa presúvam do Zvolena. Tam mávame ľad približne od druhej do tretej.
Potom si ešte s chlapcami chodíme zahrať futbal alebo máme poobede či večer nejakú ďalšiu aktivitu. Väčšinou to teda vyzerá nejako takto.
Čiže cez leto máte čas aj na takúto zábavu, ako je futbal a podobne?
Nie je to tak, že sme celý deň na hokejovom štadióne. Futbal chodíme napríklad hrávať proti našim trénerom z posilňovne, takže aj tam je zase konkurencia a o niečo sa hrá. Stále niečo robíme.
Nie je to o tom, že iba trénujeme a potom sedíme doma. Je tam aj aktívny oddych. Viem, že niektorí ďalší chlapci chodia hrávať aj golf. Každý robí niečo aj mimo posilňovne a ľadu.
Predsa len je leto a počas sezóny sa toho veľa robiť nedá. Každý robí, čo sa dá, aby sa nejako odreagoval od hokeja, pretože počas sezóny je ho naozaj dosť.
Slúži napríklad futbal aj ako mentálny oddych, aby si od hokeja oddýchla hlava?
Áno, pomáha to, ale vypustiť hokej z hlavy sa úplne nedá. Možno sú to tri týždne po sezóne, keď človek naozaj vypne. Potom si síce povie, že je letná príprava a má voľno od hokeja, ale možno je to práve naopak, pretože sa trénuje ešte viac a ešte viac sa chodí na ľad.
Od hokeja si však človek oddýchne krátko po sezóne, no potom je naspäť.
Čiže hlava neustále myslí na hokej?
Myslím si, že áno. Každý sa však počas leta nachádza v inej situácii. Sú chlapci, ktorí teraz podpísali dlhodobejšie zmluvy v NHL. Potom sú hráči, ktorých čaká kontraktová sezóna. Sú chlapci, ktorí boli draftovaní a idú bojovať o zmluvu.
Každý myslí na to svoje a každý vie, o čo sa hrá. Vždy sa hrá o niečo. Každý to má možno nastavené trochu inak a je v inej pozícii, ale jasné, že každý myslí na sezónu. Každá sezóna je dôležitá a ako sa hovorí, každá ďalšia je tá najdôležitejšia.
Uplynulú sezónu ste strávili prvýkrát kompletne medzi profesionálmi. Keď sa za ňou obzriete s odstupom času, aká bola?
Celkom ťažká. Na začiatku som veľmi nehrával, sedel som pomerne veľa zápasov. Z prvých desiatich som možno päť či šesť presedel na tribúne. Mal som dobrý kemp v Chicagu, takže som si myslel, že možno budem mať na začiatku trochu inú pozíciu. Taký je však hokej.
Postupom času som dostával viac priestoru a začal som aj viac hrávať. Nakoniec som toho odohral celkom dosť. Myslím si, že to bol celkom dobrý prvý rok.
Do druhej sezóny už možno idem s trochu inými očakávaniami a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať na kempe.
Spomínali ste, že ste začínali nižšie v zostave, ale neskôr ste hrali aj v prvej formácii či na presilovke. Čím ste si podľa vás získali dôveru trénerov a postupne sa posúvali zostavou?
Je to ťažké, keď človek príde z juniorky, kde v podstate hráva 20 či 25 minút, prvú presilovku a je prvým hráčom na ľade, nech sa deje čokoľvek. Oslabenie, presilovka, všetko stojí na ňom.
Celý život je zvyknutý, že patrí medzi najlepších hráčov alebo je najlepším hráčom v tíme, a zrazu príde do ligy, kde je takých hráčov dvadsať.
Musel som si uvedomiť, aký hokej potrebujem hrať, aby som nastupoval. Čo odo mňa očakávajú a akého hráča zo mňa chcú mať.
Sú to detaily hry, na ktoré sa v juniorke možno nekladie až taký dôraz. Napríklad dostať v obrannom pásme puk pri mantineli von alebo nerobiť zbytočné kľučky v strednom pásme.
Sú to drobnosti, ale liga je už taká kvalitná, že jedna zlá strata puku v strednom pásme znamená automaticky prečíslenie a veľmi často z toho padne gól. A to tréneri nemajú radi.
Musel som pochopiť, čo tréner odo mňa chce a čo potrebujem robiť, aby som hrával. Keď som si to uvedomil, dostával som sa, ako ste spomínali, vyššie v zostave. Na konci sezóny som posledných možno desať zápasov nakukol aj do presilovky.
Prekvapila vás pri prechode z OHL úroveň hokeja v AHL?
Nie, neprekvapila, pretože už rok predtým mi dali jeden zápas v AHL. Vedel som teda, o čom to je. Samozrejme, iné je odohrať jeden zápas a iné celú sezónu.
Možno ma prekvapilo, aká dlhá je sezóna, aj s cestovaním, a aké ťažké je byť neustále pripravený na každý zápas.
Zápasov je veľmi veľa a povedzme si na rovinu, nie je to NHL, kde sa lieta tryskáčmi a súkromnými lietadlami. Všade sa chodí autobusom. A ani keď sa letí niekam ďalej, napríklad keď hráme v Kalifornii, necestujeme súkromným lietadlom, ale normálnou linkou.
Na to, aká je to ťažká liga, nie je cestovanie ani program veľmi komfortný. Môžeme hrať v piatok vonku sedem hodín na západ, v sobotu doma a v nedeľu sedem hodín na východ. A všetko absolvujeme autobusmi. Je to celkom náročné.
Čiže je náročné zvládnuť po mentálnej aj fyzickej stránke aj prostredie mimo samotného hokeja?
Určite. V juniorke človek býva v náhradnej rodine s dvoma či troma spoluhráčmi. V podstate tam nie je žiadny tlak a človek si to užíva. Potom príde do mužského hokeja a zrazu býva sám. Musí si navariť a postarať sa o seba.
Zároveň je tam stres aj mimo ľadu. Hráči niekedy hrávajú, inokedy nie, chodia hore a dole. Je toho dosť, najmä keď sú to chalani, ktorí majú dvadsať rokov. Vôbec to nie je sranda.
Čo vám pomáhalo udržať sa v takomto režime a byť neustále pripravený?
Hlavne veľa regenerácie. Veľmi dôležité je starať sa o svoje telo. Na toto sa kladie oveľa väčší dôraz ako napríklad v juniorke. Regenerácia, starostlivosť o telo, veľa spánku. Človek si na to musí dávať pozor a musí byť v tomto smere extrémny profesionál.
Sú to aj také maličkosti, ako napríklad sadnúť na bicykel na päť či desať minút po tréningu. Zdá sa, že to je nič, ale počas dlhej osemmesačnej sezóny to spraví veľký rozdiel. Aj keby to pomohlo iba o dve percentá, podľa mňa je to veľmi veľa.
Takisto proteíny a všetky podobné doplnky. Keď sa všetky tieto detaily dajú dokopy, podľa mňa robia veľký rozdiel.
V poslednej sezóne v juniorke ste mali takmer bod na zápas. V AHL ste už, ako ste spomínali, dostali inú úlohu. Bolo náročné naučiť sa, že dobrý zápas nemusíte merať iba gólmi a asistenciami, ale napríklad aj zblokovanou strelou či ďalšími vecami?
Je to vždy trochu diskutabilné. Samozrejme, pozerá sa aj na to, ale nepovedal by som, že moja rola bola byť vyslovene defenzívnym hráčom. Skôr mi povedali, že zo mňa chcú mať power forwarda, ale takého hybrida.
Mám podľa nich príliš veľa zručností na to, aby som bol iba čistý rozbíjač, ale zároveň mám dobrú postavu na to, aby som dokázal hrať štýlom power forwarda. Chcú teda niečo medzi tým.
Aby som sa tlačil do brány, bol dobrý okolo bránkoviska, chodil na teče a do súbojov, ale zároveň mám dosť zručností na to, aby som vedel vytvoriť akciu alebo vystreliť na bránu.
Jasné, že každý sa snaží v zápase streliť gól, ale veci ako blokovanie striel či dobrá defenzívna hra sú, ako som už hovoril, niečo, bez čoho by som ani nehrával. Je to úplný základ. O tom sa tam ani nerozpráva. Môžeme sa pozrieť aj na ostatných ofenzívnych hráčov. Aj oni musia blokovať strely a hrať dobre do defenzívy, pretože inak by takisto nehrávali.
Koho považujete za vzor, ku komu by ste sa chceli herne priblížiť? Napríklad Juraj Slafkovský je power forward, ktorý dokáže hrať telom aj bodovať.
S našimi development trénermi sme pozerali aj Jurajove videá. Juraj je však možno trochu iný typ, pretože je predsa len omnoho silnejší a väčší. Bol by som veľmi rád, keby som mal aspoň z polovice takú kariéru ako Juraj (smiech).
Ako však vravím, z každého si treba niečo zobrať. Keď sa bavíme o chlapcoch tu vo Zvolene: od Dala Dvorského sa snažím odpozerať krytie puku či strelu, Martin Pospíšil je zase veľmi dobrý v súbojoch, chodí do brány a hrá taký powerforwardový štýl. Samo Honzek takisto. Adam Sýkora je zase veľmi dobrý na forčeku a vybojuje puky.
Máme tu veľa podobných typov hráčov. Sú to veľkí hráči s dobrou postavou, ale zároveň sú veľmi zruční. Myslím si, že tu máme presne dobrú skupinu na to, aby som mohol trénovať veci, ktoré budem potrebovať počas sezóny.
Pri hráčoch v AHL sa neustále hovorí o tom, ako blízko alebo ďaleko sú od NHL. Akým hráčom musí byť Martin Mišiak, aby sa dostal do NHL? Čo vám ešte chýba?
Body (smiech). Asi tak. Možno ešte trochu ofenzívy. Prvý rok je ťažký, ale myslím si, že potrebujem góly a body.
Bavili sme sa o tom, či sa pozerá na toto alebo tamto, či sú dôležité blokované strely a podobné veci. Ľudia si však môžu hovoriť, čo chcú, ale podľa mňa sa bez bodov do NHL dostať nedá.
Človek potrebuje góly a potom si ho už v NHL naprofilujú. Povedia si, že bude hráčom do tretej alebo druhej formácie, povedia mu, čo od neho tréner chce, a postupne to pochopí aj sám. Myslím si však, že bez bodov sa to nedá.
Čiže s pätnástimi bodmi (4+11) v uplynulej sezóne panuje skôr nespokojnosť?
Neviem, či nespokojnosť. Nepovedal by som, že som nespokojný. Keby sa človek pozrel na to, koľko som hrával na začiatku, boli to štyri či päť minút. Niekedy som hrával s bitkármi. Je ťažké z toho niečo vyťažiť.
Jasné, určite to mohlo byť lepšie, ale nehodnotil by som to ako nespokojnosť. Odohral som približne 63 zápasov v druhej najlepšej lige na svete vo veku 21 rokov. Myslím si, že boli so mnou veľmi spokojní. Zlepšoval som sa od zápasu k zápasu, takže vôbec by som nepovedal, že panuje nespokojnosť. Ja som so svojou sezónou spokojný.
Pýtali ste sa však, čo potrebujem na to, aby som sa dostal do NHL. A keď sa bavíme o tom, aby som sa tam dostal, chýbajú mi body. Keby som ďalší rok spravil 40 bodov, možno už NHL hrám.
Ako si hráč hľadá svoje miesto v zostave? Spomínali ste, že si aj sám postupne uvedomí, v čom potrebuje pridať a akými zručnosťami sa musí ukázať, aby sa v hierarchii posunul vyššie.
Človek stúpa zostavou, keď má dôveru trénera. Keď mu tréner verí a vie, že keď ho pošle na ľad, presne vie, čo od neho môže očakávať. Musí byť spoľahlivý hráč.
Ja som si hľadal miesto v zostave tak, že som si budoval dôveru u trénera a tréner si budoval dôveru vo mňa. Treba hrať dobre a keď už dostanete šancu, musíte ju chytiť.
Napríklad Adam Sýkora prišiel do NHL, v prvých dvoch zápasoch mal dva body, potom dal ďalší gól a udržal sa do konca sezóny. Samozrejme, hral aj dobre do defenzívy a bol spoľahlivý, ako vždy. Ide naplno do každého súboja, nič nevypustí a potom pridá nejaký gól alebo dva.
Keď sa pozrieme na celý tím AHL, okrem vás čaká v šatni na miesto v NHL možno ďalších desať hráčov. Je medzi vami cítiť určitú rivalitu?
Určite áno. Toto je ďalší rozdiel oproti juniorke. V juniorke sú všetci kamaráti, pretože tam v podstate ide o fazuľky. Tu sme už skôr kolegovia. Už ide o peniaze.
V juniorke sa nezarába, takže tam nie je pocit, že niekomu beriete plat. Tu už sa hrá o to, či budete zarábať o nejakú sumu viac. Jasné, že rivalitu cítiť.
Američania a Kanaďania sa v tomto vedia trochu pretvarovať, akí sú všetci kamaráti, ale pritom tam každý myslí sám na seba. Niekedy to vidieť aj v zápasoch na farme.
Človek môže prihrať, ale oni to všetko strieľajú. Každý tam hrá aj sám za seba, pretože všetci sa chcú dostať hore. Rozdiel medzi NHL a AHL je obrovský a všetci chcú hrať NHL.
Tých desať hráčov, ktorých ste spomínali, je možno ešte málo. Podľa mňa čaká celý tím na to, že ho zavolajú hore. Máme tam možno zopár veteránov, ktorí už majú svoje roky a sú tam aj na to, aby udržiavali kultúru, ale myslím si, že rivalitu je cítiť dosť.
Počas leta sme v Sportnete uverejnili rozhovory aj s Radom Suchým či Ivanom Droppom, ktorí hrali v NHL pred približne dvadsiatimi rokmi. Spomínali, že ako prvých Európanov ich na farmách vnímali Kanaďania a Američania ako niekoho, kto im prišiel zobrať prácu. Je to cítiť stále aj po toľkých rokoch?
Je. Hlavne si myslia, že sme mäkkí, takže nám to dávajú ešte viac vyžrať. Myslia si, že Kanada a Amerika, to je ich liga. Nás Európanov vnímajú trochu inak ako sami seba.
Aké ste mali výstupné rozhovory s vedením tímu po sezóne?
Na stretnutie prišlo celé vedenie a hovorili mi, že sú nadmieru spokojní. Presne toto je pre nich najdôležitejšie, aby sa hráč zlepšoval od zápasu k zápasu.
Keby spokojní neboli, v posledných zápasoch by mi tú šancu nedali. Ani na presilovke. Oni sa nepotrebujú s ničím hrať.
Boli teda spokojní a jediné, čo mi ešte povedali, bolo, aby som tento rok prišiel na hlavný kemp nastavený tak, že idem niekomu zobrať prácu v NHL.
Oni totiž vidia, keď príde hráč do kempu nastavený spôsobom, že ho aj tak pošlú dole na farmu a tam si to vybojuje. Taký odovzdaný prístup neznášajú. Chcú, aby som prišiel nastavený tak, že idem hrať NHL a niekomu zobrať prácu.
Čiže presne s takýmto cieľom odídete v septembri do zámoria?
Určite áno. Myslím si, že tak by mal byť nastavený každý hokejista. Musí si veriť. V hokeji je všetko možné.
Ja pôjdem do Chicaga nastavený tak, že idem hrať NHL a niekomu idem zobrať prácu. Či sa to podarí alebo nie, uvidíme. Myslím si však, že takto by mal ísť do kempu nastavený každý chlapec.
Vidíme to aj na príkladoch iných hráčov. Pred rokom či dvoma Samovi Honzekovi nikto netipoval, že bude vôbec hrať NHL, a napriek tomu spravil zostavu priamo z kempu. Príde jedno či dve zranenia a človek nikdy nevie.
Ako sa hovorí, šťastie praje pripraveným. Presne takto pôjdem v septembri do kempu a uvidíme.
Je možno výhodou aj to, že Chicago nemá úplne najvyššie ambície a jeho káder nepatrí medzi najsilnejšie v NHL? Je tam možno väčšia šanca prebojovať sa do prvého tímu?
Určite áno. Nie je to nabitý káder, v ktorom by bolo veľa hviezd. Na druhej strane však máme veľa hráčov z prvého kola draftu.
Každý rok máme dvoch hráčov z prvého kola a minimálne ďalších dvoch z druhého. Máme možno dvadsať mladých hráčov, ktorí si doma povedia presne to isté čo ja.
Všetci moji rovesníci idú do kempu nastavení rovnako ako ja. Potom už bude iba na mne, či ich pretlačím ja alebo oni mňa. Budem drieť, aby som niektorých chlapcov preskočil a zobral im miesto.
Vstupujete aj do posledného roka nováčikovskej zmluvy. Mení to nejako váš pohľad na nasledujúcu sezónu?
Zatiaľ si to nejako nepripúšťam. Úprimne nad tým vôbec nerozmýšľam. Mám teraz krátkodobý cieľ, aby som bol čo najlepšie pripravený na kemp. Aj preto idem tento rok do Chicaga o niečo skôr.
Možno to na mňa trochu doľahne, že mám posledný rok zmluvy, ale nemyslím si to. Keď ukážem, čo vo mne je, a budem hrať dobrý hokej, nebojím sa, že by som zostal na ďalší rok bez zmluvy.
Podľa mňa to nie je dobrá cesta, uvažovať nad tým dopredu. Idem tam, ako mi povedali, zabojovať o NHL. Keď budem hrať NHL, tak zrejme ponuka príde.
Chicago vás draftovalo v roku 2023 v druhom kole. Ako s vami tím od draftu pracuje? Ste počas sezóny v kontakte s ľuďmi z organizácie a ako tá spolupráca prebieha?
Komunikujeme celú sezónu. Pred pár dňami tu bol švédsky kondičný tréner z našej organizácie. Je z Göteborgu a pracuje aj pre Chicago. Bol tu za mnou a Adamom Gajanom, zobral nás na obed. Bol sa pozrieť, ako cvičíme, natáčal si nás a berie si od nás tréningové plány. Takto nás chodia kontrolovať.
Počas sezóny je ten kontakt úplne na dennej báze. Každý deň mám v podstate video, rozhovory a bavím sa s nimi. Máme aj aplikáciu, cez ktorú mi posielajú videá a robia rozbory mojich zápasov. Pracujú fakt výborne.
Ako však vravím, druhé kolo v Chicagu je možno ako tretie či štvrté kolo v niektorých iných kluboch. Máme totiž veľmi veľa hráčov, ktorí boli draftovaní predo mnou počas posledných troch rokov. Neviem, či ich je desať, dvanásť alebo pätnásť.
Keď ste spomenuli Adama Gajana, počas sezóny prišiel z univerzity do AHL. Aký ste s ním mali kontakt a ako vnímate jeho cestu a posun v klubovej hierarchii až na farmu?
Super. Som veľmi rád, že tam budem mať ďalší rok spoluhráča. Minulý rok odchytal aj jeden zápas proti Chicagu Wolves a chytal fakt výborne.
Som za neho veľmi rád, ale aj on má ťažkú situáciu. Okrem neho sú tam štyria brankári, takže ich je v podstate päť na štyri miesta. O svoje miesto bude musieť zabojovať.
Verím však, že tiež dokáže jedného z tých brankárov pretlačiť. Bol vybraný v druhom kole, na 35. mieste, čo je veľmi vysoká pozícia. Určite s ním počítajú a myslím si, že bude mať dobrú sezónu.
Vlani sme sa s vaším bratom Alexom rozprávali pred draftom. Napokon si jeho meno žiadny klub nevybral. Ako ste to prežívali vy ako starší brat, ktorý tým procesom úspešne prešiel?
Je ťažké byť draftovaný. Na svete je veľmi veľa dobrých hokejistov. Z juniorky však poznám veľa hráčov, ktorí draftom neprešli a potom rovno podpísali zmluvu v NHL.
On pôjde určite univerzitnou cestou. Dúfam, že tento rok odohrá veľmi dobrú sezónu ešte v OHL a potom sa uvidí, či možno dostane nejakú ponuku alebo pôjde touto cestou.
Najdôležitejšie je zvládnuť to v hlave. Nevzdať sa a nezačať sa ľutovať. Veľmi veľa hráčov sa dostalo do NHL cez NCAA alebo tak, že podpísali zmluvu bez toho, aby boli draftovaní.
Draft nič neznamená. Ľudia to hovoria stále, ale vážne to tak je. Draft iba znamená, že ste niečo robili dobre do momentu draftu.
To, čo bude po ňom, je stokrát dôležitejšie než to, čo bolo pred ním. Hokej sa nehrá v pätnástich ani šestnástich rokoch. Hokej sa začína hrať v osemnástich či dvadsiatich.
Teraz sa teda začína jeho najdôležitejšie obdobie a jeho dôležité sezóny. Je na ňom, ako s tým naloží.
To, že nebol draftovaný, vôbec nie je žiadna tragédia ani katastrofa. Myslím si, že má všetky schopnosti a talent na to, aby podpísal zmluvu v NHL.
Kto z vás rieši viac hokej toho druhého? Voláte si počas sezóny a chodí si Alex k vám po rady?
Keď sa počas sezóny rozprávame, ak mám byť úplne úprimný, o hokeji sa bavíme možno päť minút a potom už riešime futbal. Asi viac riešim jeho hokej ja, ale on veľmi nemá rád, keď mu do toho rozprávam (smiech).
Aký je život v Rockforde?
Úprimne, nič moc. Asi je to jedno z najhorších miest v celej lige. Mesto je malé a centrum je celkom nebezpečné. Nie je tam ani poriadna reštaurácia a v meste sa v podstate ani nie je kde najesť.
Jediné, čo tam je, je obrovské nové kasíno, ktoré nedávno postavili. To je asi jediná vec, ktorú by ste tam našli.
Na jednej strane tam teda nič nie je, na druhej strane aspoň človeka nič nerozptyľuje. Môže sa sústrediť iba na hokej a nevymýšľa.
Nie ste jediný, kto to hovorí. Samuel Hlavaj podobne rozprával o pôsobení v Iowe a Juraj Pekarčík zase o Springfielde.
Springfield a Rockford si môžu podať ruky. Možno sú v rebríčku najhorších miest jednotka a dvojka (smiech). Také sú však tie mestá v AHL. Je to farma. Vo všetkých dobrých amerických mestách sa už hrá NHL.
Je to teda ďalšia motivácia dostať sa hore. Aj preto vravím, že všetci sa tam chcú dostať. Chicago a Rockford sa vôbec nedajú porovnávať.
AHL je známa aj množstvom cestovania autobusom, ktoré ste už spomínali. Aké najhoršie cestovanie ste počas sezóny zažili?
Zažil som počas sezóny jeden hrozný víkend. V piatok sme hrali doma, zápas sa skončil možno okolo deviatej či desiatej večer a o 23.30 sme vyrazili do Grand Rapids, čo bolo približne šesť hodín cesty autobusom. Prišli sme asi o štvrtej ráno a už o druhej poobede sme hrali zápas.
Po zápase sme okamžite sadli do autobusu a išli ďalších možno deväť či desať hodín do Iowy. To cestovanie je tam naozaj brutálne.
Človek sa musí snažiť zaspať aj v autobuse, pretože keď bude hore do štvrtej ráno a potom má o druhej poobede hrať zápas, som zvedavý, ako to telo zvládne. A ešte keď hráte znovu aj v nedeľu. Je to strašne namáhavé.
Čím si počas takýchto dlhých ciest krátite čas? Okrem spánku, dá sa v autobuse vôbec niečo robiť?
Niektorí chlapci vzadu hrávajú poker, ale tam som ešte nedostal pozvánku, pretože na to nemám dosť rokov a som nováčik. Možno tento rok.
Inak sa pozerajú seriály, počúva hudba alebo sa robia klasické veci na telefóne. Veľa toho robiť nemôžete. V autobuse máme aj rôzne kompresné nohavice, masážne pištole a podobné veci. Človek si teda dá niečo na nohy a popritom niečo pozerá, počúva hudbu alebo sa snaží zaspať.
Ako ste počas premiérovej sezóny v AHL riešili bývanie? Bývali ste sám alebo so spoluhráčmi?
Býval som sám asi sedem minút pešo od štadióna. Bolo to v centre, čo bolo super, pretože som to mal všade blízko, najmä na štadión.
Mal som tam českého spoluhráča Marcela Marcela, ktorý odišiel približne na začiatku nového roka, niekedy okolo januára. Rozhodol sa prijať ponuku z Česka a vrátil sa domov. Do konca sezóny som teda zostal sám.
Kým tam však bol, bývali sme v podstate hneď vedľa seba na rovnakom poschodí. To bolo super. Otvoril som dvere, spravil pár krokov a bol som v jeho byte. Takže som síce býval sám, ale v podstate sme bývali spolu.
Aké je pre mladého chalana tráviť v zámorí napríklad Vianoce či Nový rok?
Na Vianoce ku mne prišli rodičia. Počas sviatkov sme mali približne štyri dni voľna, takže nie je šanca, aby som sa vrátil domov. Prišli teda za mnou.
Snažíme sa využiť možnosti, ako sa dá. Veľa voľného času však nemáme. Máme štyri dni cez Vianoce a myslím si, že sme mali päť dní voľna ešte počas prestávky, keď sa hral zápas hviezd AHL. Takže veľa toho voľna nie je.
Samuel Hlavaj hovoril, že v Iowe sa z neho stal celkom schopný kuchár. Ako ste na tom s touto zručnosťou vy?
Trochu som sa zlepšil, ale nebudem zo seba robiť kuchára. To by som preháňal. Niečo som sa pokúšal navariť, ale mal som tam buď českého spoluhráča, jeho frajerku, alebo keď prišla moja frajerka. Takže som si, ako sa hovorí, nechal variť.
Počas prípravy na majstrovstvá sveta sa spomínalo aj vaše meno. Sledovali ste, či pozvánka príde? A bolo tam sklamanie, keď napokon neprišla?
Nebudem klamať, že som ju nečakal. Čakal som, že možno dostanem aspoň pozvánku do prípravy. Chcel som sa prísť ukázať, ale neprišla.
Vôbec som to však nebral ako sklamanie. Neprišla, tak neprišla. Nijako som to nerozoberal ani som sa tým nezaoberal. Poviem, že som čakal, že by ma možno aspoň do prípravy mohli pozvať, ale zase sa nedá povedať, že by som s tým vyslovene rátal.
V posledných sezónach sme videli, že v reprezentácii dostávajú priestor aj mladší hráči z AHL. Je seniorská reprezentácia jedným z vašich cieľov na bucúcu sezónu?
Myslím si, že cieľom každého hokejistu je reprezentovať svoju krajinu. Mojím cieľom je odohrať takú dobrú sezónu, aby po nej pozvánka prišla. Musím hrať dobre na klubovej úrovni, aby ma potom pozvali do reprezentácie.