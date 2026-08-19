ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - NK Celje dnes, Liga majstrov LIVE (play off)

ŠK Slovan Bratislava a NK Celje nastupujú dnes proti sebe v úvodnom zápase play off Ligy majstrov. Dejiskom je Tehelné pole, výkop je o 21.00 h.
Oba kluby sa stretli v predminulej sezóne. Slovan vtedy vonku remizoval 1:1 a doma zvíťazil 5:0, po čom prvýkrát v histórii postúpil do hlavnej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - NK Celje dnes (futbal, Liga majstrov, play off, prvý zápas, streda, NAŽIVO)
Liga majstrov Play-off 2026/2027
19.08.2026 o 21:00
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Celje
Prenos
Ešte jednu prekážku treba zdolať a futbalisti Slovana Bratislava si po dvoch rokoch zahrajú skupinovú fázu Ligy majstrov. O 21:00 sa na Tehelnom poli belasí postavia proti slovinskému NK Celje.
Slovan prešiel v predkolách cez gruzínsku Iberiu Tbilisi (2:0 a 1:1) a švédske Mjällby (2:1 a 2:0). V Niké lige je stopercentný s tromi víťazstvami na konte.
Celje sa v predkolách viac potrápilo. Na pôde albánskej Egnatie remizovalo 3:3, doma si vybojovalo postup až po penaltovom rozstrele. Následne Celje narazilo na arménsky Ararat-Armenia, vonku prehralo 1:2, doma zvíťazilo 2:0 gólmi zo záveru zápasu. V slovinskej lige odohralo Celje štyri duely a získalo v nich osem bodov, cez víkend zvíťazilo na ihrisku Nafty 3:1.
Slovan prešiel v predkolách cez gruzínsku Iberiu Tbilisi (2:0 a 1:1) a švédske Mjällby (2:1 a 2:0). V Niké lige je stopercentný s tromi víťazstvami na konte.
Celje sa v predkolách viac potrápilo. Na pôde albánskej Egnatie remizovalo 3:3, doma si vybojovalo postup až po penaltovom rozstrele. Následne Celje narazilo na arménsky Ararat-Armenia, vonku prehralo 1:2, doma zvíťazilo 2:0 gólmi zo záveru zápasu. V slovinskej lige odohralo Celje štyri duely a získalo v nich osem bodov, cez víkend zvíťazilo na ihrisku Nafty 3:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.