Generál a líder, píšu Španieli o Hanckovi. Simeoneho uchvátila pokora Slováka

V marci sa stal kráľom slovenského futbalu za rok 2025. ŽDávid Hancko premiérovo získal ocenenie Futbalista roka.
Vyslúžil si prezývku železný muž. Je totiž zriedkavo zranený a každoročne odohrá enormný počet minút.
To platilo aj o jeho prvej sezóne na Pyrenejskom polostrove. Bol najvyužívanejším hráčom jedného z najslávnejších klubov planéty.
V ročníku 2025/2026 odohral v drese Atlética Madrid 4074 minút.
Žiadny z jeho spoluhráčov nestrávil na trávniku dlhší čas. Dokonca ani brankár Jan Oblak (3870 minút).
„Bol som veľmi šťastný, že som odohraj najviac minút zo všetkých hráčov v tíme. Na prvý rok v klube je to niečo neuveriteľné," priznal prednedávnom slovenský obranca.
Chvála klubovej legendy
Naposledy odohral obranca vo farbách Atlética Madrid viac než štyritisíc minút v sezóne 2016/17, v ktorom sa Atlético dostalo do finále Ligy majstrov.
Minutáž Dávida Hancka v posledných sezónach:
2022/23: 4497 minút a 50 zápasov
2023/24: 4325 minút a 48 zápasov
2024/25: 4230 minút a 47 zápasov
2025/26: 4074 minút a 49 zápasov
Odvtedy neodohral ani jeden stopér či krajný zadák takú porciu minút pod vedením Diega Simeoneho. Až v poslednej sezóne sa to podarilo Hanckovi, a to napriek problémom so zranením počas jarnej časti.
Jedným z hráčov, ktorí v minulosti odohrali takú porciu minút, je klubová legenda Diego Godín.
Práve on počas vlaňajšej sezóny chválil prácu slovenského obrancu: „Hancko ma príjemne prekvapil. Je multifunkčný. Vie hrať na rôznych postoch v obrane."
Čo mu išlo najlepšie?
Hancko patril vlani v celej španielskej lige do najlepšej tridsiatky hráčov s najväčším počtom úspešných prihrávok smerom vpred (476), úspešných progresívnych prihrávok (192) a úspešných prihrávok do finálnej tretiny ihriska (150).
Denník Mundo Deportivo ho opísal ako „un general sin mili“. Nazval ho generálom, ktorému dlho netrvalo, aby sa adaptoval na nové prostredie.
Zaznamenal celkovo 45 prihrávok smerujúcich do šestnástky súpera (3. najväčšie číslo medzi stopérmi LaLigy). Pridal k tomu až 45 progresívnych vedení lôpt (5. najväčšie číslo medzi stopérmi LaLigy).
Denník AS ho zasa v článkoch opakovane nazýval „líder silencioso“. Hráčom, ktorý nerobí prílišný rozruch, ale na trávniku podáva stabilné výkony.
Hancko navyše vynikal prihrávkovej činnosti. Takisto sa nebál s loptou vyraziť vpred. Mal však iba 57-percentnú úspešnosť v súbojoch o loptu (54. medzi stopérmi LaLigy).
Calzona vedel, že sa Simeonemu zapáči
„Prišiel tak, ako sme si predstavovali," nešetril chválou smerom k Hanckovi tréner Diego Simeone.
„Už minulú sezónu sme naňho mysleli, ale nepodarilo sa nám ho získať. Prišiel, mal pokoru, mal čas a trpezlivosť pracovať – či už na ľavom kraji obrany alebo ako stopér. Je to chlapec, ktorý má veľkú zodpovednosť za to, čo robí, má neuveriteľnú pokoru," dodal kouč.
Tieto slová predikoval aj vtedajší tréner slovenskej reprezentácie Francesco Calzona: „Simeonemu sa bude páčiť jeho profesionalita. Je to chlapec, ktorý sa o seba veľmi stará a nikdy nepovie slovo navyše. Má výnimočnú výchovu. Je to vynikajúci človek."
Čo zasa vyzdvihol Hancko na svojom trénerovi? „Od každého hráča vždy očakáva, že každý bude hrať na sto percent. Možno boli nejaké zápasy, v ktorých som mal pocit, že som hral dobre, ale vždy sa snaží nájsť dve alebo tri veci, ktoré mi pomôžu zlepšiť sa. Mám pocit, že som si zaslúžil jeho dôveru.“
Najlepší je v strede obrany, píšu Španieli
S novou sezónou, ktorú Atlético odštartuje už v stredu (19. augusta) proti Málage, prichádza aj nová výzva pre Dávida Hancka.
Jeho novým spoluhráčom sa stal stopér Cristian Romero, finalista nedávnych MS vo futbale s Argentínou. Ten opustil Tottenham, ktorý za neho minulé leto žiadal približne 80 miliónov eur. O rok neskôr prichádza zhruba za polovicu.
„Atlético Madrid buduje jednu z najsolídnejších obrán v európskom futbale. Viac ako jeden analytik na kontinente už označil obranu Rojiblancos za jednu z najlepších na svete," napísal Adrián Sierra z Esto Es Atleti.
Mundo Deportivo o Romerovi píše ako o novom lídrovi obrany Atlética.
„Na ľavej stopérskej pozícii je kľúčovým hráčom aj Hancko, ktorý je dôležitý pre svoju silu, rýchlosť, rozohrávanie lopty a dlhé prihrávky. Vie hrať aj na pozícii ľavého krajnéjo obrancu, ale svoje najlepšie výkony podáva v strede, ako už Simeone v minulosti uznal," píše Mundo Deportivo.
Hancko schopnosťami vyniká
Príchod Romera si mal vyžiadať tréner Simeone. Argentínsky stopér patril k najlepším obrancom svetového šampionátu, no zároveň k najväčším provokatérom. Hancko by tak mohol priniesť dávku pokory do zadných radov.
Simeone však počas letnej prípravy testoval dve rôzne obranné schémy. Jednu so štvorčlennou obranou a druhú s tromi stopérmi a dvoma wing-backmi.
Na pozícii pravého obrancu má Simeone Marcosa Llorenteho, ktorému môže sekundovať Marc Pubill. Na pozícii ľavého obrancu získalo Atlético ďalšieho španielskeho reprezentanta Alejandra Grimalda za 22 miliónov eur z Bayeru Leverkusen. S touto pozíciou má skúsenosti aj Dávid Hancko.
Stopéri Atlética v sezóne 2026/2027
Marc Pubill (vie hrať aj na poste pravého obrancu), Robin Le Normand, Jose María Giménez, Cristian Romero a Dávid Hancko (vie hrať aj na poste ľavého obrancu).
Hancko však nie je obranca, na akého boli v španielskej metropole zvyknutý. Typ ako Diego Godín, ktorý bol autoritou na ihrisku. Alebo agresívny a silový typ ako José Mária Giménez či práve Cristian Romero.
Slovenský zadák je inteligentný, takticky vyspelý a univerzálny obranca, ktorý výborne číta hru a skvele predvída, a práve to mu môže aj v blížiacom sa ročníku zaručiť najlepšiu minutáž v kádri Atlética Madrid.