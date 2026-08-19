ONLINE: OŠK Svätý Peter - FC DAC 1904 Dunajská Streda dnes, Slovnaft Cup LIVE (1. kolo)

Svätý Peter privíta dnes od 17:00 na svojom štadióne prvoligovú Dunajskú Stredu v 1. kole Slovenského pohára.
Pre domácich ide o stretnutie s výrazne skúsenejším súperom z najvyššej súťaže.
Dunajská Streda patrí k tradičným účastníkom Niké ligy a pohárový duel na pôde nižšieho celku bude pre ňu preverením.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: OŠK Svätý Peter - FC DAC 1904 Dunajská Streda (futbal, výsledky, 1. kolo, Slovnaft Cup, streda, naživo)
Slovenský pohár - Slovnaft cup 2026/2027
19.08.2026 o 17:00
Svätý Peter
0:1
(0:1)
15' minúta
Prebiehajúci
Dunajská Streda
Prehľad
Góly: 7. Corr. Rozhodca: Igor Valent – Ákos Juhos, Ján Lenický.
Prenos
15
Lopta je aktuálne v moci účastníka najvyššej slovenskej súťaže, ktorý smeruje znova do útoku.
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Rohový kop bude zahrávať aj Dunajská Streda, tentokrát zo svojej ľavej strany.
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Živanovič nakoniec musel centrovaný pokus iba vyraziť, nasledovať bude rohový kop pre Svätý Peter.
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Nedovolený zákrok sa píska aj na opačnej strane, kapitán Szabó sa už pripravuje na zahratie štandardnej situácie z ľavej strany ihriska.
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Navyše Dunajská Streda pokračuje v ofenzívnom snažení na svojej útočnej polovici, pískal sa však najnovšie faul.
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Dunajská Streda dala gól!
Rýchly protiútok končí zásahom do prázdnej brány, keď Owusu z pravej strany poslal prihrávku voľnému PA ASSANOVI CORROVI, ktorý skóruje viacmenej do prázdnej brány. DAC ide do vedenia 1:0!
Rýchly protiútok končí zásahom do prázdnej brány, keď Owusu z pravej strany poslal prihrávku voľnému PA ASSANOVI CORROVI, ktorý skóruje viacmenej do prázdnej brány. DAC ide do vedenia 1:0!
6
Sledovali sme už útok aj z domácej strany, napokon sa však píska nedovolený zákrok a lopty sa zmocnia znova hostia.
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Nasledovať bude iba ďalší odkop od brány domáceho mužstva.
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DAC podniká ďalšiu útočnú akciu po svojej pravej strane, kombinácia hostí ale skončila za postrannou čiarou, kde budú vhadzovať.
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Začali sme okamžitým útokom zo strany favorita dnešného zápasu, napokon však budeme svedkami iba odkopu od brány, ktorý zahrá Bilkó.
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Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
OŠK Svätý Peter: Bilkó – Velez, Králik, Szabó (C), Németh, Lelkes, Santos, Balázs, Krajčír, Kis, Bačík.
Náhradníci: Szikonya, Urbánek, Csontos, Holec, Keszan, Szabó, Danci, Hudák.
DAC 1904 Dunajská Streda: Živanovič, Krajči, Majer, Csóka, Sallai, Jenčuš, Diongue, Owusu, Gueye, Corr, Sylla (C).
Náhradníci: Németh, Tóth, Tuboly, Both, Lábo, Kabič, Trusa, Kukovec, Fehér.
OŠK Svätý Peter: Bilkó – Velez, Králik, Szabó (C), Németh, Lelkes, Santos, Balázs, Krajčír, Kis, Bačík.
Náhradníci: Szikonya, Urbánek, Csontos, Holec, Keszan, Szabó, Danci, Hudák.
DAC 1904 Dunajská Streda: Živanovič, Krajči, Majer, Csóka, Sallai, Jenčuš, Diongue, Owusu, Gueye, Corr, Sylla (C).
Náhradníci: Németh, Tóth, Tuboly, Both, Lábo, Kabič, Trusa, Kukovec, Fehér.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu zo Slovnaft Cupu, keď sa v rámci OŠK Svätý Peter a DAC 1904 Dunajská Streda.
Dunajská Streda ako zástupca najvyššej slovenskej súťaže sa ešte donedávna mohla pochváliť bojom v kvalifikácii o európske poháre, pričom na domácom trávniku remízovala s holandským Twente 3:3. Po víťazstve v Komárne 3:0 sa následne postavia v pohári proti outsiderovi, pre ktorého pôjde o obrovský futbalový sviatok. Svätý Peter tak privíta popredné mužstvo prvýkrát od roku 2017, keď sa predstavil proti Trnave.
Dunajská Streda ako zástupca najvyššej slovenskej súťaže sa ešte donedávna mohla pochváliť bojom v kvalifikácii o európske poháre, pričom na domácom trávniku remízovala s holandským Twente 3:3. Po víťazstve v Komárne 3:0 sa následne postavia v pohári proti outsiderovi, pre ktorého pôjde o obrovský futbalový sviatok. Svätý Peter tak privíta popredné mužstvo prvýkrát od roku 2017, keď sa predstavil proti Trnave.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.