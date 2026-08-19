ONLINE: FC Spartak Trnava - OŠK Trenčianske Stankovce dnes, Slovnaft Cup LIVE (1. kolo)

Spartak Trnava privíta dnes od 18:30 na Štadióne Antona Malatinského Trenčianske Stankovce v 1. kole Slovnaft Cupu.
Pre domácich ide o pohárový duel so súperom z nižšej súťaže. Trnava ako účastník Niké ligy nastupuje do zápasu v roli jasného favorita.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Spartak Trnava - OŠK Trenčianske Stankovce (futbal, výsledky, 1. kolo, Slovnaft Cup, streda, naživo)
Slovenský pohár - Slovnaft cup 2026/2027
19.08.2026 o 18:30
2. kolo
Trenčianske Stankovce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trnava
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30. Prajem pekný večer pri sledovaní futbalového prenosu zo Slovenského pohára. Medzi FC Spartak Trnava a OŠK Trenčíanske Stankovce. Trenčianske Stankovce sa vzdali domáceho prostredia a tak sa zápas odohrá v Trnave. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:30. Srdečne Vás pozývam zápas sledovať.