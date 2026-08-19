ONLINE: FC Spartak Trnava - OŠK Trenčianske Stankovce dnes, Slovnaft Cup LIVE (1. kolo)

FC Spartak Trnava - OŠK Trenčianske Stankovce: ONLINE prenos z 1. kola Slovnaft Cupu.
FC Spartak Trnava - OŠK Trenčianske Stankovce: ONLINE prenos z 1. kola Slovnaft Cupu. (Autor: Sportnet)
Sportnet|19. aug 2026 o 15:30
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Sledujte spolu s nami online prenos z prvého kola Slovnaft Cupu: FC Spartak Trnava - OŠK Trenčianske Stankovce.

Spartak Trnava privíta dnes od 18:30 na Štadióne Antona Malatinského Trenčianske Stankovce v 1. kole Slovnaft Cupu.

Pre domácich ide o pohárový duel so súperom z nižšej súťaže. Trnava ako účastník Niké ligy nastupuje do zápasu v roli jasného favorita.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FC Spartak Trnava - OŠK Trenčianske Stankovce (futbal, výsledky, 1. kolo, Slovnaft Cup, streda, naživo)

Slovenský pohár - Slovnaft cup  2026/2027
19.08.2026 o 18:30
2. kolo
Trenčianske Stankovce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trnava
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30. Prajem pekný večer pri sledovaní futbalového prenosu zo Slovenského pohára. Medzi FC Spartak Trnava a OŠK Trenčíanske Stankovce. Trenčianske Stankovce sa vzdali domáceho prostredia a tak sa zápas odohrá v Trnave. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:30. Srdečne Vás pozývam zápas sledovať.

Slovensko

    FC Spartak Trnava - OŠK Trenčianske Stankovce: ONLINE prenos z 1. kola Slovnaft Cupu.online
    FC Spartak Trnava - OŠK Trenčianske Stankovce: ONLINE prenos z 1. kola Slovnaft Cupu.online
    ONLINE: FC Spartak Trnava - OŠK Trenčianske Stankovce dnes, Slovnaft Cup LIVE (1. kolo)
    dnes 15:30
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