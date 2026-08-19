Pred Slafkovským len najväčšie hviezdy, za ním Demidov a Hutson. Nemca predbehol jeden spoluhráč

V rokoch 2022 až 2026 prešlo draftom NHL až 26 Slovákov. Piati z nich si už zahrali v NHL a viacerí majú hviezdny potenciál.
Zámorský expert Corey Pronman z magazínu The Athletic zostavil rebríček organizácií NHL podľa kvality ich hráčov do 23 rokov.
V každej z organizácií zároveň vytvoril rebríček hráčov mužstva. Zaradil do nich aj 14 Slovákov, pričom viacerí z nich sú na popredných miestach svojich mužstiev.
Na čele hodnotenia sa umiestnilo San Jose, ktoré disponuje mimoriadne nabitou zásobárňou mladíkov, ako sú Celebrini, Stenberg, Misa, Verhoeff či Smith.
Druhé miesto obsadil Anaheim a tretí v hodnotení mladých talentov je Montreal.
Zo Slafkovského vyrastá hviezdne krídlo
Práve v Montreale žiari najvýraznejšia slovenská hviezda a už štvornásobný Hokejista roka – Juraj Slafkovský.
Jednotka draftu z roku 2022 ovládla hodnotenie Canadiens. Slafkovský na prvom mieste mladíkov predbehol talentovaných spoluhráčov Ivana Demidova aj Lanea Hutsona.
Pronman zároveň vydal celkový rebríček hráčov NHL do 23 rokov a Slafkovského zaradil na vysoké štvrté miesto. V prestížnom menoslove sa pred neho dostali iba Celebrini zo San Jose, Bedard z Chicaga a Schaefer z NY Islanders.
Expert označil slovenského krídelníka za hviezdu NHL a jeho schopnosti s pukom vyhodnotil na najvyššej úrovni.
„Slafkovský má špeciálnu kombináciu veľkosti, rýchlosti a zručnosti. Keď vojde do pásma po krídle v plnej rýchlosti so svojou masívnou postavou, pre obrancov je mimoriadne náročné ho zastaviť. Na tak veľkého hráča má totiž skvelé ruky a zrýchlenie,“ napísal Pronman.
„Nenazval by som ho najintuitívnejším tvorcom hry v prvej formácii, no je excelentný v súbojoch o puk, dokáže tvoriť na malom priestore a má výbornú strelu z diaľky. Vyrastá z neho hviezdne silové krídlo, ktoré dokáže byť hlavným motorom elitného tímu.“
Musí niečo zmeniť, aby nebol hráč druhého páru
V rebríčku Calgary, ktoré Pronman zaradil na celkové ôsme miesto, obsadil obranca Šimon Nemec druhú pozíciu a spomedzi všetkých hráčov mu patrí 69. pozícia.
Predstihol svojho veľkého konkurenta v zadných radoch, Zayna Parekha, s ktorým bude zrejme v najbližšej sezóne bojovať o pozíciu obrancu číslo 1. Na čele rebríčka Flames sa umiestnil obranca Carson Carels, ktorý bol šestkou tohtoročného draftu.
„Nemec je inteligentný obranca s výbornou rozohrávkou, ktorý hrá s pukom na hokejke s prehľadom v hre. Dokáže režírovať presilovkovú formáciu a má skvelú prvú prihrávku pri zakladaní útoku,“ hodnotil zámorský novinár.
„V obrannom pásme dokáže súperov zastavovať vďaka vysokej hokejovej inteligencii a solídnemu nasadeniu. Pokiaľ však nezačne ukazovať skvelé ofenzívne čísla, bude z neho skôr obranca do druhého obranného páru.“
Ôsme miesto v rebríčku kanadského celku a celkovú 141. priečku obsadil Samuel Honzek. Mladý útočník začal minulú sezónu v NHL, ale zranenie mu ju ukončilo. Pronman ocenil, že Honzek vie hrať presilovky aj oslabenia, vidí v ňom hráča do stredných dvoch útokov.
Dvorský má strelu, ale chýba mu výbušnosť
Okrem dvoch najvyšších volieb draftu 2022 sa na solídnych pozíciách umiestnili aj ďalší Slováci. Dalibor Dvorský má za sebou prvú kompletnú sezónu v NHL v drese St. Louis a v tímovom rebríčku mladíkov mu patrí tretie miesto.
Po Slafkovskom je druhým najvyššie postaveným Slovákom v hodnotení všetkých hokejistov do 23 rokov, keď ho Pronman umiestnil na 61. priečku.
Vidí v ňom centra tretieho útoku, pričom jeho strelu radí na absolútne najvyššiu úroveň:
„Dvorský je talentovaný ofenzívny hráč, ktorý dokáže prekonať súpera v súboji jeden na jedného. Má dobré videnie hry, strelu na úrovni NHL, vďaka ktorej vie byť neustálou hrozbou. Limity má v korčuľovaní a výbušnosti, kvôli čomu sa ťažšie presadzuje v predbránkovom priestore.“
Jeho spoluhráč Juraj Pekarčík je podľa Pronmana 17. najlepší hráč Blues do 23 rokov.
Druhý najlepší v Los Angeles
Vysoké očakávania má autor rebríčka od najvyššie draftovaného Slováka v roku 2026, Adama Goljera. Los Angeles si ho vybralo v druhom kole z 49. pozície.
V tímovom rankingu sa pred neho dostal len švédsky útočník Elton Hermansson, zlatý medailista z tohtoročných MS do 18 rokov.
Goljer je spoľahlivý obojsmerný obranca do prvých dvoch párov a podľa Pronmana 117. najlepší hráč do 23 rokov.
Do prvej päťky Los Angeles, ktoré v rebríčku obsadilo 21. miesto, sa vošiel aj Ján Chovan.
„Keď hrá priamočiaro a s plným nasadením, na krídle vie byť mimoriadne efektívny a presadiť by sa mohol aj v NHL,“ myslí si expert TheAthletic.
Na vysokých pozíciách v rámci svojich mužstiev skončili aj ďalší hráči draftovaní tento rok.
Tomáš Královič je v Tampe Bay na štvrtom mieste a Pronman si vie predstaviť, že si zahrá v NHL. Štvrtý v tímovom rebríčku Ottawy je Adam Nemec, ktorý má šancu presadiť sa v spodných útokoch.
Lightning aj Senators však patria medzi mužstvá s najslabšou zásobárňou talentov – v rebríčku obsadili 25., respektíve 26. miesto.
Chrenko sa môže presadiť vďaka zručnosti
Siedme miesto v internom rebríčku Rangers obsadil Tomáš Chrenko.
„Vyniká prácou s pukom, kreativitou, víziou na ľade a schopnosťou tvoriť hru. Vzhľadom na nižší vzrast ho silnejší obrancovia vytláčajú na perifériu, no svojou pracovitosťou si vytvára šance. Do NHL by sa mohol dostať vďaka svojej zručnosti, ale nie je jasné, či sa v lige presadí.“
Jeho spoluhráča Adama Sýkoru expert do rebríčka nezaradil.
Okrem spomenutých hokejistov sa do rankingu svojho mužstva dostal aj Maxim Štrbák, ktorému patrí v Buffale dvanásta pozícia.
Jakub Floriš v hodnotení najlepších hráčov do 23 rokov v Nashville obsadil 14. miesto, Lucian Bernát je na rovnakej pozícii vo Vancouveri a takisto štrnásty je v internom hodnotení Detroitu brankár Michal Prádel.
Hráč
Klub
Pozícia
Pozícia v rebríčku do 23 rokov
Pozícia v tímovom rebríčku
Pozícia klubu v rebríčku NHL
Očakávana rola
Juraj Slafkovský
Montreal
útočník
4.
1.
3.
Hviezda NHL
Dalibor Dvorský
St. Louis
útočník
61.
3.
7.
TOP 9
Šimon Nemec
Calgary
obranca
69.
2.
8.
TOP 4
Adam Goljer
Los Angeles
obranca
117.
2.
21.
TOP 4
Samuel Honzek
Calgary
útočník
141.
8.
8.
TOP 9
Tomáš Královič
Tampa Bay
obranca
-
4.
25.
Odohrá zápasy v NHL
Adam Nemec
Ottawa
útočník
-
4.
26.
3./4. útok
Ján Chovan
Los Angeles
útočník
-
5.
21.
Odohrá zápasy NHL
Tomáš Chrenko
NY Rangers
útočník
-
7.
18.
Na hrane NHL
Maxim Štrbák
Buffalo
obranca
-
12.
14.
Na hrane NHL
Jakub Floriš
Nashville
obranca
-
14.
10.
Na hrane NHL
Michal Prádel
Detroit
brankár
-
14.
15.
Šanca byť dvojkou v NHL
Lucian Bernát
Vancouver
útočník
-
14.
17.
Na hrane NHL
Juraj Pekarčík
St. Louis
útočník
-
17.
7.
Na hrane NHL