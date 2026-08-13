Volali ho Zeus a miloval blokovanie striel. Handzuš: Je zázrak, že sa v týchto podmienkach posúvame

Víťaz Stanleyho pohára, majster sveta, dvojnásobný strieborný medailista zo svetových šampionátov aj víťaz slovenskej extraligy a dnes už legenda slovenského hokeja.
MICHAL HANDZUŠ sa počas galavečera Hokejista roka stane novým členom Siene slávy slovenského hokeja. S rodeným Banskobystričanom sme sa stretli v jeho kancelárii v Tipsport aréne, kde vedie mládežnícky klub v meste.
V obsiahlom rozhovore spomínal na svoje roky v NHL, aj na reprezentačné úspechy a hovoril aj o svojej súčasnej práci a o úrovni hokeja na Slovensku. Prezradil aj to, ako sa z neho stal spoľahlivý center:
„Defenzívnu činnosť som mal v sebe odmalička. Neberiem to ako niečo negatívne, bola to moja identita. Bavili ma oslabenia, blokovanie striel či vyhrávanie buly – teda činnosti, ktoré pre mnohých nie sú atraktívne. Aby ste v tom boli dobrí, musí vás to baviť a musíte hľadať spôsoby, ako sa zlepšovať.“
Hokejové leto
Ľad sa roztopil a tribúny štadiónov sú prázdne, ale hokejový život ide ďalej. Sportnet prinesie aj počas leta sériu rozhovorov a príbehov (nielen) pre hokejových fajnšmekrov. So súčasnými hráčmi o aktuálnych témach, s bývalými o spomienkach na veľké zápasy a turnaje.
Začnime tým najaktuálnejším. Ako ste sa dozvedeli, že vás uvedú do Siene slávy, a čo to pre vás znamená?
Volal mi Miro Šatan ešte predtým, ako to oficiálne zverejnili. Je to obrovská pocta. Keď sa pozriem na tie mená, ktoré tam sú, tak mnohí z nich boli moje vzory. Vzhliadal som k ním a snažil sa k nim priblížiť. Keďže sa mentálne nedávam na ich úroveň a do ich kategórie, o to je to pre mňa cennejšie a prekvapujúcejšie, že ma k sebe idú prijať. Vôbec som to nečakal a ani v to nedúfal. Keď som ešte hrával, vôbec som nad tým nerozmýšľal.
VIDEO: Rozhovor s Michalom Handzušom
Spolu s vami uvedú do siene slávy aj Craiga Ramsayho, ktorému ste svojho času robili asistenta pri reprezentácii. Je to o to výnimočnejšie, že tam budete spoločne?
Je to super. Craiga mám veľmi rád ako človeka a je to aj vynikajúci tréner. Keď som ukončil hráčsku kariéru a rozmýšľal, čo ďalej, začínal som pri ňom ako tréner. Ovplyvnil ma v mnohých veciach. Momentálne síce netrénujem, ale možno v budúcnosti budem. Pôsobím však pri mládeži a niektoré prvky sa snažím implementovať aj tu. Pri ňom som sa veľa naučil nielen zo športovej a hokejovej stránky, ale aj z tej ľudskej.
V rozhovore sa dozviete:
- prečo mu pomalší kariérny postup vyhovoval viac
- či platí, že získať Stanley Cup je to najťažšie v športovom svete
- ktorú individuálnu štatistiku si veľmi váži
- ako vznikla prezývka Zeus
- prečo po kariére neváhal a vrátil sa na Slovensko
- ako prišiel k svojej defenzívnej role
- či je blokovanie striel viac o zručnosti alebo o povahe
- čomu sa venuje v súčasnosti
- ako v klube pracujú na tom, aby nevychovávali len dobrých hokejistov, ale aj ľudí
- ako spätne vníma svoje rozhodnutie odstúpiť z Výkonného výboru SZĽH pre otázku hráčov z KHL v reprezentácii
- kde vidí priestor pre posun v slovenskom hokeji
Vráťme sa k vašej hráčskej kariére. V roku 1995 si vás na drafte vybral tím St. Louis Blues. Odvtedy ubehlo už 31 rokov. Spomínate si ešte na to? Boli ste vtedy priamo na drafte?
Áno, bol som na drafte v Edmontone. Trochu prekvapujúco ma vtedy pozval Dallas na osobné pohovory. Letel som tam, pričom to bol môj prvý veľký let, takže to bolo zaujímavé a aj dosť stresujúce. Vtedy sa necestovalo tak bežne ako dnes, letel som možno raz v živote. Po anglicky som vtedy ešte nevedel, no bol som tam.
Napokon si ma vybralo St. Louis. Boli to pekné časy. Hoci ma pozval Dallas, upozornili ma, že to neznamená automaticky výber z ich strany. Keď si ma vybralo St. Louis, neriešil som to – bol som rád, že som draftovaný a začínala sa nová kapitola.
Ako s vami vtedajšie vedenie Blues pracovalo a čo vám odporúčali? Strávili ste dva roky ešte na Slovensku a potom jeden v AHL. Aká bola cesta do NHL?
Chceli, aby som išiel do zámorskej juniorskej súťaže, no to som odmietol. V tom čase som už hral na Slovensku medzi mužmi a cítil som, že práve v seniorskom hokeji budem najviac napredovať.
Povedal som, že zostanem doma, a potom som počas dvoch rokov absolvoval kempy. Dva roky mali na mňa právo a po sezóne v Poprade ma stále nechceli podpísať s tým, že sa uvidí až v kempe. Bolo to na hrane. Mal som vybavené, že ak nepodpíšem zmluvu a vrátim sa z Ameriky, pôjdem do Košíc.
Našťastie som mal vydarený kemp, zmluvu som podpísal a odišiel na farmu. Nebolo to jednoduché, no cítil som, že rozhodnutie neodísť do Ameriky príliš skoro bolo ideálne. Na život v zámorí som ešte nebol pripravený. Doma som hral mužský hokej v kvalitných tímoch pod vedením výborných trénerov v Banskej Bystrici aj v Poprade, kde som sa veľa naučil od starších hráčov.
Vďaka tomu som mal prvý rok na farme výbornú sezónu z bodovej aj hernej stránky, čo mi pomohlo hneď v ďalšom roku spraviť NHL. Bola to síce o niečo pomalšia cesta, no tie bývajú niekedy najlepšie. Človek musí byť trpezlivý a tvrdo pracovať.
Keď ste odchádzali do AHL, vedeli ste už po anglicky, alebo ste sa jazyk naučili až tam?
Nevedel som vôbec, no našťastie sme boli na farme traja Slováci a jeden Čech. Mal som okolo seba podporu, ktorá mi nesmierne pomohla. S angličtinou to však bolo o to ťažšie a učil som sa ju pomalšie, pretože som nebol nútený hovoriť cudzím jazykom. V apartmáne sme bývali traja slovenskí chlapci, takže sme sa rozprávali po slovensky.
Cítili ste po prvej úspešnej sezóne v AHL, že by mohla prísť šanca v prvom tíme NHL?
Ako nováčik som vyhral tímové bodovanie, no do prvého tímu ma ani raz nepovolali. Bolo to zaujímavé – hoci som bol najproduktívnejší hráč, všetci okolo mňa dostávali pozvánku do St. Louis, len ja nie. Spätne to však hodnotím ako to najlepšie, čo sa mi mohlo stať.
Zvolili trpezlivejší prístup, nechali ma veľa hrať. Keby som šiel do NHL a hral vo štvrtej formácii, možno by ma to rozhádzalo. Takto som si rok zvykal na zámorský štýl, naučil sa reč a osvojil si potrebné návyky. Po sezóne mi povedali, že som mal výborný ročník, no musím zosilnieť a zlepšiť korčuľovanie, a ak to zvládnem, mám šancu na NHL. Zavrel som sa do posilňovne, drel som, pretože som videl reálnu šancu, a o rok som sa do prvého tímu dostal.
Potom ste sa už v NHL pevne usadili. Hrali ste za St. Louis, Phoenix, Philadelphiu, Chicago, Los Angeles aj San Jose. O každom pôsobisku by sa dalo hovoriť dlho. Máte nejaké pamätné či vtipné príhody, ktoré vám dodnes rezonujú v pamäti?
V každom tíme sa niečo nájde. Prvých päť či šesť rokov som bol v mužstve takmer vždy s nejakým Slovákom – či už v St. Louis s Paľom Demitrom, Ľubošom Bartečkom alebo Lacom Nagyom.
Tam ste vytvorili slávny slovenský útok – „Slovak Pack“.
Áno, vytvorili sme čisto slovenskú formáciu, na čo máme množstvo skvelých a zábavných spomienok. Vo Phoenixe sme boli opäť traja Slováci – Rado Suchý, Laco Nagy a neskôr prišiel aj Branko Radivojevič.
Vo Philadelphii som hral asi svoj najlepší hokej, tam som pôsobil s Radom Somíkom a neskôr s Brankom Radivojevičom. Mal som šťastie, že som mal krajanov stále po boku. V každom klube boli pekné aj náročné momenty, bolo by to na dlhé rozprávanie, takže vybrať len jednu príhodu je ťažké.
Keď sa obzriete za celou kariérou v NHL, na ktoré obdobie spomínate najradšej?
Mám ich viacero. Mal som šťastie na skvelé kluby aj mestá, nezažil som zlé pôsobisko a každé malo svoje špecifiká. Zo šiestich klubov sa mi výraznejšie nedarilo v dvoch – vo Phoenixe a v San Jose. Z hokejovej stránky na to nespomínam najlepšie, hoci to boli možno najkrajšie mestá.
Vo Phoenixe je leto celú zimu, mal som dom s bazénom, človek by si povedal, že ideálne podmienky, no mne sa tam najmenej páčilo, lebo sa mi nedarilo. A ja som tam neprišiel na dovolenku, ale hrať hokej, ktorý baví hlavne vtedy, keď sa darí. V San Jose v okolí San Francisca bolo takisto krásne prostredie aj podnebie, no keď to na ľade nejde, neviete si to užiť.
Potom boli štyri kluby, kde sa mi darilo a kde som to miloval. V St. Louis so slovenskými chalanmi, vo Philadelphii, kde som hral svoj najlepší hokej, v Los Angeles som hral tiež dobre a mali sme silný tím. No a samozrejme Chicago – tam som pôsobil dvakrát, v oboch prípadoch sa mi darilo a na záver sme získali Stanley Cup. To mesto mi prirástlo k srdcu nielen ziskom trofeje, ale aj tým, že to bola moja posledná zastávka v NHL a veľmi rád sa tam vraciam.
Stanley Cup ste získali 36-ročný. Úvod sezóny v San Jose nebol ideálny, no po výmene do Chicaga ste skvele zapadli, odohrali úžasné play-off a kapitán Jonathan Toews vám odovzdal pohár hneď prvému. Aké to boli emócie?
Boli to mimoriadne silné emócie. V NHL som odohral veľa rokov a trofej mi dlho unikala. S Philadelphiou sme mali výborné mužstvo a prehrali sme až v siedmom zápase finále konferencie, z Los Angeles som odišiel o rok skôr, ako vyhrali pohár. Už som si začínal hovoriť, že mi to asi nie je súdené. A potom to vyšlo v Chicagu. Emócie boli vynikajúce.
Celá tá sezóna bola ako sínusoida. Ukázalo sa, že sa nemôžeme vzdávať, treba byť pripravený na šancu a chytiť sa jej. Hoci sa mi v San Jose nedarilo, veril som, že v správnom prostredí dokážem tímu stále veľa ponúknuť. Chicago bolo pre mňa ideálne. Poznal som mesto, viacerých spoluhráčov aj Mariána Hossu.
Hlavný tréner Joel Quenneville ma viedol aj prvé tri roky v St. Louis a presne vedel, čo odo mňa môže očakávať. Trénerský štáb poznal moje silné aj slabé stránky a vedel, do akej úlohy ma postaviť, aby som bol pre tím benefitom a nie na škodu. V 36 rokoch som už mal svoje limity, no oni ich dokázali zakryť tým, do akého prostredia ma dali. Veľmi mi pomohli a ja som sa im odvďačil tým, že som v play-off predviedol jeden zo svojich najlepších výkonov za tie moje záverečné roky.
Hovorí sa, že vyhrať Stanley Cup je najťažšie zo všetkých trofejí. Súhlasíte s tým? Bolo to pre vás fyzicky najnáročnejšie?
Pre mňa to bolo určite to najťažšie. Chlapci v kabíne sa smiali, že spávam v ľadovej vani, pretože v druhom kole sa mi nakopili hneď tri vážne zranenia. Mal som odtrhnuté väzy v zápästí, roztrhnutý meniskus a natrhnutý bočný väz. S týmto všetkým som v roku 2013 dohrával play-off. Od druhého kola a série s Detroitom som prakticky netrénoval, chodil som len na zápasy.
Bolo to fyzicky extrémne náročné, no Stanley Cup nikto nevyhrá zdravý. Sú to štyri kolá plné cestovania, hokej je nesmierne fyzický a keď hráte proti rovnakému súperovi päť, šesť či sedem zápasov, tímy sa dokonale poznajú. Je to obrovský nápor na psychiku aj telo. Prejsť všetkými štyrmi kolami je nesmierne zložité, preto je to najťažšia trofej na svete.
V NHL ste odohrali 1010 zápasov v základnej časti a 116 v play-off. Patríte medzi sedem Slovákov, ktorí pokorili tisíczápasovú hranicu a medzi štyroch, ktorí odohrali v play-off aspoň 100 duelov, ak rátame aj Stana Mikitu. Čomu vďačíte za takúto dlhú a úspešnú kariéru?
Tých faktorov je veľmi veľa. Toto je jedna z individuálnych štatistík, ktorú si cením najviac. To, že som odohral toľko duelov vo vyraďovacej časti, svedčí o tom, že som bol v dobrých tímoch, ktoré išli ďaleko. Základom bolo udržať sa zdravý. Bol som disciplinovaný v životospráve – či už išlo o stravu, spánok, tréning alebo regeneráciu.
Bol som kvalitný hráč, no nikdy som nepatril medzi tých najlepších v bodovaní. Keď sa pozriem na mená v Sieni slávy ako Pálffy, Chára, Hossa, Pašek, Rusnák či Lukáč, to boli všetko elitní strelci alebo nahrávači. Ja som nebol bodovo top hráč, ktorý obohrá troch súperov a zavesí gól pod žŕdku. Mal som však iné prednosti, ktoré boli trénermi mimoriadne cenené. Dokázal som dať gól, no vedel som mu aj zabrániť, hral som oslabenia a vedel zastať akýkoľvek post.
Fanúšikovia tieto detaily možno tak neregistrujú, čo je úplne v poriadku, no generálni manažéri a tréneri vedia, že bez takýchto hráčov úspešný tím nepostavia. Preto ma chceli a keďže som sa vedel udržať zdravý, hral som tak dlho.
Pomohlo mi tiež, že som sa dokázal prispôsobiť zmenám. Po výluke v roku 2004 sa hokej radikálne zmenil. Predtým bola NHL tvrdá, preferovali sa vysokí hráči. Vďaka svojej postave som sa do ligy vôbec dostal, hoci som nepatril medzi najlepších korčuliarov. Neskôr som sa však musel prispôsobiť obrovskej rýchlosti a šikovnosti. Hral som hlavou, čítal hru, a to mi pomohlo, aby ma kluby chceli. Tieto veci sa všetky musia spojiť, aby ste tam toľko vydržali. Nie je to ľahké a ja si to veľmi cením.
Nebolo to teda len o bodoch, ale vy ste bojovali aj o zisk Selke Trophy pre najlepšie brániaceho útočníka. Čo vás počas kariéry najviac motivovalo a posúvalo dopredu?
Ja som chcel vyhrať. Ak chcete byť pre tím skutočne užitočný, musíte poznať svoju rolu a reálne zhodnotiť svoje silné i slabé stránky. Keď som hral v útoku s Paľom Demitrom, Patrickom Kaneom či Mariánom Hossom, bolo mi jasné, že ja nebudem na ľade ten, ktorý bude vymýšľať zložité kľučky. Oni boli v individuálnych zručnostiach dvakrát lepší. Potrebovali však podporu – niekoho, kto za nich ubráni, vytvorí im priestor, vybojuje puk a vyhrá buly.
Sústredil som sa na to, v čom som bol pre nich najlepšou oporou. Prijať túto rolu bolo kľúčové a tímy si to cenili. Vďaka tomu som sa dostal do skvelých organizácií a vyhrával.
Najkrajšie na celej kariére, okrem toho, že som sa hokejom živil, sú spomienky na veľké víťazstvá – či už je to Stanley Cup, alebo titul majstra sveta. Dve striebra zo svetových šampionátov sú fajn, aj keď ja ich nemám rád, lebo ten posledný zápas ma vždy škrel. Ale bolo to pekné. Práve tieto zážitky sú dôvod, prečo človek hrá hokej.
Počas kariéry vás prezývali „Zeus“. Ako táto prezývka vznikla?
Je to smiešne, pretože sa to časom prekrútilo na niečo úplne iné. Prezývku mi vymyslel Brett Hull ešte na kempe v St. Louis. Moje priezvisko „Handzuš“ Američanom znelo ako Dr. Seuss, čo je známy americký rozprávkar. V St. Louis mi preto začali hovoriť „Doctor Seuss“ a časom to skrátili na „Seuss“.
V ďalších kluboch si už spoluhráči mysleli, že to odkazuje na gréckeho boha Zeusa, k čomu neskôr prispeli aj moje dlhé vlasy a brada. Tieto príbehy si už potom žijú vlastným životom, no začiatok bol presne takýto. Napríklad tréner Quenneville ma potom stále v Chicagu volal Doctor, pretože vie, kde to začalo.
Mnoho hráčov po kariére v zámorí zostáva žiť v Amerike, vy ste sa však vrátili domov. Prečo?
Milujem Slovensko a milujem Banskú Bystricu. Mám tu rodinu, cítim sa tu doma. V Amerike som bol rád a bavilo ma to, no každý, kto žije dlhšie v zahraničí, potvrdí, že sa tam stále cíti trochu ako cudzinec. Doma je doma. Vždy som sa chcel vrátiť a dohrať kariéru v Banskej Bystrici. Vyrastal som tu, milujem tento štadión a chcel som niečo vrátiť fanúšikom.
To, že sa nám podarilo získať majstrovský titul, bola fantastická bodka. Počas troch rokov sme sa trikrát dostali do finále, dvakrát to nevyšlo, no na tretí pokus áno.
Môj úplne posledný zápas v kariére bol zároveň zápasom, v ktorom sme vybojovali historicky prvý banskobystrický titul. Moja manželka je tiež odtiaľto, chceme vychovávať deti v blízkosti rodiny a máme radi tunajšie prostredie, Banská Bystrica je krásna. Nad zotrvaním v zámorí sme ani nerozmýšľali.
Zdvihnúť nad hlavu pohár v poslednom zápase kariéry na domácom ľade muselo byť výnimočné. Boli ste vtedy domácim hrdinom a bola to asi príjemná čerešnička na torte za celou kariérou.
Nebolo to len o mne, mali sme vynikajúce mužstvo. Vrátil sa Tomáš Surový, ktorý hral vynikajúci hokej, a mali sme skvelých legionárov aj domácich hráčov. Ja som v tej majstrovskej sezóne veľa neodohral. Naskočil som v januári, potom som po faule dostal dištanc a vrátil sa až na play-off.
Koniec kariéry som zvažoval už o rok skôr, telo už vysielalo signály a nebola to taká zábava. Vtedy sme však prehrali finále na domácom ľade po tom, čo som nepremenil posledný samostatný nájazd. Nechcel som končiť s takýmto pocitom.
V lete som premýšľal, na jeseň som začal trénovať a v januári som sa rozhodol, že to ešte skúsim. Dopadlo to najlepšie, ako mohlo. Mal som šťastie. V kariére musíte tvrdo pracovať, no potrebujete aj kúsok šťastia, aby ste boli v správnom čase v správnom tíme a zažili takéto víťazné čerešničky na torte.
Prejdime k reprezentačným úspechom. V zbierke máte tri medaily zo štyroch slovenských cenných kovov na svetových šampionátov. Vráťme sa najprv k tým prvým dvom. Vtedy ste patrili k mladším hráčom, no boli ste dôležitou oporou a zbierali ste body. Ako si spomínate na Petrohrad 2000 a Göteborg 2002?
Obidva šampionáty boli super, no priznám sa, že finálové prehry nesiem ťažko ešte aj dnes. Mňa hnalo to, že som chcel vyhrávať. Druhé miesto je síce pekné, ale zostáva po ňom trpká príchuť. Vidíte oslavovať súper, ste tak blízko a zároveň tak ďaleko. V Petrohrade od nás nikto nič nečakal. Boli sme fakt dobrá partia. Bola to doba, keď nám ľudia pri postupoch zo skupiny posielali telegramy a my sme si ich spoločne čítali. Dnes je to už nepredstaviteľné. Mobily ešte neboli tak rozšírené, takže sme si po zápasoch sadli celá partia, aj pätnásti chalani, a rozprávali sa. Bol to náš prvý vstup do elitnej spoločnosti.
Vo finále v Petrohrade sme spravili určité chyby, z ktorých sme sa však poučili. O dva roky neskôr vo Švédsku sme sa ich vyvarovali. Mali sme skvelý tím a dotiahli sme to až k zlatej medaile. Göteborg bol úchvatný.
Podobne ako pri uvedení do Siene slávy, aj tam som si hneď po zápase uvedomil dôležitú vec. Vyrastal som v dobe, keď sme sledovali československú reprezentáciu. Pamätám si šampionát v Prahe 1985 a generáciu hráčov ako Pašek, Ružička či Lukáč. Zrazu som si uvedomil, že som sa dostal do ich spoločnosti – stali sme sa majstrami sveta tak ako oni. Mal som len otvorené oči a bol som v úžase.
Hovoríte, že prehry vás mrzia veľmi dlho. Ťažko sa určite spomína aj na olympiádu vo Vancouveri 2010. Trvalo dlho, kým ste to v sebe spracovali?
Spracovávam to doteraz. Myslím si, že to bola najtrpkejšia prehra našej generácie. Boli sme blízko. Na takom turnaji viesť v zápase o bronz v tretej tretine 3:1. a prehrať... To by sa tímu, aké sme mali, nemalo stávať.
Je to prehra, ktorú si v sebe nesieme všetci, ktorí sme tam boli. Bol to jeden z najlepších turnajov v histórii, hralo sa na kanadskej pôde, proti tímom plných hviezd. Hrali sme vynikajúci hokej a boli sme blízko. Ale taký je hokej. Niečo vyhráte, niečo prehráte. Ja za seba môžem povedať, že som vyhral dosť, a musel som aj niečo prehrať. Mám za sebou viacero trpkých prehier, ale táto bola jedna z najväčších.
V roku 2012 ste získali na MS striebro, kde ste strelili pamätný presilovkový gól vo štvrťfinále proti Kanade. Dá sa označiť za najväčší gól vašej kariéry?
Určite bol jeden z najväčších a veľmi dôležitý. Kanada bola vtedy obrovským favoritom a my sme ich vyradili, čo nikto nečakal. Nebol som rodený strelec, no dal som pár dôležitých gólov a tento patril k tým najvýznamnejším.
VIDEO: Víťazný gól Michala Handzuša proti Kanade
Keď sa pozriete na svoju kariéru ako na celok, čo považujete za svoj najväčší úspech?
Pravdupovediac za najväčší úspech považujem to, že som sa mohol venovať niečomu, čo bolo najprv mojou záľubou, stalo sa z toho moje zamestnanie a môžem to robiť zatiaľ celý môj život. To je podľa mňa najväčšia výhra. Každý človek musí zarábať peniaze a robiť niečo zmysluplné pre spoločnosť. Ak to robíte v oblasti, ktorá vás nesmierne baví, je to obrovské šťastie. Tešíte sa do práce aj z toho, čo vytvárate. Ja som to šťastie mal.
Je naopak niečo, čo vás pri spätnom pohľade na vašu kariéru mrzí?
Určite by sa niečo našlo, nikto neurobí vždy všetko správne. Mal som však veľké šťastie. Jedným z mojich najlepších rozhodnutí bolo, že som cítil, že musím ísť na to pomalšie. Ako som spomínal, po drafte som zostal na Slovensku ešte dva roky, čo mi nesmierne pomohlo. Určite som počas kariéry spravil aj zlé rozhodnutia – niekedy som podpísal dlhodobé zmluvy, ktoré ma držali na miestach, kde to nebolo ideálne. To sú však len drobnosti. Inak som mal šťastie a neľutujem nič.
Boli ste známy ako defenzívny center – zodpovedný, spoľahlivý, výborný na buly aj v oslabeniach. Bola to vaša prirodzená rola od začiatku, alebo vás do nej posunul až niektorý z trénerov?
Každý hráč, ktorý sa dostane do NHL, bol v juniorskom veku ofenzívnym lídrom. Bez toho to nejde. V seniorskom hokeji si však musíte vytvoriť svoju identitu a nájsť rolu, v ktorej ste dobrý. Nie každý môže byť McDavid alebo top strelec ako Žigo Pálffy či Paľo Demitra. Musíte si nájsť svoje miesto v systéme, aby ste boli pre tím žiadaný.
Mal som veľké šťastie na trénerov tu v Banskej Bystrici. Keď sme vyrastali, nehrali sme so stiahnutým ľavým krídlom, ako bývalo zvykom, ale so stiahnutým centrom. Už od žiackych kategórií bola moja úloha vracať sa a hrať v priestore medzi obrancami a útočníkmi.
Defenzívnu činnosť som mal v sebe od malička. Neberiem to ako niečo negatívne, bola to moja identita. Mňa navyše bavili oslabenia, blokovanie striel či vyhrávanie buly – teda činnosti, ktoré pre mnohých nie sú atraktívne. Aby ste v tom boli dobrí, musí vás to baviť a musíte hľadať spôsoby, ako sa zlepšovať. Potom napríklad vo Philadelphii som bol ofenzívny hráč, hral som v prvej či druhej formácii. Dokázal som sa prispôsobiť tomu, čo odo mňa tím vyžadoval.
Medzi hokejistami asi nie je veľa takých, ktorí povedia, že ich baví blokovať strely.
Možno nie, ale sú takí a aj lepší, než som bol ja. Mňa skrátka tešilo ubrániť oslabenie. Musíte si nájsť svoju identitu a žiť ňou.
Jeden z hráčov NHL sa raz vyjadril, že blokovanie striel sa nedá naučiť, pretože sa skrátka nepostavíte pred puk a nenecháte do seba strieľať. Je to skôr o nastavení hlavy?
Je to trochu o povahe, ale myslím si, že sa to dá aj naučiť. Ide o vykrývanie priestoru, čo najrýchlejší presun do dráhy strely a schopnosť „zväčšiť sa“, aby vás puk trafil. Hráči to normálne trénujú. Je to zručnosť, ktorá nie je extrémne náročná, ale nie každý má povahu na to, aby nad tým takto premýšľal. Poznal som obrancov, ktorí boli v blokovaní striel fantastickí, aj takých, ktorým to vôbec nešlo. Nejaká zručnosť to musí byť.
Aktívnu hráčsku kariéru ste ukončili v roku 2017 tu v Banskej Bystrici a v klube pôsobíte stále, aj po takmer desiatich rokoch. Ako vyzerá život Michala Handzuša dnes?
Veľmi zaneprázdnene. Vediem tu v Banskej Bystrici mládežnícky klub, máme 400 detí a 13 kategórií, takže je toho naozaj dosť. Robím skôr manažérsku prácu. Na ľade nie som až tak často, hoci sa tam snažím občas ísť. Je to iné a časovo oveľa náročnejšie, ako keď som aktívne hral hokej a staral sa len sám o seba, aby som bol pripravený na tréning a na zápas. Je to však veľmi zaujímavé. Do toho mám rodinu, malé deti, takže je to dosť rozlietané, ale fajn.
Spomenuli ste, že vaša rola je viac manažérska ako športová. Čo všetko obnáša vedenie hokejovej mládeže?
S tímom ľudí sme do klubu vstúpili pred šiestimi rokmi. Oddelili sme sa od mužského seniorského A-tímu, takže sme finančne aj personálne oddelení, no úzko spolupracujeme. Snažíme sa budovať prostredie, kde deti môžu rásť športovo, hokejovo, ale aj osobnostne. Kolektívny šport vám totiž dokáže dať veľmi veľa aj po ľudskej stránke. Toto bola vízia, ktorú sme si s tímom nastavili. Ja som jedným z tých, ktorí to vedú a snažia sa posúvať klub ďalej.
Snažím sa hovoriť aj do športovej stránky, no máme výborného šéftrénera a skvelých trénerov, ktorí majú na starosti každodennú hokejovú prax. Ja sa na to snažím dohliadať trochu zvrchu, občas aj hokejovo usmerňovať, aby sme sa posúvali ďalej. Potom je tu manažérska časť – financie, zháňanie sponzorov a strategická vízia do budúcna. Nerobím to sám, máme výborný tím.
Chceme vybudovať klub, ktorý vychová kvalitných hokejistov, ale zároveň dá všetkým deťom niečo, čo si zoberú do života. Nie každé dieťa, ktoré k nám príde, sa totiž hokejom bude živiť. Zo sto percent detí, ktoré začnú hrať hokej, sa ním napokon živí len jedno percento.
Chceme však, aby si celých sto percent niečo odnieslo. Rozvíjať ich z hokejovej aj osobnostnej stránkey je rovnako dôležité. Aj budúci profesionálny hokejista potrebuje osobnostne rásť a dieťaťu, ktoré neskôr pri hokeji neostane, pomôžu získané životné zručnosti.
Toto je naša vízia. Sme len na začiatku cesty, no za tých šesť rokov sa nám už niečo podarilo. Sme na dobrej ceste, hoci nás čaká ešte veľa práce.
Ako v praxi vyzerá výchova nielen hokejistov, ale aj dobrých ľudí? Pri športe si to vieme predstaviť, no ako pracujete na ich ľudskej stránke?
Obe zložky sú náročné. Keď sme prišli, najprv sme nastavovali športový proces odspodu až nahor, aby malo všetko nadväznosť, aby deti v určitom veku dostali presne to, čo potrebujú a posúvali sa ďalej. Osobnosť s tým úzko súvisí.
Snažíme sa deti naučiť stanovovať si ciele – ak niečo chcú, musia mať cieľ a ísť si za ním. Od piatej či šiestej triedy dostávajú vysvedčenia. Povieme im, ako na tom sú po fyzickej a hokejovej stránke, v čom vynikajú, v čom zaostávajú a na čom by mali pracovať. Každý rok sa to obnovuje a dostávajú spätnú väzbu. Do deviatej triedy pri tom sedíme spoločne s rodičmi. Dieťa aj rodič to počujú a môžu na tom spoločne pracovať.
Stanovovanie cieľov, kolektív a spolupráca sú kľúčové. Učíme ich spolupracovať, čo nie je jednoduché, pretože každý je do istej miery individualista, čo je tiež v poriadku. Veľmi dôležitá v živote je aj práca s prehrou. Nie vždy sa všetko podarí, no dôležité je, ako zareagujete – či sa zložíte, alebo na druhý deň znova vyjde slnko a urobíte všetko pre to, aby ste boli lepší.
Máme aj mnoho mimohokejových a komunitných aktivít. Chodíme do domova dôchodcov, kde deti organizujú pre seniorov športový deň, sadili sme stromy, starší chlapci chodia darovať krv, mladší píšu seniorom na Vianoce listy. Siedmaci či ôsmaci majú týždeň dobrovoľníctva, kde sa o tom učia a potom aj idú reálne pomáhať. Chceme, aby deti nevideli len hokej, ale získali širší rozhľad.
Na to potrebujete aj trénerov, ktorí uvažujú rovnako. Je vašou manažérskou úlohou viesť ich k tomuto prístupu a vzdelávať ich v tom, ako s mladými pracovať?
Nie je to vyslovene len moja úloha, pretože máme výborných trénerov, ktorí na túto filozofiu okamžite naskočili. Kľúčové bolo, že keď sme pred šiestimi rokmi do klubu prišli, sadli sme si v úzkej skupine asi desiatich ľudí z trénerského i manažérskeho tímu a sami sme si definovali víziu, hodnoty a spôsob fungovania. Zhodli sme sa na tom a následne to predstavili ostatným. Bolo to veľmi dôležité.
Spoločnou úlohou je týmto nastavením skutočne žiť, aby to neostalo len na papieri, ale prenieslo sa to do každodennej praxe. Každý z nás je nositeľom týchto hodnôt. Niekedy nám to ide lepšie, inokedy horšie, občas sa musíme navzájom korigovať a pripomenúť si, čo sme si dohodli. Dôležité bolo však určiť smer. Keď sme sa na ňom zhodli, nie je to o jednom človeku, ktorý všetko kontroluje, ale navzájom sa tlačíme k tomu, aby sme boli lepším klubom po športovej i hodnotovej stránke.
Prináša vám táto práca radosť?
Je to veľmi zaujímavé. Pravdupovediac, samotná manažérska práca ma až tak nebaví, nemyslím si, že v nej úplne vynikám, a nie je to niečo, čo by som chcel robiť dlhodobo. Cítil som však, že je potrebné tie veci nastaviť. Do budúcna by som chcel tráviť menej času v kancelárii pri manažmente a viac byť na ľade, pretože tam je moja pridaná hodnota väčšia.
Už teraz som začal viac individuálne pracovať s niektorými našimi hráčmi, snažím sa viac chodiť na tréningy, sledovať ich, ísť na ľad a postupne prejsť do roly rozvojového trénera. Závisí to aj od toho, ako si nastavíme kanceláriu. Štruktúru neustále ladíme, aby fungovala čo najlepšie. Momentálne je to tak pol na pol. Hoci ma čistý manažment úplne nebaví, samotná činnosť v klube a viditeľné výsledky ma tešia.
Videli ste teda potrebu robiť aj niečo nie úplne pre vás, tak ste sa toho chopili.
Presne tak. Cítil som, že na určitý čas je to potrebné. Myslel som si, že to bude kratšie než tých šesť rokov, no predstavy sa často líšia od reality a to je v poriadku, taký je život. Posúvame sa vpred, sme na dobrej ceste, máme skvelý tím ľudí a to ma baví.
Po aktívnej kariére ste najprv pôsobili ako asistent pri reprezentácii. Dnes už netrénujete. Trochu ste to už naznačili, ale viete si predstaviť, že by ste v budúcnosti viedli seniorský klub ako hlavný tréner alebo asistent?
Viem si to predstaviť. Keď nad tým premýšľam, zo všetkých činností po kariére by ma práve trénovanie bavilo asi najviac. Som však úplne vyrovnaný s tým, že momentálne netrénujem. Pôsobím v klube, robím veci, ktoré dávajú zmysel, a budujeme niečo, čo sa mi páči. Do budúcnosti nad tým určite budem uvažovať. Mám tak priestor na svoj rozvoj a posun. Je fajn vedieť, že mám túto možnosť v zálohe, a uvidíme, kedy po nej siahnem.
Vráťme sa ešte k roku 2022. Vtedy ste odstúpili z Výkonného výboru SZĽH na znak nesúhlasu s účasťou hráčov z KHL v reprezentácii po vypuknutí vojny na Ukrajine. Ako sa na toto rozhodnutie pozeráte s odstupom času?
Spravil som to, čo som potreboval spraviť. Cítil som, že ak rozhodnutie zväzu pôjde týmto smerom, nechcem byť vo vedení takejto organizácie a niesť za to zodpovednosť. Keďže išlo o väčšinové rozhodnutie výkonného výboru, cítil som, že tam už nemám čo hľadať, a preto som odišiel.
Spravili by ste to isté aj dnes?
Áno, samozrejme.
Počas kariéry ste pracovali na tom, aby ste boli čo najlepším hokejistom. Popri športovej stránke je však dôležitý aj charakter. Ako ste pracovali na sebe ako na človeku?
To ide ruka v ruke. Keď sa chcete zlepšovať, či už v hokeji, alebo v akejkoľvek inej oblasti, budujete si tým aj charakter. Učíte sa pevnej vôli, nastavovaniu cieľov a disciplíne. Cez hokej som si budoval svoj charakter. Kolektívny šport je vynikajúci na rozvoj životných zručností u detí a mládeže. Keď robíte niečo s vášňou, posúva to vaše znalosti v danej veci aj vašu osobnosť. Cez hokej som si formoval hodnoty a to, akým človekom chcem byť.
Ako hodnotíte momentálnu úroveň slovenského hokeja? Reprezentácia mala úspech na olympiáde a v NHL máme viacerých mladých hráčov.
V podmienkach, ktoré na Slovensku a v kluboch máme, je až zázrak, ako sa posúvame – či už ide o seniorskú, alebo mládežnícke reprezentácie. Vždy sa nájde nejaký šikovný hráč. Myslím si, že hokej máme jednoducho v DNA. Podmienky u nás nie sú najlepšie, konkurencia je nižšia, máme málo zimných štadiónov a kluby zápasia s financiami. Vždy sa nám však podarí vychovať nejakých hráčov pre reprezentáciu. Vidíme to aj pri výbere do 18 rokov, ktorý hrá výborne na medzinárodných turnajoch. Posúvame sa dopredu.
Bolo by skvelé, kedy sa podmienky zlepšili. Mnoho mladých hráčov vo veku 16 až 18 rokov odchádza do zahraničia, pretože tu nemajú vytvorené prostredie, a vychovajú ich potom Švédi, Fíni či zámorie. Bolo by výborné, kedy sme ich dokázali vychovať doma.
Dá sa to aj slovenskou cestou, čo dokázali Šimon Nemec, Filip Mešár či Adam Sýkora, ktorí boli draftovaní priamo odtiaľto. Ak by sa však podmienky zlepšili, myslím si, že by sme sa vedeli doťahovať na svetovú špičku ako Švédsko, Fínsko či Česko. Zlepšujeme sa, no vidím obrovský nevyužitý potenciál, ktorý zatiaľ nevieme plne uchopiť pre chýbajúce podmienky.
V čom konkrétne by sa mali podmienky zlepšiť? Ide najmä o financie?
Financie sú kľúčové. Nevieme dať chlapcom od 14 rokov všetko, čo by sme ich chceli dať. Keď premýšľame nad tým, že by sme potrebovali mentálneho trénera, kondičného trénera či lepšiu regeneráciu, viac času na ľadu, narážame na rozpočet. Máme síce atletického trénera, ktorého platíme, ale dostáva nás to do červených čísiel. Mohli by sme toho dať hráčom viac, ak by sme mali prostriedky. Ak chceme mať najlepších trénerov, musíme ich adekvátne zaplatiť, aby to pre nich nebolo len poslanie, ale plnohodnotné zamestnanie.
Druhou vecou sú ľadové plochy. Potrebujeme viac ľadu a viac detí. V Banskej Bystrici máme dve ľadové plochy a 400 detí, čo je naša hraničná kapacita. Nemôžeme robiť ani nábor, lebo ďalšie deti nemáme kam dať. Museli by sme niekomu ubrať z tréningového času, čo nemá význam. Ak by tu bola tretia plocha – ktorú máme aj naprojektovanú a je na ňu priestor –, mohli by sme prijať viac detí, zvýšiť konkurenciu a vychovať viac hokejistov. Podobne je to aj v iných mestách a na mnohých miestach ľadové plochy chýbajú úplne. Fíni majú dvakrát až trikrát viac ľadových plôch než my. To hovorí za všetko. Konkurenčnejšie prostredie prirodzene tlačí deti k väčšiemu rozvoju. Toto sú naše najpálčivejšie problémy.