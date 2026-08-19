Vysielanie sa mení, Slovan už na STVR nenájdete. Kde sledovať zápas proti Celje? (TV program)

Slovan Bratislava je dva zápasy od európskej futbalovej smotánky. V play off Ligy majstrov ho čaká slovinské Celje.
Úvodné dejstvo dvojzápasu sa hrá na Tehelnom poli.
Výkop je naplánovaný na stredu 19. augusta o 21.00 h, priamy prenos vysielajú Nova Sport 5 a Voyo.
Slovenský šampión ide do zápasu ako favorit, slovinský súper však prežíva najsilnejšie obdobie svojej histórie.
Odkedy klub v januári 2020 kúpil ruský miliardár Maxim Demin, získalo Celje tri tituly, predtým nemalo ani jeden.
Hlavnú fázu Ligy majstrov ani Európskej ligy si však Slovinci ešte nikdy nezahrali.
V predminulej sezóne postúpili do štvrťfinále Konferenčnej ligy, kde nestačili na Fiorentinu.
Oba kluby sa stretli aj v predminulej sezóne. Slovan vtedy vonku remizoval 1:1 a doma zvíťazil 5:0, po čom sa prvýkrát v histórii prebojoval do hlavnej fázy Ligy majstrov.
Liga majstrov alebo Európska liga? Čomu veria tipéri v Niké?
Slovan Bratislava čaká jeden z najdôležitejších zápasov sezóny. V play-off Ligy majstrov privíta na Tehelnom poli Celje a podľa tipérov je favorit jasný. Až 97 % stávok na výsledok smeruje na víťazstvo Slovana. Potvrdí rolu favorita? Tipnite si.
Dôvera v belasých je viditeľná aj pri vysokých vkladoch. Jeden z tipérov Niké si na ich víťazstvo v stávke bez remízy vložil 5 000 eur a pri kurze 1,31 môže vyhrať 6 550 eur. Na čistú výhru Slovana pri kurze 1,74 smeruje ďalší vklad vo výške 1 000 eur. Tipéri navyše očakávajú ofenzívny zápas – až 92 % stávok je na viac ako 2,5 gólu. V kurze 2,48 sa zase skrýva zaujímavá a veľmi obľúbená voľba. Stávkari čakajú, že Celje neskóruje. Pri vklade 650 eur by pre jedného z nich výhra predstavovala 1 612 eur.
Slovan má proti slovinskému súperovi na čo nadviazať. Pred dvoma rokmi sa títo súperi stretli v 2. predkole Ligy majstrov. Po remíze 1:1 v Celje prišla na Tehelnom poli jasná odpoveď – Slovan zvíťazil 5:0 a neskôr si zaistil ligovú fázu Ligy majstrov. Zopakuje ofenzívnu šou aj tentoraz? Podľa kurzov sa góly očakávajú najmä o Šporara, Barseghjana, či Kiangu.
„Myslím si, že Slovan bude pokračovať v ofenzívnom predstavení. Tentokrát zrejme nestrelí 5 gólov ako v poslednom vzájomnom zápase spred dvoch rokov, ale verím, že minimálne tri dá a zvíťazí aj v hendikepe,“ tipuje hlavný bookmaker Niké Richard Slušný. Podľa neho Slovan doma nemôže príliš taktizovať a ak si chce vytvoriť čo najlepšiu pozíciu pred odvetou, potrebuje si vypracovať dostatočný náskok.
Zvládnu belasí úvodný krok k Lige majstrov? Pozrite si na www.nike.sk širokú kurzovú ponuku na zápas Slovan – Celje, tipnite si ako dopadne veľkolepý večer na Tehelnom poli a zabavte sa. Zavládne po zápase víťazná eufória v kádri slovenského majstra?