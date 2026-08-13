V Montreale nikomu nejde o peniaze, vraví Slafkovský. Chceme sa sústrediť na zbieranie prsteňov

„Vždy som sníval o tom, že budem hrať v NHL a za slovenskú reprezentáciu. Momentálne sa mi to darí a verím, že sa budem ešte zlepšovať, aby som mohol robiť radosť ľuďom na Slovensku aj v Montreale.“
JURAJ SLAFKOVSKÝ má iba 22 rokov, no v ankete Hokejista roka už zbiera ocenenia s pozoruhodnou pravidelnosťou.
Vo štvrtok večer v rodných Košiciach získal štvrtý titul pre najlepšieho slovenského hokejistu, tretí za sebou.
Zároveň si prevzal aj cenu pre najlepšieho útočníka. V priebehu piatich rokov tak nazbieral v ankete už desať individuálnych ocenení. Viac prvenstiev v hlavnej kategórii majú iba bývalí hráči Zdeno Chára a Marián Hossa.
Po galavečere Slafkovský hovoril s prítomnými novinármi o uplynulej sezóne, olympiáde, prvom dlhom play-off v NHL aj o tom, prečo sú pre mladý tím Montrealu dôležitejšie majstrovské prstene než veľké zmluvy.
Aké sú vaše pocity po zisku štvrtého titulu Hokejista roka?
Samozrejme, veľmi si to vážim. Som spokojný, ale nič to nemení na tom, že treba ďalej tvrdo pracovať, aby som sa stále zlepšoval.
VIDEO: Juraj Slafkovský po galavečeri Hokejista roka 2026
Chutí toto ocenenie trochu inak aj preto, že ste ho získali doma v Košiciach?
Áno, je to o krajšie, že to mohlo byť takto v Košiciach a nemal som to ďaleko.
Je to ocenenie za uplynulú sezónu. Ako by ste ju zhodnotili z klubového aj reprezentačného pohľadu?
Myslím si, že na konci dňa to bola celkom úspešná sezóna. Osobne som sa posunul ďalej a či už náš tím, alebo reprezentácia, odohrali sme podľa mňa super zápasy a podali dobré výkony. To už je však za nami. Skôr sa pozerám na to, čo bude a ako sa ďalej zlepšiť.
Ktorý moment alebo ktoré momenty boli pre vás v sezóne najkrajšie?
Určite olympiáda a play-off NHL. Samozrejme, zažiť play-off je krásne. Je super byť s tímom, po hoteloch, alebo doma, a v podstate každý druhý deň hrať zápas. Ste stále s chlapcami.
Aj olympiáda bola super, pretože je to zase trochu niečo iné. Môžete sa rozprávať vlastným jazykom, máme také naše slovenské vtipy. Aj by som to povedal inak, ale je to neslušné (smiech). Asi najmä tieto veci.
Čo bolo podľa vás kľúčom k úspechu Montrealu v play-off?
Myslím si, že najmä náš tím a to, ako sme spolu držali, či už sa nám darilo, alebo nie. Výkony boli niekedy lepšie, inokedy horšie a často sa nám nepodarilo vyhrať viac zápasov za sebou. Sme však mladý tím a myslím si, že sme sa veľa naučili.
Hovorí sa, že hokej v play-off je ešte intenzívnejší, možno najintenzívnejší, aký sa dá v NHL zažiť. Ako sa vám hralo v porovnaní so základnou časťou alebo s tým, čo ste dovtedy zažili?
Samozrejme, je to intenzívnejšie. Nepomohli sme si tým, že prvé dve série išli až do siedmich zápasov. Myslím si, že sme mali na to, aby sme ich mohli ukončiť aj skôr, ale na konci dňa je asi všetko tak, ako má byť.
Viacerí vaši spoluhráči teraz podpísali veľmi výhodné zmluvy. Je u vás v tíme nastavenie také, že chcete urobiť všetko pre víťazstvo? Bavíte sa o tom aj medzi sebou?
Myslím si, že áno. Všetci v tíme máme jeden cieľ a asi nikomu nejde o peniaze. Samozrejme, všetky kontrakty, ktoré majú chlapci alebo aj ja osobne, nám život uľahčujú a myslím si, že viac asi nikomu netreba.
Skôr by sme sa chceli sústrediť na zbieranie prsteňov. To je trochu krajšie a myslím si, že to žiadna suma neprekoná.
V minulej sezóne ste prekonali aj svoje bodové maximum a veľmi sa vám darilo. Aké máte ciele do ďalšej?
Zase to posunúť o úroveň vyššie, či už tímovo, alebo osobne. Uvidíme, aké to bude.
Čo všetko ste počas leta stihli a čo ešte plánujete do odchodu?
Stihol som trénovať a zlepšovať sa. Plánujem ďalej trénovať, zlepšovať sa, odletieť a začať sezónu.