Kapverdy dokázali zaskočiť ďalšieho favorita. Uruguaj doplatil na veľkú chybu

MS vo futbale 2026 - skupina H
Uruguaj - Kapverdy 2:2 (2:1)
Góly: 44. Araujo, 45+6. Cannobio - 21. Pina, 61. H. Varela
Rozhodovali: Eskas - Engan, Bashevkin (všetci Nór.), ŽK: Ugarte, Olivera - Lopez Cabral
Uruguaj: Muslera - G. Varela, Caceres, Olivera, Sanabria - Valverde, Ugarte (70. De La Cruz), Bentancur - Araújo, Vinas (70. Nunez), Canobbio
Kapverdy: Vozinha - Moreira, Lopes, Diney, Lopes Cabral - Pina - Rodrigues (58. H. Varela), Mendes, Monteiro (80. Semedo), Arcanjo (46. Duarte) - Benchimol (58. Da Costa)
Futbalisti Uruguaja remizovali v druhom vystúpení H-skupiny na MS 2026 s Kapverdami 2:2.
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Juhoameričania prehrávali od 21. minúty po góle Kevina Pinu, no v závere prvého polčasu otočili skóre vďaka Maximilianovi Araujovi a Agustinovi Cannobiovi. V 61. minúte však vyrovnal striedajúci Helio Varela.
Oba tímy majú v tabuľke na konte dva body.
Štyridsaťročný brankár Fernando Muslera nastúpil už na svoj 18. zápas na MS a stal sa uruguajským rekordérom.
Jeho tím zakonči účinkovanie v skupine v sobotu 27. júna o 2.00 SELČ v Guadalajare proti Špenielom. Kapverdy nastúpia v rovnakom čase v Houstone proti Saudskej Arábii.
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MS vo futbale 2026 - skupina H
Priebeh zápasu Uruguaj - Kapverdy
I. polčas:
Uruguaj začal náporom, z dvoch rohových kopov však nič nevyťažil. V 14. minúte sa dostal k zakončeniu Valverde, ktorý však mieril veďľa vzdialenejšej žrde.
Kapverďania rovnako ako v úvodnom dueli proti Španielsku vychádzali zo zabezpečenej obrany, z ktorej sa snažili podnikať rýchle brejky. Po jednom z nich sa po faule Ugarteho dostali k priamemu kopu a Pina v 21. minúte strelou z 30 metrov prekonal Musleru - 0:1.
Uruguaj v ďalšom priebehu prvého polčasu vystupňoval tempo a v jeho závere otočil nepriaznivý vývoj. V 44. minúte vyrovnal hlavou Araujo a v šiestej minúte nadstaveného času sa presadil Canobbio.
II. polčas:
V úvode druhého polčasu Kapverdy trikrát striedali a v 61. minúte sa africký tím dočkal vyrovnania, keď Helio Varela po chybe Oliveru preloboval Musleru. Krátko na to mohli ísť Kapverdy dokonca do vedenia, no Monteiro svoju šancu nevyužil.
VIDEO: Vyrovnávajúci gól Kapverd
Na druhej strane strelu Valverdeho zblokovala kapverdská obrana a gól Arauja neplatil pre ofsajd. Tréner Uruguaja Marcelo Bielsa zareagoval dvojitým striedaním, na ihrisko poslal útočníkov Nuneza s De La Cruzom. Skórovať sa im však nepodarilo.
V závere to nevyšlo ani Valverdemu z priameho kopu a tak Kapverdy po ďalšom heroickom výkone vybojovali na šampionáte druhý cenný bod.
Hlasy po zápase
Bubista, tréner Kapverd: „Chcel by som sa poďakovať môjmu tímu za ďalší obetavý výkon, hráči dali do toho srdce. V závere niektorí z nich už chytali kŕče, no podarilo sa nám uhrať cennú remízu, ktorá nám pred záverečným zápasom so Saudskou Arábiou dáva šancu na postup."
Marcelo Bielsa, tréner Uruguaja: „V druhom polčase sme prestali hrať s takou intenzitou a to sa nám vypomstilo. Vo fázach zápasu, v ktorých sme dobre bránili, sme boli na ihrisku lepším tímom. Všetko je otvorené, stále máme šancu na postup."
Steven Moreira, obranca Kapverd: „Pracujeme veľmi tvrdo ako tím. Snažíme sa pred svetom prezentovať v čo najlepšom svetle a ukazať všetkým, že hoci sme na turnaji nováčikmi, máme svoju kvalitu."
Program skupiny H na MS vo futbale 2026
| Skupina H | Matchday 5
| Skupina H | Matchday 5
| Skupina H | Matchday 11
| Skupina H | Matchday 11
| Skupina H | Matchday 16
| Skupina H | Matchday 16