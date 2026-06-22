    Uruguaj
    Uruguaj
    MS vo futbale 2026
    22.06.2026, Skupina H
    2 - 2
    1:1
    Kapverdy
    Kapverdy
    PrehľadPreviewOnline prenosSumár

    Kapverdy dokázali zaskočiť ďalšieho favorita. Uruguaj doplatil na veľkú chybu

    Mathias Olivera Gilson Benchimol v zápase Uruguaj - Kapverdy na MS 2026
    Fotogaléria (33)
    Mathias Olivera Gilson Benchimol v zápase Uruguaj - Kapverdy na MS 2026 (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|22. jún 2026 o 06:20
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    Uruguaj a Kapverdy remizovali v skupine H na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina H

    Uruguaj - Kapverdy 2:2 (2:1)

    Góly: 44. Araujo, 45+6. Cannobio - 21. Pina, 61. H. Varela

    Rozhodovali: Eskas - Engan, Bashevkin (všetci Nór.), ŽK: Ugarte, Olivera - Lopez Cabral

    Uruguaj: Muslera - G. Varela, Caceres, Olivera, Sanabria - Valverde, Ugarte (70. De La Cruz), Bentancur - Araújo, Vinas (70. Nunez), Canobbio

    Kapverdy: Vozinha - Moreira, Lopes, Diney, Lopes Cabral - Pina - Rodrigues (58. H. Varela), Mendes, Monteiro (80. Semedo), Arcanjo (46. Duarte) - Benchimol (58. Da Costa)

    Futbalisti Uruguaja remizovali v druhom vystúpení H-skupiny na MS 2026 s Kapverdami 2:2.

    Juhoameričania prehrávali od 21. minúty po góle Kevina Pinu, no v závere prvého polčasu otočili skóre vďaka Maximilianovi Araujovi a Agustinovi Cannobiovi. V 61. minúte však vyrovnal striedajúci Helio Varela.

    Oba tímy majú v tabuľke na konte dva body.

    Štyridsaťročný brankár Fernando Muslera nastúpil už na svoj 18. zápas na MS a stal sa uruguajským rekordérom.

    Jeho tím zakonči účinkovanie v skupine v sobotu 27. júna o 2.00 SELČ v Guadalajare proti Špenielom. Kapverdy nastúpia v rovnakom čase v Houstone proti Saudskej Arábii.

    Fotogaléria zo zápasu Uruguaj - Kapverdy na MS vo futbale 2026 (skupina H)
    Vozinha so spoluhráčmi po zápase Uruguaj - Kapverdy na MS vo futbale 2026
    Hráči Uruguaja po remíze s Kapverdami na MS vo futbale 2026
    Fanúšikovia Kapverd v zápase s Uruguajom na MS vo futbale 2026
    Hráči Kapverd oslavujú gól v zápase s Uruguajom na MS vo futbale 2026
    33 fotografií
    Vozinha so spoluhráčmi po zápase Uruguaj - Kapverdy na MS vo futbale 2026Cape Verde's Sidny Lopes Cabral (13) embraces teammate Pico Lopes as Uruguay's Agustin Canobbio (14) reacts during the World Cup Group H soccer match between Uruguay and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUruguay's Federico Valverde , bottom, reacts during the World Cup Group H soccer match against Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUruguay's Federico Valverde (8) reacts after a missed shot at goal during the World Cup Group H soccer match between Uruguay and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Helio Varela (26) celebrates with his teammates after scoring his side's second goal against Uruguay during the World Cup Group H soccer match in Miami Gardens, Fla., Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Helio Varela (26) celebrates with teammates after scoring his team's second goal during the World Cup Group H soccer match between Uruguay and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUruguay's Maxi Araujo, (20) scores his side's opening goal during the World Cup Group H soccer match against Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Sunday, June 21, 2026. 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(AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUruguay goalkeeper Fernando Muslera (23) and Cape Verde's Gilson Benchimol (9) battle for the ball during the World Cup Group H soccer match between Uruguay and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUruguay goalkeeper Fernando Muslera (23) pushes the ball clear of the goal as Cape Verde's Gilson Benchimol (9) and Uruguay's Mathias Olivera, right, watch during the World Cup Group H soccer match between Uruguay and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUruguay's Guillermo Varela controls the ball during the World Cup Group H soccer match against Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Kevin Pina, left, celebrates with teammates after scoring his team's firtgoal during the World Cup Group H soccer match between Uruguay and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Kevin Pina, centre, reacts after scoring his team's firtgoal during the World Cup Group H soccer match between Uruguay and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Kevin Pina, center, celebrates with teammates after scoring the opening goal during the World Cup Group H soccer match between Uruguay and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's Kevin Pina, center, celebrates with teammates after scoring the opening goal during the World Cup Group H soccer match between Uruguay and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Espen EskĂĄs shows a yellow carrot Cape Verde's Sidny Lopes Cabral (13) during the World Cup Group H soccer match between Uruguay and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUruguay's Sebastian Caceres heads the ball during the World Cup Group H soccer match against Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCape Verde's players pose for a team photo at the beginning of the World Cup Group H soccer match against Uruguay in Miami Gardens, Fla., Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolA general view before the World Cup Group H soccer match between Uruguay and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Marta Lavandier) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina H

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠpanielskoŠpanielskoESP
    2
    1
    1
    0
    4:0
    4
    V
    R
    2
    UruguajUruguajURY
    2
    0
    2
    0
    3:3
    2
    R
    R
    3
    KapverdyKapverdyCPV
    2
    0
    2
    0
    2:2
    2
    R
    R
    4
    Saudská ArábiaSaudská ArábiaSAU
    2
    0
    1
    1
    1:5
    1
    P
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Uruguaj - Kapverdy

    I. polčas:

    Uruguaj začal náporom, z dvoch rohových kopov však nič nevyťažil. V 14. minúte sa dostal k zakončeniu Valverde, ktorý však mieril veďľa vzdialenejšej žrde.

    Kapverďania rovnako ako v úvodnom dueli proti Španielsku vychádzali zo zabezpečenej obrany, z ktorej sa snažili podnikať rýchle brejky. Po jednom z nich sa po faule Ugarteho dostali k priamemu kopu a Pina v 21. minúte strelou z 30 metrov prekonal Musleru - 0:1.

    Uruguaj v ďalšom priebehu prvého polčasu vystupňoval tempo a v jeho závere otočil nepriaznivý vývoj. V 44. minúte vyrovnal hlavou Araujo a v šiestej minúte nadstaveného času sa presadil Canobbio.

    II. polčas:

    V úvode druhého polčasu Kapverdy trikrát striedali a v 61. minúte sa africký tím dočkal vyrovnania, keď Helio Varela po chybe Oliveru preloboval Musleru. Krátko na to mohli ísť Kapverdy dokonca do vedenia, no Monteiro svoju šancu nevyužil.

    VIDEO: Vyrovnávajúci gól Kapverd

    Na druhej strane strelu Valverdeho zblokovala kapverdská obrana a gól Arauja neplatil pre ofsajd. Tréner Uruguaja Marcelo Bielsa zareagoval dvojitým striedaním, na ihrisko poslal útočníkov Nuneza s De La Cruzom. Skórovať sa im však nepodarilo.

    V závere to nevyšlo ani Valverdemu z priameho kopu a tak Kapverdy po ďalšom heroickom výkone vybojovali na šampionáte druhý cenný bod.

    Hlasy po zápase

    Bubista, tréner Kapverd: „Chcel by som sa poďakovať môjmu tímu za ďalší obetavý výkon, hráči dali do toho srdce. V závere niektorí z nich už chytali kŕče, no podarilo sa nám uhrať cennú remízu, ktorá nám pred záverečným zápasom so Saudskou Arábiou dáva šancu na postup."

    Marcelo Bielsa, tréner Uruguaja: „V druhom polčase sme prestali hrať s takou intenzitou a to sa nám vypomstilo. Vo fázach zápasu, v ktorých sme dobre bránili, sme boli na ihrisku lepším tímom. Všetko je otvorené, stále máme šancu na postup."

    Steven Moreira, obranca Kapverd: „Pracujeme veľmi tvrdo ako tím. Snažíme sa pred svetom prezentovať v čo najlepšom svetle a ukazať všetkým, že hoci sme na turnaji nováčikmi, máme svoju kvalitu."

    Program skupiny H na MS vo futbale 2026

    15.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Španielsko
    Španielsko
    0 - 0
    Kapverdy
    Kapverdy
    Atlanta | Atlanta
    16.06. 00:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    1 - 1
    Uruguaj
    Uruguaj
    Miami | Miami
    21.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 11
    Španielsko
    Španielsko
    4 - 0
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Atlanta | Atlanta
    22.06. 00:00
    | Skupina H | Matchday 11
    Uruguaj
    Uruguaj
    2 - 2
    Kapverdy
    Kapverdy
    Miami | Miami
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Uruguaj
    Uruguaj
    vs.
    Španielsko
    Španielsko
    Guadalajara | Guadalajara
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Kapverdy
    Kapverdy
    vs.
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Houston | Houston

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Uruguay's Mathias Olivera (16) and Cape Verde's Gilson Benchimol (9) battle for the ball during the World Cup Group H soccer match between Uruguay and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Uruguay's Mathias Olivera (16) and Cape Verde's Gilson Benchimol (9) battle for the ball during the World Cup Group H soccer match between Uruguay and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Fotogaléria zo zápasu Uruguaj - Kapverdy na MS vo futbale 2026 (skupina H)
    dnes 06:48
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Uruguay's Mathias Olivera (16) and Cape Verde's Gilson Benchimol (9) battle for the ball during the World Cup Group H soccer match between Uruguay and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Uruguay's Mathias Olivera (16) and Cape Verde's Gilson Benchimol (9) battle for the ball during the World Cup Group H soccer match between Uruguay and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Fotogaléria zo zápasu Uruguaj - Kapverdy na MS vo futbale 2026 (skupina H)
    dnes 06:48
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    Domov»MS vo futbale 2026»Kapverdy dokázali zaskočiť ďalšieho favorita. Uruguaj doplatil na veľkú chybu