Weiss bol nevšedný, Slovan deprimoval NK, z hrdinov nezostal takmer nik

Futbalisti Slovana majú na dosah veľkú vec, musia však preskočiť poslednú prekážku. V play off o Ligu majstrov ich čaká NK Celje. Prvý zápas je na Tehelnom poli už v stredu o 21.00, zápas vysiela Nova Sport 5.
Súper, ktorý sa Slovanu po dvoch rokoch opäť postaví do cesty. Tentoraz v play off o Ligu majstrov. Naposledy sa oba tímy stretli v druhom predkole tejto súťaže a dvojzápas priniesol jasný slovenský triumf.
V prvom stretnutí v Celje sa zrodila remíza 1:1, no v odvete na Tehelnom poli Slovan svojho súpera rozdrvil 5:0. Bolo to najvyššie víťazstvo Slovana v európskych pohároch počas éry trénera Vladimíra Weissa.
Prvý zápas v Celje však pre Slovan nebol jednoduchý. Už v 31. minúte sa nechal po faule vylúčiť Kyriakos Savvidis a slovenský majster dohrával v početnej nevýhode. Napriek tomu si odviezol remízu 1:1.
Pre Dominika Takáča bol tento zápas zároveň premiérou v drese Slovana. Do klubu prestúpil iba jedenásť dní predtým a hneď dostal príležitosť v európskom pohári.
Dnes je všetko inak. Slovan sa zmenil, Celje tiež. Oba tímy majú od novej sezóny nových trénerov a z pamätného zápasu zostalo v základnej zostave len minimum hráčov.
Strelec bol pri štyroch góloch
A jedna vec je už teraz istá: atmosféra bude ešte väčšia ako pred dvoma rokmi.
Už deň pred zápasom sa predalo viac ako 20-tisíc vstupeniek. Stredajší duel tak bude mať na Tehelnom poli ešte väčšiu kulisu než pamätná odveta spred dvoch rokov.
Vtedy bol hlavným hrdinom večera David Strelec. Mal priamy podiel na štyroch z piatich gólov a svojím výkonom výrazne prispel k najvyššiemu európskemu víťazstvu Slovana pod vedením Vladimíra Weissa.
Už v 15. minúte ušiel defenzíve Celje a po faule naňho bol vylúčený Vuklišič. Z nasledujúceho priameho kopu otvoril skóre Marko Tolič.
Strelec potom pridal dva góly a v hokejovej terminológii si pripísal aj druhú asistenciu pri štvrtom góle. Zápas však nedohral.
Keď v 74. minúte schádzal z ihriska, mnohí ľudia v aréne vstali a tlieskali mu. Tréner Vladimír Weiss ho objal a pobozkal na líce.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan Bratislava - Celje
Myslel na hetrik
„Chcel som dať tri góly, myslel som na hetrik. Tréner však má svoje plány, ja to rešpektujem,“ priznal Strelec.
Slovan vtedy predviedol jeden zo svojich najdominantnejších výkonov v Európe. A Weiss bol po zápase nezvyčajne pokojný.
Kričal oveľa menej, ako uňho býva zvykom, nepôsobil tak vyžmýkane. Viackrát vyhlásil, že nikdy nie je celkom spokojný. V lete 2024 však bol k tomu veľmi blízko.
„Som nadšený z výsledku i výkonu. Všetci hráči boli skvelí,“ vravel.
Potom však pripomenul moment, ktorý zápas výrazne ovplyvnil.
„Bol to jeden z najlepších výkonov pod mojím vedením. Zápas ovplyvnila červená karta. Takú vysokú výhru 5:0 si už asi ani nepamätám,“ priznal Weiss.
Počas jeho éry pritom Slovan vyhrával v Európe maximálne o dva góly.
„Všetky góly boli perfektné, gól Tigrana Barseghyana bol ozdobou navyše,“ pokračoval Weiss.
Tolič, Barseghyan a mladý Mateáš
Weiss vtedy prekvapil zaradením Marka Toliča do základnej zostavy. Chorvát otvoril skóre z priameho kopu a pripísal si aj dve asistencie.
V úvode zápasu zase podržal Slovan brankár Dominik Takáč. Pre muža, ktorý si svoj debut v belasom odkrútil iba jedenásť dní po prestupe práve v Celje, to bol ďalší dôležitý moment pamätného dvojzápasu.
A potom prišla ešte jedna Weissova pečiatka. Na posledných pätnásť minút poslal do hry šestnásťročného Maxima Mateáša. Stal sa najmladším hráčom Slovana, ktorý nastúpil v zápase európskeho pohára.
„Dal som signál a impulz mladým hráčom Slovana, aby verili v projekt. Aj z našej akadémie môžu vyjsť skvelí hráči. Mateáš má pred sebou výbornú budúcnosť. Keď bude zdravý a rozumný,“ povedal Weiss. Súčasnosť? Mateáš už dnes v Slovane tiež nie je. Pred touto sezónou zamieril do Košíc.
Fanúšikovia? Teraz ich bude ešte viac
Letný večer 2024 proti Celje bol významný aj z pohľadu atmosféry na Tehelnom poli.
Weiss fanúšikov chválil, hoci neobišiel ani veci, ktoré mu prekážali.
„Naši diváci sa zmenili k lepšiemu, aj fanklub aj ultras. Perfektne povzbudzujú. Za niektoré veci klub platí, to by si mohli odpustiť. Sú to však mladí ľudia.
Nesedíme na operete a tá emócia k tomu niekedy patrí. Chodia rodiny s deťmi, čo je najväčšie plus. Ľudia sa vrátili. Predtým ich toľko nechodilo, teraz máme vypredané,“ uzavrel Weiss.
Slovan a Celje sa za dva roky podstatne zmenili. Oba tímy majú od novej sezóny aj nových trénerov. Weissa nahradil Yaya Touré.
Ak sa pozrieme na základnú zostavu, ktorá nastúpila vtedy vo víťaznom zápase 5:0, tá, ktorá vybehne v stredu, bude diametrálne odlišná.
Zo starej zostavy takmer nikto
Reálnu šancu nastúpiť opäť majú iba Dominik Takáč, Kenan Bajrič a César Blackman.
A potom je tu ešte Tigran Barseghyan. Pred dvoma rokmi naskočil do hry ako striedajúci hráč v 65. minúte a napokon dal gól. Aj on tak môže byť živou pripomienkou pamätného večera.
Zvyšní strelci už v Slovane nie sú. Strelec, Tolič ani Mak.
Práve Mak, Weiss, Kucka a Kašia dokonca ukončili profesionálnu kariéru.
Zmeny sa však netýkajú iba slovenského majstra. Už počas dvojzápasu so Slovanom bol najprv odvolaný hlavný tréner Celje Damir Krznar a jeho miesto následne zaujal Španiel Albert Riera.
Dnes Celje vedie Portugalčan Vitor Campelos.