Aj Nórsko má už svoj Göteborg. Hokejisti spôsobili rozruch, z bronzu sa radujú aj lyžiari

Aby sa hokejisti Nórska vyhli na vlaňajších MS v hokeji vo Švédsku a Dánsku zostupu, v poslednom stretnutí základnej skupiny museli vyhrať nad Maďarskom.
Zápas zvládli, vyhrali 1:0 po góle Noaha Steena.
Ten istý hráč v nedeľu podvečer strelil ďalší mimoriadne dôležitý gól. V predĺžení zápasu o bronz na MS v hokeji 2026 rozhodol o výhre Nórska 3:2 nad Kanadou.
Severská krajina sa postarala o senzáciu a získala prvú medailu v histórii majstrovstiev sveta.
„Keby nám niekto pred turnajom povedal, že budeme hrať o bronz proti Kanade, boli by sme šťatní. Nakoniec sme ten zápas aj vyhrali," radoval sa kapitán tímu Andreas Martinsen.
Doterajším maximom Nórska na MS bolo 6. miesto zo šampionátu 2011 na Slovensku. Iba trikrát štvrťfinále, v semifinále sa predstavili úplne prvýkrát.
Nóri vo Švajčiarsku napodobnili prekvapenie Lotyšska z MS 2023 a istým spôsobom aj Slovensko z MS 2002 v Göteborgu, kde získali zlato.
Vtedy to bol pre Slovákov najväčší hokejový úspech, rovnako ako je to teraz pre Nórsko.
Tešia sa na pivo
Hoci je zisk bronzu pre Nórsko prekvapením, nie je náhodou. Nóri v základnej skupine prehrali v riadnej hracej dobe iba jeden zápas, ten prvý proti Slovensku (1:2).
Potom zdolali jednoznačne Slovinsko aj Taliansko (oba zápasy 4:0) a bod zobrali aj Kanade pri prehre 6:5 po predĺžení.
Odvtedy už iba vyhrávali: nad Švédskom 3:2, proti Česku 4:1 a s Dánskom 4:3 po predĺžení.
Vo štvrťfinále vyradili po mimoriadne koncentrovanom výkone Lotyško (2:0).
Ako zhodnotil kapitán Martinsen, v semifinále „dostali facku". Domáce Švajčiarsko ich prevalcovalo po výsledku 6:0. Na Kanadu si však trúfali.
V prvej tretine otvoril skóre Emilio Pettersen, v druhej zvyšoval na 2:0 Stian Solberg. Kanade sa nedarilo prekonať skvelo chytajúceho brankára Henrika Haukelanda.
„Ja som to prial Nórom, ale videl som na Kanade, že skórujú. Vytvorili taký tlak, že gól jednoducho musel padnúť," hodnotil po zápase expert televíze Joj Dominik Graňák.
Opisoval situácie z posledných minút.
V čase 18:44 znížil po chybe obrany Nórska útočník Robert Thomas a ten istý hráč rozjasal kanadský tím aj osem sekúnd pred koncom.
Nóri medzitým netrafili prázdnu bránku.
V predĺžení sa mohol zápas zlomiť na jednu či druhú stranu. Zodpovednosť na seba chcel zobrať mladý kapitán Kanady Macklin Celebrini.
Lenže na ľade bol viac ako dve minúty, prehral súboj v útočnom pásme a Nóri vyrazili do protiútoku.
To, čo sa nepodarilo Celebrinimu, urobil Noah Steen. Strelou pod lapačku brankára Jeta Greavesa dokonal senzáciu.
„Je to neuveriteľné. Som hrdý na hráčov, bojovali sme. Ani neviem, ako to opísať. Je to veľké víťazstvo pre celú krajinu," vravel len 21-ročný Steen.
Nórski hokejisti oslavovali, ako keby vyhrali zlato. Aj komentátori z nórskej televízie sa na tribúne radovali a objímali.
Ako prvý si prebral medailu kapitán Martinsen, za ním ostatní hráči. Hrdina Steen kričal od radosti do kamery.
„Neuveriteľné pocity, nemôžem tomu uveriť. Vlani sme boli gól od vyradenia, teraz máme bronz," vravel brankár Haukeland. Proti Kanade chytil 44 striel. Z medaily na MS sa raduje až na ôsmy pokus.
„Budeme oslavovať do začiatku novej sezóny," priznal útočník Michael Brandsegg-Nygård.
„Dáme si veľa piva a zatancujeme si," pridal Steen.
Priemerný Nór pozná iba jedného hokejistu
„Vôbec neviem, čo mám očakávať, keď sa vrátime domov," vravel po výhre Martinsen.
Nórsko je krajina severského a alpského lyžovania či biatlonu. Zo zimnej olympiády 2026 má najviac medailí zo všetkých. Hokej je však iba okrajový šport a väčší úspech má aj futbal a hádzaná.
Podľa oficiálnych štatistík má Nórsko niečo cez 2-tisíc registrovaných dospelých hokejistov a 54 krytých hál.
Ani majstrovstvá sveta v krajine nespôsobovali každoročne rozruch. Až doteraz.
Brandsegg-Nygård v minulosti povedal, že priemerný Nór pozná iba jedného hokejistu: Matsa Zuccarella.
Skúsený útočník odohral v NHL 16 sezón. Nórsko reprezentoval na MS päťkrát a nebyť narodenia potomka, prišiel by aj na šampionát do Švajčiarska. V krajine je suverénne najväčšou hokejovou hviezdou.
„Hokej je u nás doma menšinový šport," vravel Zuccarelo. Vlani kritizoval vedenie zväzu aj vládu, že s tým nič nerobí a napríklad počet arén sa vôbec nezvyšuje.
Historický zápas proti Kanade Zuccarelo sledoval, no z víťazného gólu sa radovať nemohol, pretože manželka práve uspávala malé dieťa.
„Toto je najväčšia vec, aká sa kedy v nórskom hokeji stala. Celá partia odviedla skvelú prácu. Je to veľmi dobré pre nórsky hokej. Je to niečo, čo si treba užiť," uviedol Zuccarelo pre nórsku televíziu TV2.
Aj on dúfa, že úspech pomôže pozdvihnúť hokej v krajine.
Ešte pred troma rokmi totiž boli Nóri vo finančnej kríze. Reprezentácia v tom čase oznámila, že nebude mať žiadne sústredenia ani prípravné zápasy. Dnes slávi mimoriadny úspech.
„Teraz potrebujeme pomoc od politikov v Nórsku a tiež sponzorov, aby sme mohli v Nórsku postaviť viac arén. Dúfam, že sa vďaka tomu dostane nórsky hokej do centra pozornosti a že na tom budeme môcť ďalej stavať," vravel ešte po výhre nad Švédskom Steen.
V podobnom duchu sa vyjadroval aj kapitán Martinsen po postupe do štvrťfinále.
„Sme malá krajina a zároveň veľmi malá hokejová krajina. Dúfam, že toto môže dať celej krajine impulz a že ľudia si viac otvoria oči pre tento krásny šport. Možno namiesto toho, aby v nedeľu chodili lyžovať a robili iné veci, pôjdu hrať hokej,“ vravel.
Medaila oslovila aj lyžiarov
„Šialenstvo." Týmto slovom opísal bronzový úspech Kjetil Jansrud. Nie je to žiadny bývalý hokejista, ale zjazdový lyžiar.
Bol jedným z mnohých, ktorých oslovila nórska televízia, aby reagovali na bronz z MS v hokeji.
„Počas celých týchto majstrovstiev sveta mi naskakovala husia koža. Som ohromený," dodal Jansrud.
Hokejistom gratulovala aj súčasná lyžiarska hviezda Atle Lie McGrath či bývalý lyžiar Kjetil André Aamodt.
„Neuveriteľne pôsobivé! Gratulujem celému hokejovému Nórsku, napísal v SMS správe pre TV 2 Johannes Thingnes Bö, päťnásobný víťaz Svetového pohára v biatlone.
