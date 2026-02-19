Česi majú radšej Škodu ako Suzuki. Slováci majú cool chlapca (power ranking)

Hokejový turnaj na ZOH 2026 má už len štyroch účastníkov.
Do semifinále sa dostali presne tie mužstvá, ktoré ho hrali aj vo Vancouveri 2010: Kanada, USA, Slovensko a Fínsko.
IIHF po štvrťfinálových bojoch vytvorila nový rebríček síl. Slovensko v ňom naďalej ostáva na treťom mieste.
"Dvorsky is one cool dudesky," znie popis pri mužstve trénera Országha. Čím vo voľnom preklade vyjadrujú to, že Dalibor Dvorský je jeden "cool" chlapík.
Najmladší člen slovenského tímu hrá vydarený turnaj. Bodoval v každom zápase a na konte má tri góly a tri asistencie.
Je vôbec najproduktívnejším hráčom na olympijských hrách počas svojej nováčikovskej sezóny v NHL a zároveň najproduktívnejším hráčom St. Louis Blues na jednom olympijskom turnaji.
V bodovaní turnaja mu patrí deviate miesto. Túto priečku zdieľa s troma elitnými hráčmi - Kanaďanom MacKinnonom, Američanom Matthewsom a Švédom Zibanejadom.
Svoju bilanciu bude môcť navýšiť. Slováci ešte odohrajú dva zápasy.
Rebríčku kraľuje Kanada: "Nie Sid, nie Poulin, iba clutch Marner!"
Práve Mitch Marner svojou individuálnou akciou zariadil postup "javorových listov" zo štvrťfinále. Gólom v predĺžení rozhodol o výhre 4:3 nad Českom.
V minulosti takéto dôležité góly Kanady dali Sidney Crosby, či Marie-Philip Poulin na ženských turnajoch. Teraz to zvládol Marner.
Slovenský súper v semifinále - USA, je v rebríčku na druhej priečke.
IIHF glosuje náražkou na víťazný gól obrancu Quinna Hughesa, ktorý je v tíme spolu s bratom Jackom: "Jack je šťastný, keď je Quinn v tom istom drese."
Mladší Jack hrá v New Jersey s ich najmladším bratom Lukeom. Quinn obliekal dlho dres Vancouveru, ale počas sezóny ho vymenili do Minnesoty.
Fanúšikovia Devils aj bratia Hughesovci však určite dúfali, že jeden z najlepších obrancov na svete - Quinn Hughes - sa stane tiež hráčom New Jersey.
Štvrté miesto patrí Fínom pred Švajčiarskom, ktoré vyradili po štvrťfinálovej otočke.
Švajčiarov tak teší aspoň to, že majú jednu spoločnú vec s Kanadou - vyhrali nad Českom 4:3 po predĺžení.
Česi končia turnaj na ôsmom mieste power rankingu.
"Máme radšej Škodu ako Suzuki," znie ich popis. Nick Suzuki, ktorý zdieľa meno s automobilovou značkou umlčal v milánskej aréne Santa Giulia českých priaznivcov, keď v závere tretej tretiny vyrovnal na 3:3.
Šieste a siedme miesto patrí ďalším tímom, ktoré v stredu na turnaji skončili - Nemecku a Švédsku.
Posledné štyri priečky obsadili mužstvá, ktoré sa medzi najlepšiu osmičku vôbec nedostali.
Deviati Dáni nedosiahli americký zázrak na ľade, ale podaril sa im aspoň malý zázrak. Proti Američanom v základnej skupine skórovali z polovice klziska.
"Máme aspoň zázrak zo stredu ľadu," poznamenala vtipne IIHF.
Úplne posledná priečka patrí domácim Talianom. Tí sa teraz utešujú už len tým, že ak by mali hráčov so skúsenosťami z NHL, ktorí majú talianske korene, do štvrťfinále by sa dostali.
