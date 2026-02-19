    19.02.2026 06:00
    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026.
    Zlepšovala sa, ale potrebuje čas. Vlhová má na to, aby sa vrátila na vrchol, tvrdí lyžiarka
    Český brankár Lukáš Dostál a kanadský hokejista Nick Suzuki.
    Česi majú radšej Škodu ako Suzuki. Slováci majú cool chlapca (power ranking)
    Slovenská reprezentantka v skialpinizme Marianna Jagerčíková (druhá sprava)
    Veľká smola. Jagerčíkovú pripravili o postup do finále technické problémy
    Slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cully
    Materstvo a olympiáda v jednom. Je to neskutočne náročné, hovorí Slovenka po debute
    Slovenský reprezentant v skialpinizme Jakub Šiarnik
    Človek fyziológiu neoklame, hovorí Šiarnik. Viac si bude veriť v štafete
    Skialpinizmus na ZOH 2026
    Šiarnik zaostal za rýchlejšími súpermi, v semifinále šprintu sa neprestaví
    Samuel Grega|19. feb 2026 o 12:15
    Slováci sú v rebríčku síl IIHF po štvrťfinále na treťom mieste.

    Hokejový turnaj na ZOH 2026 má už len štyroch účastníkov.

    Do semifinále sa dostali presne tie mužstvá, ktoré ho hrali aj vo Vancouveri 2010: Kanada, USA, Slovensko a Fínsko.

    IIHF po štvrťfinálových bojoch vytvorila nový rebríček síl. Slovensko v ňom naďalej ostáva na treťom mieste.

    "Dvorsky is one cool dudesky," znie popis pri mužstve trénera Országha. Čím vo voľnom preklade vyjadrujú to, že Dalibor Dvorský je jeden "cool" chlapík.

    Najmladší člen slovenského tímu hrá vydarený turnaj. Bodoval v každom zápase a na konte má tri góly a tri asistencie.

    Je vôbec najproduktívnejším hráčom na olympijských hrách počas svojej nováčikovskej sezóny v NHL a zároveň najproduktívnejším hráčom St. Louis Blues na jednom olympijskom turnaji.

    V bodovaní turnaja mu patrí deviate miesto. Túto priečku zdieľa s troma elitnými hráčmi - Kanaďanom MacKinnonom, Američanom Matthewsom a Švédom Zibanejadom.

    Svoju bilanciu bude môcť navýšiť. Slováci ešte odohrajú dva zápasy.

    Dalibor Dvorský v zápase Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
    Dalibor Dvorský v zápase Slovensko - Nemecko na ZOH 2026. (Autor: TASR)

    Rebríčku kraľuje Kanada: "Nie Sid, nie Poulin, iba clutch Marner!"

    Práve Mitch Marner svojou individuálnou akciou zariadil postup "javorových listov" zo štvrťfinále. Gólom v predĺžení rozhodol o výhre 4:3 nad Českom.

    V minulosti takéto dôležité góly Kanady dali Sidney Crosby, či Marie-Philip Poulin na ženských turnajoch. Teraz to zvládol Marner.

    VIDEO: Gól slávilo šesť Čechov a nikto si to nevšimol. Pastrňák: Hokej je krutý
    Súvisiaci článok
    VIDEO: Gól slávilo šesť Čechov a nikto si to nevšimol. Pastrňák: Hokej je krutý

    Slovenský súper v semifinále - USA, je v rebríčku na druhej priečke.

    IIHF glosuje náražkou na víťazný gól obrancu Quinna Hughesa, ktorý je v tíme spolu s bratom Jackom: "Jack je šťastný, keď je Quinn v tom istom drese."

    Mladší Jack hrá v New Jersey s ich najmladším bratom Lukeom. Quinn obliekal dlho dres Vancouveru, ale počas sezóny ho vymenili do Minnesoty.

    Fanúšikovia Devils aj bratia Hughesovci však určite dúfali, že jeden z najlepších obrancov na svete - Quinn Hughes - sa stane tiež hráčom New Jersey.

    Štvrté miesto patrí Fínom pred Švajčiarskom, ktoré vyradili po štvrťfinálovej otočke.

    Švajčiarov tak teší aspoň to, že majú jednu spoločnú vec s Kanadou - vyhrali nad Českom 4:3 po predĺžení.

    Česi končia turnaj na ôsmom mieste power rankingu.

    "Máme radšej Škodu ako Suzuki," znie ich popis. Nick Suzuki, ktorý zdieľa meno s automobilovou značkou umlčal v milánskej aréne Santa Giulia českých priaznivcov, keď v závere tretej tretiny vyrovnal na 3:3.

    Šieste a siedme miesto patrí ďalším tímom, ktoré v stredu na turnaji skončili - Nemecku a Švédsku.

    Posledné štyri priečky obsadili mužstvá, ktoré sa medzi najlepšiu osmičku vôbec nedostali.

    Deviati Dáni nedosiahli americký zázrak na ľade, ale podaril sa im aspoň malý zázrak. Proti Američanom v základnej skupine skórovali z polovice klziska.

    "Máme aspoň zázrak zo stredu ľadu," poznamenala vtipne IIHF.

    Úplne posledná priečka patrí domácim Talianom. Tí sa teraz utešujú už len tým, že ak by mali hráčov so skúsenosťami z NHL, ktorí majú talianske korene, do štvrťfinále by sa dostali.

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    20.2.2026 16:40
    Fínsko
    Fínsko
    USA
    USA
    20.2.2026 21:10
    Slovensko
    Slovensko
    Finále

    ZOH 2026 - Program semifinále

    20.02. 16:40
    | Playoff | Semifinále
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    vs.
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    20.02. 21:10
    | Playoff | Semifinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026


    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

