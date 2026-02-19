19.02.2026 06:00
Deň 13
Miláno a Cortina 2026
Na snímke sú rýchlokorčuliar Jordan Stolz a hokejistky USA.
Nemožné sa stalo skutočnosťou, fenomén padol. Gáboríka ohúril zlatý gól (sumár dňa)
Krasokorčuliar Ilia Malinin na ZOH v Miláne.
Zlyhania vás naučia viac ako výhry, vravel Malinin. Priznal, že olympijský tlak ho zaskočil
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026.
Dokáže sa Vlhová vrátiť na vrchol? Nemeckú smoliarku na ZOH opäť zradila psychika
Marianna Jagerčíková v cieli semifinále šprintu.
Podmienky ju zradili. Športové nešťastie, hovorí expert. Jagerčíková: Nezbláznim sa z toho
Český brankár Lukáš Dostál a kanadský hokejista Nick Suzuki.
Česi majú radšej Škodu ako Suzuki. Slováci majú cool chlapca (power ranking)
Slovenská reprezentantka v skialpinizme Marianna Jagerčíková (druhá sprava)
Veľká smola. Jagerčíkovú pripravili o postup do finále technické problémy
Denný program

Americká krasokorčuliarka predviedla skvelú voľnú jazdu. Predbehla Japonky a má zlato

Alysa Liuová počas ZOH 2026.
Alysa Liuová počas ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. feb 2026 o 23:19
Po krátkom programe figurovala až na treťom mieste.

ZOH 2026 - krasokorčuľovanie

Ženy - Konečné poradie po voľných jazdách:

Poradie

Mená

Krajina

Počet bodov

1.

Alysa Liuová

USA

226,79

2.

Kaori Sakamotová

Japonsko

224,90

3.

Ami Nakajová

Japonsko

219,16

4.

Mone Čibová

Japonsko

217,88

5.

Amber Glennová

USA

214,91

6.

Adelija Petrosjanová

AIN

214,53

Americká krasokorčuliarka Alysa Liuová získala na ZOH 2026 zlatú medailu v súťaži sólistiek.

Po krátkom programe figurovala až na treťom mieste, ale najlepšou voľnou jazdou sa vyšvihla na najvyšší stupienok.

Úradujúca majsterka sveta triumfovala v hale Forum di Milano so súhrnnou známkou 226,79 bodu pred Japonkami Kaori Sakamotovou (224,90) a Ami Nakajovou (219,16).

Dvadsaťročná Liuová vybojovala pre USA prvé zlato v súťaži žien po 24 rokoch, v Salt Lake City 2022 triumfovala Sarah Hughesová. Publikum očarila svojím prevedením na skladbu MacArthur Park Suite od Donny Summer.

Predviedla dve náročné trojkombinácie a svoje vystúpenie zakončila krokovou sekvenciou najvyššej úrovne, výbornou choreo sekvenciou a záverečnou sadou piruet. Svoje sezónne maximum vo voľnej jazde zlepšila na 150,20 b.

Trojnásobná svetová šampiónka Sakamotová bola po krátkom programe druhá, v jej prevedení na hudbu z troch ikonických šansónov od Edith Piaf však chýbala jedna kombinácia, keď z nej skočila len trojitý rittberger.

VIDEO: Jazda Alysi Liuovej v súťaži sólistiek

Skončila tak na striebornej priečke, rovnako ako v súťaži tímov na prebiehajúcich hrách. V Pekingu 2022 bola v súťaži sólistiek bronzová. Nakajová neudržala vedenie po krátkom programe. Hneď na úvod predstavenia na skladbu What a Wonderful World skočila trojitý axel, ale potom mala problémy pri kombinácii zakončenej dvojitým tulupom.

Po obrovských zrážkach na technickom skóre klesla až na bronzovú pozíciu. Voľná jazda sa vydarila víťazke nedávneho amerického šampionátu Amber Glennovej, po 13. mieste v krátkom programe sa vyšvihla až na konečné piate miesto.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Krasokorčuľovanie

Krasokorčuľovanie

