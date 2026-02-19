Pred pretekmi netušil, čo môže dosiahnuť. Rekord je pre Kapustíka motiváciou

Hektor Kapustík po dlhých rokoch opäť potešil slovenských fanúšikov skokov na lyžiach. Na ZOH 2026 sa dostal v oboch svojich vystúpeniach do druhého kola.
Na veľkom mostíku v Predazze mu patrilo 21. miesto a zlepšil tak najlepšie slovenské umiestnenie pod piatimi kruhmi v ére samostatnosti.
Kapustík prekonal Martina Švagerka, ktorý na ZOH 1994 v Lillehammeri obsadil 25. pozíciu na strednom mostíku.
„Vôbec som pred pretekmi netušil, že mám možnosť prekonať najlepšie slovenské umiestnenie v histórii. Keď sa to podarilo, tak mi to pripomenuli a bol to super pocit. Motivuje ma to do ďalších pretekov, rád by som to umiestnenie ešte vylepšil.
Som veľmi šťastný a spokojný s tým, ako to na olympiáde dopadlo. Podarilo si mi podať veľmi dobrý výkon a užil som si to,“ prezradil 18-ročný slovenský skokan po návrate na Slovensko prítomným novinárom.
VIDEO: Hektor Kapustík na tlačovej konferencii
Zlepšeniu slovenského výsledkového rekordu pritom predchádzali hektické momenty. Po 1. kole súťaže bol Kapustík pôvodne prvý pod čiarou postupu. Možnosť druhého skoku získal až po diskvalifikácii rakúskeho súpera Daniela Tschofeniga.
„Bol som pripravený, že sa niečo také môže stať. Rozhodne som ešte neodchádzal na hotel. Už som sa však začal vyzliekať a zrazu som zistil, že som v zelenom. Onedlho nám začali klopať ľudia z FIS, že sa máme ponáhľať. Musel som bežať, aby som stihol štart. Ak by som prišiel o desať sekúnd neskôr, možno by ma už nepripustili.“
Pre mladého slovenského reprezentanta sa sezóna ešte neskončila. Program má naplánovaný do konca marca.
„Odchádzame na dva dni do Slovinska, verím, že sa mi tam podarí dostať do veterného tunela. Čakajú ma ešte MS juniorov v Osle a v Nórsku následne aj preteky Svetového pohára. Absolvujem aj lety vo Vikersunde a tradičný záver SP v Slovinsku,“ informoval Kapustík.
