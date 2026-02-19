19.02.2026 06:00
Deň 13
Miláno a Cortina 2026
Live
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026.
Zlepšovala sa, ale potrebuje čas. Vlhová má na to, aby sa vrátila na vrchol, tvrdí lyžiarka
Český brankár Lukáš Dostál a kanadský hokejista Nick Suzuki.
Česi majú radšej Škodu ako Suzuki. Slováci majú cool chlapca (power ranking)
Slovenská reprezentantka v skialpinizme Marianna Jagerčíková (druhá sprava)
Veľká smola. Jagerčíkovú pripravili o postup do finále technické problémy
Slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cully
Materstvo a olympiáda v jednom. Je to neskutočne náročné, hovorí Slovenka po debute
Slovenský reprezentant v skialpinizme Jakub Šiarnik
Človek fyziológiu neoklame, hovorí Šiarnik. Viac si bude veriť v štafete
Skialpinizmus na ZOH 2026
Šiarnik zaostal za rýchlejšími súpermi, v semifinále šprintu sa neprestaví
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 13Súvisiace

Pred pretekmi netušil, čo môže dosiahnuť. Rekord je pre Kapustíka motiváciou

Slovenský reprezentant v skoku na lyžiach Hektor Kapustík
Slovenský reprezentant v skoku na lyžiach Hektor Kapustík (Autor: TASR)
TASR|19. feb 2026 o 13:04
ShareTweet0

Na veľkom mostíku prekonal najlepšie slovenské umiestnenie na ZOH.

Hektor Kapustík po dlhých rokoch opäť potešil slovenských fanúšikov skokov na lyžiach. Na ZOH 2026 sa dostal v oboch svojich vystúpeniach do druhého kola.

Na veľkom mostíku v Predazze mu patrilo 21. miesto a zlepšil tak najlepšie slovenské umiestnenie pod piatimi kruhmi v ére samostatnosti.

Kapustík prekonal Martina Švagerka, ktorý na ZOH 1994 v Lillehammeri obsadil 25. pozíciu na strednom mostíku.

„Vôbec som pred pretekmi netušil, že mám možnosť prekonať najlepšie slovenské umiestnenie v histórii. Keď sa to podarilo, tak mi to pripomenuli a bol to super pocit. Motivuje ma to do ďalších pretekov, rád by som to umiestnenie ešte vylepšil.

Som veľmi šťastný a spokojný s tým, ako to na olympiáde dopadlo. Podarilo si mi podať veľmi dobrý výkon a užil som si to,“ prezradil 18-ročný slovenský skokan po návrate na Slovensko prítomným novinárom.

VIDEO: Hektor Kapustík na tlačovej konferencii

Zlepšeniu slovenského výsledkového rekordu pritom predchádzali hektické momenty. Po 1. kole súťaže bol Kapustík pôvodne prvý pod čiarou postupu. Možnosť druhého skoku získal až po diskvalifikácii rakúskeho súpera Daniela Tschofeniga.

„Bol som pripravený, že sa niečo také môže stať. Rozhodne som ešte neodchádzal na hotel. Už som sa však začal vyzliekať a zrazu som zistil, že som v zelenom. Onedlho nám začali klopať ľudia z FIS, že sa máme ponáhľať. Musel som bežať, aby som stihol štart. Ak by som prišiel o desať sekúnd neskôr, možno by ma už nepripustili.“

Pre mladého slovenského reprezentanta sa sezóna ešte neskončila. Program má naplánovaný do konca marca.

„Odchádzame na dva dni do Slovinska, verím, že sa mi tam podarí dostať do veterného tunela. Čakajú ma ešte MS juniorov v Osle a v Nórsku následne aj preteky Svetového pohára. Absolvujem aj lety vo Vikersunde a tradičný záver SP v Slovinsku,“ informoval Kapustík.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Skoky na lyžiach

Skoky na lyžiach

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026.rozhovor
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026.rozhovor
Zlepšovala sa, ale potrebuje čas. Vlhová má na to, aby sa vrátila na vrchol, tvrdí lyžiarka
Miroslav Kováčik|dnes 13:50
ONLINE: Marianna Jagerčíková dnes ide semifinále a prípadné finále šprintu v skialpinizme na ZOH 2026.online
dnes 11:00
ONLINE: Jagerčíková ide šprint dnes, skialpinizmus na ZOH Miláno 2026 LIVE - semifinále + finaleSledujte s nami ONLINE prenos zo semifinále a finále šprintu v skialpinizme na ZOH Miláno a Cortina 2026. Ide aj Jagerčíková.
dnes 11:00
Slovenský reprezentant v skoku na lyžiach Hektor Kapustík
dnes 13:04
Pred pretekmi netušil, čo môže dosiahnuť. Rekord je pre Kapustíka motiváciouNa veľkom mostíku prekonal najlepšie slovenské umiestnenie na ZOH.
dnes 13:04
Vpravo slovenská skialpinistka Marianna Jagerčíková na ZOH 2026
dnes 10:25|1
Skialpinistka Jagerčíková zvládla olympijskú premiéru, postúpila do semifináleDruhej Slovenke sa nedarilo.
dnes 10:25|1
ONLINE: Jagerčíková, Cullyová a Šiarnik dnes idú šprint v skialpinizme na ZOH 2026.online
dnes 06:50|1
Skialpinizmus na ZOH 2026: Jagerčíková postúpila do semifinále, Cullyová a Šiarnik vypadliSledovali ste s nami ONLINE prenos zo šprintu v skialpinizme na ZOH Miláno a Cortina 2026. Išli aj Jagerčíková, Cullyová a Šiarnik.
dnes 06:50|1
Skoky na lyžiach

Skoky na lyžiach

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026.rozhovor
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026.rozhovor
Zlepšovala sa, ale potrebuje čas. Vlhová má na to, aby sa vrátila na vrchol, tvrdí lyžiarka
Miroslav Kováčik|dnes 13:50
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Skoky na lyžiach»Pred pretekmi netušil, čo môže dosiahnuť. Rekord je pre Kapustíka motiváciou