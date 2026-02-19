ONLINE: USA - Kanada dnes, hokej ženy na ZOH 2026 LIVE (finále)

Kde sledovať hokej žien na ZOH 2026?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: USA - Kanada (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, ženy, finále)
Olympijské Hry - ženy Finále 2025/2026
19.02.2026 o 19:10
USA
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Kanada
Prenos
USA je nezvykle velkým favoritem i při pohledu na vzájemné zápasy v této sezóně. O utkání ve skupině, které skončilo 5:0, už byla řeč. Američanky však dominovaly o v přípravě v rámci takzvané Rivalry Series. V listopadu zvítězily 4:1 a 6:1. V prosinci pak 10:4 a 4:1. Sestavy už přitom byly velmi podobné těm olympijským. Javorové listy ale není radno podceňovat, na ten rozhodující zápas se kanadské hokejistky jistě zvládnou co nejlépe připravit.
USA:
Američanky byly dlouho ve stínu Kanady, kterou ale za posledních deset let výsledkově minimálně dorovnaly. Pod pěti kruhy se to zatím moc neprojevuje. Na ZOH se Spojené státy radovaly jen v letech 1998 a 2018. MS ale ovládly už jedenáctkrát včetně posledního šampionátu v Českých Budějovicích.
Do Milána přijely hokejistky USA v roli největších favoritek na zlato a o dosud potvrzovaly. Ve skupině přehrály 5:1 Česko, 5:0 Finsko Švýcarsko i Kanadu. Ve čtvrtfinále si poradily výsledkem 6:0 s domácí Itálií a v semifinále neměly slitování ani se Švédkami, nad kterými zvítězily 5:0.
Nejproduktivnější hráčkou na turnaji je obránkyně Caroline Harveyová s 9 body (2+7). Hannah Bilkaová je se čtyřmi zásahy nejlepší střelkyní. V brance vládne Aerin Frankelová, která ve čtyřech odchytaných duelech inkasovala jediný gól. Gwyneth Philipsová nastoupila do dvou utkání a nekapitulovala dokonce ani jednou.
Američanky byly dlouho ve stínu Kanady, kterou ale za posledních deset let výsledkově minimálně dorovnaly. Pod pěti kruhy se to zatím moc neprojevuje. Na ZOH se Spojené státy radovaly jen v letech 1998 a 2018. MS ale ovládly už jedenáctkrát včetně posledního šampionátu v Českých Budějovicích.
Do Milána přijely hokejistky USA v roli největších favoritek na zlato a o dosud potvrzovaly. Ve skupině přehrály 5:1 Česko, 5:0 Finsko Švýcarsko i Kanadu. Ve čtvrtfinále si poradily výsledkem 6:0 s domácí Itálií a v semifinále neměly slitování ani se Švédkami, nad kterými zvítězily 5:0.
Nejproduktivnější hráčkou na turnaji je obránkyně Caroline Harveyová s 9 body (2+7). Hannah Bilkaová je se čtyřmi zásahy nejlepší střelkyní. V brance vládne Aerin Frankelová, která ve čtyřech odchytaných duelech inkasovala jediný gól. Gwyneth Philipsová nastoupila do dvou utkání a nekapitulovala dokonce ani jednou.
Kanada:
Kanada je nejúspěšnější reprezentací v ženském hokeji. Třináctkrát vyhrála mistrovství světa. Olympijské hry pak neovládla jen dvakrát – hned při premiéře v Naganu 1998 a v roce 2018 v Pchjongčchangu. V obou případech zvítězily ve finále Američanky. Těm javorové listy podlehly i ve finále posledního MS v Českých Budějovicích.
Na probíhajících hrách Kanada přehrála ve skupině 4:0 Švýcarsko a 5:1 Česko. Pak však jasně podlehla americkým rivalkám 0:5. Skupinovou část zakončila výhrou stejným skóre nad Finskem. Čtvrtfinále s Německem zvládla Kanada hladce výsledkem 5:1. Semifinálový výkon proti Švýcarsku však vzbudil rozpaky. Těsnou výhru 2:1 zařídila dvěma trefami kapitánka Marie-Philip Poulinová.
I vzhledem k posledním výsledkům proti USA se nabízí otázka, zda už kanadský kádr není přestárlý? Věkový průměr činí 29,22 let. Obránkyni Jocelyne Larocque je 37, Natalii Spoonerové 35, o rok mladší jsou Brianne Jennerová a Marie-Philip Poulinová. Nejproduktivnější kanadskou hokejistkou na turnaji je s osmi body (2+6) Daryl Wattsová. Saral Fillierová disponuje bilancí 3+3. Brankářskou jedničkou je Ann-Renée Desbiensová, která nastoupila do čtyř z šesti utkání včetně semifinále.
Kanada je nejúspěšnější reprezentací v ženském hokeji. Třináctkrát vyhrála mistrovství světa. Olympijské hry pak neovládla jen dvakrát – hned při premiéře v Naganu 1998 a v roce 2018 v Pchjongčchangu. V obou případech zvítězily ve finále Američanky. Těm javorové listy podlehly i ve finále posledního MS v Českých Budějovicích.
Na probíhajících hrách Kanada přehrála ve skupině 4:0 Švýcarsko a 5:1 Česko. Pak však jasně podlehla americkým rivalkám 0:5. Skupinovou část zakončila výhrou stejným skóre nad Finskem. Čtvrtfinále s Německem zvládla Kanada hladce výsledkem 5:1. Semifinálový výkon proti Švýcarsku však vzbudil rozpaky. Těsnou výhru 2:1 zařídila dvěma trefami kapitánka Marie-Philip Poulinová.
I vzhledem k posledním výsledkům proti USA se nabízí otázka, zda už kanadský kádr není přestárlý? Věkový průměr činí 29,22 let. Obránkyni Jocelyne Larocque je 37, Natalii Spoonerové 35, o rok mladší jsou Brianne Jennerová a Marie-Philip Poulinová. Nejproduktivnější kanadskou hokejistkou na turnaji je s osmi body (2+6) Daryl Wattsová. Saral Fillierová disponuje bilancí 3+3. Brankářskou jedničkou je Ann-Renée Desbiensová, která nastoupila do čtyř z šesti utkání včetně semifinále.
Vítám tu všechny milovníky toho nejlepšího hokeje! Ve čtvrtek vyvrcholí v milánské Areně Santa Giulia olympijský turnaj žen. V 19:10 bude rozehrán finálový zápas mezi tradičními rivaly USA a Kanadou. Úřadující mistryně světa Američanky půjdou do duelu jako poměrně velký favorit na zlato. Kanadu v této sezóně porazily ve všech pěti utkáních, ve skupině ji přejely výsledkem 5:0.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 19:10.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Nemecko, štvrťfinále ZOH 2026
- Petra Vlhová išla slalom žien na ZOH 2026
- Dvojice štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara