ONLINE: USA - Kanada dnes, hokej ženy na ZOH 2026 LIVE (finále)

    USA - Kanada dnes, hokej ženy na ZOH 2026 LIVE (finále)

    Kanada - Fínsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    Kanada - Fínsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    19. feb 2026 o 16:10
    Sledujte s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu ZOH 2026 v Miláne: Kanada - Fínsko.

    Kde sledovať hokej žien na ZOH 2026?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: USA - Kanada (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, ženy, finále)

    Olympijské Hry - ženy Finále 2025/2026
    19.02.2026 o 19:10
    USA
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Kanada
    Prenos
    USA je nezvykle velkým favoritem i při pohledu na vzájemné zápasy v této sezóně. O utkání ve skupině, které skončilo 5:0, už byla řeč. Američanky však dominovaly o v přípravě v rámci takzvané Rivalry Series. V listopadu zvítězily 4:1 a 6:1. V prosinci pak 10:4 a 4:1. Sestavy už přitom byly velmi podobné těm olympijským. Javorové listy ale není radno podceňovat, na ten rozhodující zápas se kanadské hokejistky jistě zvládnou co nejlépe připravit.
    USA:
    Američanky byly dlouho ve stínu Kanady, kterou ale za posledních deset let výsledkově minimálně dorovnaly. Pod pěti kruhy se to zatím moc neprojevuje. Na ZOH se Spojené státy radovaly jen v letech 1998 a 2018. MS ale ovládly už jedenáctkrát včetně posledního šampionátu v Českých Budějovicích.

    Do Milána přijely hokejistky USA v roli největších favoritek na zlato a o dosud potvrzovaly. Ve skupině přehrály 5:1 Česko, 5:0 Finsko Švýcarsko i Kanadu. Ve čtvrtfinále si poradily výsledkem 6:0 s domácí Itálií a v semifinále neměly slitování ani se Švédkami, nad kterými zvítězily 5:0.

    Nejproduktivnější hráčkou na turnaji je obránkyně Caroline Harveyová s 9 body (2+7). Hannah Bilkaová je se čtyřmi zásahy nejlepší střelkyní. V brance vládne Aerin Frankelová, která ve čtyřech odchytaných duelech inkasovala jediný gól. Gwyneth Philipsová nastoupila do dvou utkání a nekapitulovala dokonce ani jednou.
    Kanada:
    Kanada je nejúspěšnější reprezentací v ženském hokeji. Třináctkrát vyhrála mistrovství světa. Olympijské hry pak neovládla jen dvakrát – hned při premiéře v Naganu 1998 a v roce 2018 v Pchjongčchangu. V obou případech zvítězily ve finále Američanky. Těm javorové listy podlehly i ve finále posledního MS v Českých Budějovicích.

    Na probíhajících hrách Kanada přehrála ve skupině 4:0 Švýcarsko a 5:1 Česko. Pak však jasně podlehla americkým rivalkám 0:5. Skupinovou část zakončila výhrou stejným skóre nad Finskem. Čtvrtfinále s Německem zvládla Kanada hladce výsledkem 5:1. Semifinálový výkon proti Švýcarsku však vzbudil rozpaky. Těsnou výhru 2:1 zařídila dvěma trefami kapitánka Marie-Philip Poulinová.

    I vzhledem k posledním výsledkům proti USA se nabízí otázka, zda už kanadský kádr není přestárlý? Věkový průměr činí 29,22 let. Obránkyni Jocelyne Larocque je 37, Natalii Spoonerové 35, o rok mladší jsou Brianne Jennerová a Marie-Philip Poulinová. Nejproduktivnější kanadskou hokejistkou na turnaji je s osmi body (2+6) Daryl Wattsová. Saral Fillierová disponuje bilancí 3+3. Brankářskou jedničkou je Ann-Renée Desbiensová, která nastoupila do čtyř z šesti utkání včetně semifinále.
    Vítám tu všechny milovníky toho nejlepšího hokeje! Ve čtvrtek vyvrcholí v milánské Areně Santa Giulia olympijský turnaj žen. V 19:10 bude rozehrán finálový zápas mezi tradičními rivaly USA a Kanadou. Úřadující mistryně světa Američanky půjdou do duelu jako poměrně velký favorit na zlato. Kanadu v této sezóně porazily ve všech pěti utkáních, ve skupině ji přejely výsledkem 5:0.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 19:10.

