Šiarnik zaostal za rýchlejšími súpermi, v semifinále šprintu sa neprestaví

Skialpinizmus na ZOH 2026
Skialpinizmus na ZOH 2026 (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|19. feb 2026 o 11:06
Vo svojej rozjazde skončil posledný.

Slovenský skialpinista Jakub Šiarnik nepostúpil do semifinále šprintu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.

Predstavil sa v treťom kvalifikačnom rozbehu, v ktorom napokon obsadil posledné šieste miesto a dosiahol celkovo najhorší čas z 18-člennej kvalifikácie.

Vo svojej kvalifikačnej jazde mal manko 19,06 sekundy na Švajčiara Arna Liethu. Semifinále mužského šprintu je na programe dnes od 13.25.

Šiarnika ešte čaká miešaná štafeta s Mariannou Jagerčíkovou, ktorá je na programe v sobotu 21. februára.

Na snímke slovenská reprezentantka v skialpinizme Marianna Jagerčíková (druhá sprava), Švajčiarka Marianne Fattonová (druhá zľava), Francúzka Margot Ravinelová (vpravo) a Rakúšanka Johanna Hiemerová (vľavo) počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.
Na snímke slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cullyová počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.
Druhá sprava Marianna Jagerčíková Marianna Jagerčíková počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.
V strede Marianna Jagerčíková počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.
Vpravo Marianna Jagerčíková počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.

ONLINE: Jagerčíková, Cullyová a Šiarnik dnes idú šprint v skialpinizme na ZOH 2026.online
dnes 06:50|1
Skialpinizmus na ZOH 2026: Jagerčíková postúpila do semifinále, Cullyová a Šiarnik vypadliSledovali ste s nami ONLINE prenos zo šprintu v skialpinizme na ZOH Miláno a Cortina 2026. Išli aj Jagerčíková, Cullyová a Šiarnik.
dnes 06:50|1
