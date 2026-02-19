19.02.2026 06:00
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026.
Veľká smola. Jagerčíkovú pripravili o postup do finále technické problémy

Slovenská reprezentantka v skialpinizme Marianna Jagerčíková (druhá sprava)
Fotogaléria (29)
Slovenská reprezentantka v skialpinizme Marianna Jagerčíková (druhá sprava) (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|19. feb 2026 o 13:15
Slovenka bola priebežne na prvom mieste.

Slovenská skialpinistka Marianna Jagerčíková nepostúpila do finále šprintu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.

Jagerčíková sa predstavila v druhom semifinále. Mala ho nádejne rozbehnuté, keď sa dlho držala na postupových pozíciách.

Výraznú stratu však nabrala po tom, čo sa jej dostal sneh do viazania v lyžiarskej topánke. V závere ešte bojovala, no napokon sa nedokázala dostať na lepšiu než poslednú 6. priečku.

Na najlepšiu v druhej kvalifikačnej jazde Francúzku Margot Ravinelovú mala vyše 16-sekundovú stratu.

Jagerčíková sa na ZOH ešte predstaví v sobotňajšej miešanej štafete s Jakubom Šiarnikom.

Fotogaléria zo šprintu v skialpinizme na ZOH 2026 (Jagerčíková, Cullyová, Šiarnik)
Na snímke slovenská reprezentantka v skialpinizme Marianna Jagerčíková (druhá sprava), Švajčiarka Marianne Fattonová (druhá zľava), Francúzka Margot Ravinelová (vpravo) a Rakúšanka Johanna Hiemerová (vľavo) počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.
Na snímke slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cullyová počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.
Druhá sprava Marianna Jagerčíková Marianna Jagerčíková počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.
V strede Marianna Jagerčíková počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.
29 fotografií
Vpravo Marianna Jagerčíková počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Marianna Jagerčíková (číslo 8) počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Marianna Jagerčíková (číslo 8) počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fanúšikovia počas kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Na snímke slovenský reprezentant v skialpinizme Jakub Šiarnik počas kvalifikácie v šprinte mužov na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Na snímke slovenský reprezentant v skialpinizme Jakub Šiarnik počas kvalifikácie v šprinte mužov na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Na snímke slovenský reprezentant v skialpinizme Jakub Šiarnik počas kvalifikácie v šprinte mužov na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Na snímke slovenský reprezentant v skialpinizme Jakub Šiarnik (vpravo) počas kvalifikácie v šprinte mužov na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Na snímke slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cully počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Na snímke slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cully počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Na snímke slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cully počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Na snímke slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cully počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Na snímke slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cully (13) počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Skialpinizmus

Skialpinizmus

