Veľká smola. Jagerčíkovú pripravili o postup do finále technické problémy

Slovenská skialpinistka Marianna Jagerčíková nepostúpila do finále šprintu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Jagerčíková sa predstavila v druhom semifinále. Mala ho nádejne rozbehnuté, keď sa dlho držala na postupových pozíciách.
Výraznú stratu však nabrala po tom, čo sa jej dostal sneh do viazania v lyžiarskej topánke. V závere ešte bojovala, no napokon sa nedokázala dostať na lepšiu než poslednú 6. priečku.
Na najlepšiu v druhej kvalifikačnej jazde Francúzku Margot Ravinelovú mala vyše 16-sekundovú stratu.
Jagerčíková sa na ZOH ešte predstaví v sobotňajšej miešanej štafete s Jakubom Šiarnikom.
Fotogaléria zo šprintu v skialpinizme na ZOH 2026 (Jagerčíková, Cullyová, Šiarnik)
