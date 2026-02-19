Človek fyziológiu neoklame, hovorí Šiarnik. Viac si bude veriť v štafete

Slovenský skialpinista Jakub Šiarnik nepostúpil do semifinále šprintu na ZOH v Miláne a Cortine 2026, no nezdar chce napraviť v sobotňajšej štafete.
V tej sa predstaví s Mariannou Jagerčíkovou a slovenský tandem chce zaznamenať výrazne lepšie umiestnenie.
Šiarnik sa predstavil v treťom kvalifikačnom rozbehu, v ktorom napokon obsadil posledné šieste miesto a dosiahol celkovo najhorší čas z 18-člennej kvalifikácie.
„V prvom rade som nadšený, že to už vypuklo, a že skialp má za sebou premiéru na olympiáde. Tí čo to sledujú vedia, aké mám šprintérske predpoklady. Štandardne je to už pár rokov, čo som nepodstúpil z kvalifikácie do finálových bojov v šprinte. Štart v tejto šestici bol pre mňa zážitkom už sám o sebe bez ohľadu na to, že to bola olympiáda.
Bolo tu kvantum Slovákov, mám tu rodinu. Keď som išiel na štart, tak som počul: 'Kubo, Kubo'. Človeka to vzpruží, či chce, či nechce. Ale žiaľ tú fyziológiu neoklame. Výbušnosť tam nebola.
Moji súperi boli veľmi silní, len Poliaka som potom dobiehal, čo je dobrý znak pre štafetu. Tá je viac vytrvalostná a ten výkon bude stáť určite za viac ako tieto tri minútky. Čiže minimálne to beriem ako dobrú nádej pred sobotou,“ povedal Šiarnik pre TASR.
Slovenský reprezentant mal vo svojej kvalifikačnej jazde manko 19,06 sekundy na Švajčiara Arna Liethu.
„Keď bola prezentácia pred štartom, tak ja vlastne ani neviem, čo mi tam písali. Ale ostatní chalani tam mali prívlastky majster sveta, víťaz Svetového pohára, niekoľkonásobný víťaz SP a tak ďalej.
Prakticky som bol súper naozaj iba pre Poliaka a na trati to bolo aj vidieť. Mali sme prísne kvalifikačné sito. Je nás tu iba 18, čo je už samo o sebe dobrý výsledok. V kvalifikácii bolo zapojených tuším 171 športovcov. Už len to je pre mňa úspech,“ dodal Šiarnik.
Slovenského reprezentanta ešte čaká miešaná štafeta s Jagerčíkovou, ktorá je na programe v sobotu 21. februára.
„Určite aj história výsledkov napovedá, že máme nejaké ambície. U mňa je situácia trochu iná ako u Marianky. Vravíme zo žartu, že pre ňu je štafeta trochu dlhá, ale pre mňa je stále trochu krátka.
Ale prienik našich dvoch výkonov môže byť zaujímavý. Boli sme na tom lepšie aj horšie, ale 8. až 9. miesto bolo štandard. Ak by sa nám to podarilo zájsť aj tu pod piatimi kruhmi, tak to budeme brať všetkými desiatimi,“ uzavrel Šiarnik pre TASR.
