Materstvo a olympiáda v jednom. Je to neskutočne náročné, hovorí Slovenka po debute

Slovenská skialpinistka Rebeka Cullyová má za sebou premiéru na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Hoci sa jej nepodarilo postúpiť do semifinále, svoje vystúpenie berie ako výnimočnú skúsenosť a po jeho skončení bola spokojná.
Cullyová nastúpila v prvom rozbehu, obsadila v ňom však posledné 6. miesto a neprebojovala sa do najlepšej dvanástky.
Do semifinále postúpili tri najrýchlejšie z každého rozbehu, na základe dosiahnutých časov ich doplnili ďalšie tri pretekárky. Jej reprezentačná kolegyňa Marianna Jagerčíková v semifinále chýbať nebude.
„Je to úspešne za mnou. Musím povedať, že ani sama neverím, že už to mám za sebou. Naozaj som dlho čakala na tento moment. Snažila som sa užiť si každú jednu sekundu. Aj napriek tomu, že sa mi pritrafila chybička v tranzitnej zóne, hodnotím to ako neskutočnú skúsenosť, z ktorej som sa samozrejme aj poučila.
Ale človek môže praktizovať každý jeden deň donekonečna a vždy sa môže stať chyba. Takže stalo sa mi to tu, na najväčších pretekoch aké sú, ale taký je šport. Beriem to a som veľmi spokojná, že som takto úspešne mohla tieto preteky absolvovať,“ povedala Cullyová pre TASR.
Potom sa vrátila ku chybe, ktorá ju stála lepší čas: „Ja som si v tej rýchlosti nepresne uchytila hák o lyže tak, že jedna lyža nebola dobre zachytená. Počas toho, ako som bežala hore schodmi, tak lyže nadskakujú a nešťastne mi jedna vypadla.
Musela som tým pádom spomaliť a samozrejme si to tam prichytiť opäť, aby mi nevypadli obe, a aby som nedostala som penalizáciu. Tam som stratila tie najzásadnejšie sekundy. Ktovie, ako by to inak dopadlo.“
Počas rozbehov v stredisku Stelvio začalo snežiť a s pribúdajúcimi minútami boli vločky väčšie a zrážky hustejšie. „Tým, že v podstate trénujeme stále vonku v prírode, tak aj v takýchto podmienkach. My sme na to zvyknutí.
Troška to ovplyvňuje viditeľnosť, najmä v tej rýchlosti v zjazde, ale pokiaľ máme dobré okuliare, tak to neprekáža. Trať nebola taká náročná, aby sme museli každý jeden profil trate vidieť. Je veľmi široká, bránky nie sú naúzko nasekané. Výkon to neovplyvnilo,“ povedala Cullyová.
Tridsaťročná športovkyňa je matkou trojročného syna Mattea, má ho s manželom - bývalým slovenským reprezentantom v cyklistike Jánom Andrejom Cullym. V štartovej listine bola jedna z troch pretekárok, ktoré sú už matkami.
„Toto pochopia asi len mamičky. Neviem to ani opísať, je to neskutočne náročné. Každý večer som teraz ešte uspávala pred pretekmi malého, nie je ešte zvyknutý spávať s niekým iným. Takže je to naozaj vyčerpávajúce a náročné. A bez podpory rodiny a blízkych to fakt nejde.
Takže som veľmi pyšná, že ja ako mamina tu môžem stáť spolu ešte s dvoma ďalšími maminami. Klobúk dole, skláňam sa pred každou jednou, ktorá si vie nájsť čas pre seba a vie možno ešte aj športovať na nejakej úrovni.“
Skialpinizmus mal pod piatimi kruhmi premiéru. Táto zaujímavá a fyzicky nesmierne náročná disciplína kombinuje zjazdy a výstupy strmým terénom s lyžami na nohách a na ramenách. Do programu ZOH bol zaradený iba šprint a zmiešaná štafeta, zatiaľ čo vo Svetovom pohári sa jazdí aj takzvané vertikálne preteky a maratón.
„Je to obrovský krok vopred pre tento náš šport. Dúfam, že nám to prinesie ďalších fanúšikov a ďalších športovcov. Dúfam, že sa základňa bude rozrastať každým rokom viac a viac, aby zvyšovala konkurencia aj v našej krajine. A aby bolo viac ľudí na štartovej čiare aj na Svetových pohároch,“ uzavrela pre TASR Cullyová.
