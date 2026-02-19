Čínsky rýchlokorčuliar šokoval veľkého favorita. Prekonal aj olympijský rekord

ZOH 2026 - rýchlokorčuľovanie
muži - 1500 m:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Ning Čung-jen
Čína
1:41,98 min. - olympijský rekord
2.
Jordan Stolz
USA
+0,77 s
3.
Kjeld Nuis
Holandsko
+0,84
4.
Joep Wennemars
Holandsko
+1,07
5.
Daniele di Stefano
Taliansko
+1,43
6.
Peder Kongshaug
Nórsko
+1,95
Čínsky rýchlokorčuliar Ning Čung-jen získal na ZOH 2026 zlatú medailu v pretekoch na 1500 m. Vo štvrtkovej súťaži zvíťazil v novom olympijskom rekorde 1:41,98 min.
Číňan zdolal o 77 stotín najväčšieho favorita Jordana Stolza z USA, ktorý tak nepridal tretí triumf v Miláne po prvenstvách na 500 a 1000 m.
Pódium doplnil obhajca olympijského titulu z Pekingu Kjeld Nuis z Holandska (+0,84).
Dvadsaťšesťročný Ning Čung-jen dosiahol najväčší úspech vo svojej kariére. Vybojoval tretiu medailu na ZOH, ale prvú najcennejšieho lesku. Na rýchlokorčuliarskom ovále v Miláne predtým skončil bronzový na 1000 m i tímovej stíhačke.
Po životnom výsledku sa neubránil slzám. „Keď som finišoval a zbadal môj čas, mal som pocit, že je to neuveriteľné. Jordan podával celú sezónu neskutočné výkony. Až keď prešiel cieľom a výsledky boli potvrdené, začal som si uvedomovať, čo som dosiahol. Je to úžasný pocit,“ citovala víťaza DPA.
Nils nezískal tretie zlato na ZOH za sebou, Holanďan vo svojich posledných olympijských pretekoch v kariére prehral v 13. dvojici duel práve s Ning Čung-jenom. Číňan mal fantastický finiš a časom 1:41,98 sa dostal do vedenia. Záverečné individuálne rýchlokorčuliarske preteky na ZOH 2026 vyvrcholili v 15. jazde.
V nej Stolz nepotvrdil úlohu najväčšieho favorita, na medzičasoch dokonca zaostával aj za medailovými pozíciami. V závere zrýchlil a jasne zdolal vo dvojici Nóra Pedera Kongshausa, no od najlepšieho času Číňana zostal ďaleko vzdialený.
Nestal sa tak po Ericovi Heidenovi (Lake Placid 1980) druhým mužom histórie, ktorý by na ZOH vyhral všetky tri preteky na krátkych tratiach (500 m, 1000 m, 1500 m).
„Nefungovali mi nohy. Mal som pomalší štart, myslel som si, že sa do toho dostanem, no sily mi postupne ubúdali. Ning predviedol životnú jazdu, mám z jeho výkonu radosť. Ja som šťastný aj zo zisku striebra,“ povedal Stolz.
