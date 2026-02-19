19.02.2026 06:00
Deň 13
Miláno a Cortina 2026
Krasokorčuliar Ilia Malinin na ZOH v Miláne.
Zlyhania vás naučia viac ako výhry, vravel Malinin. Priznal, že olympijský tlak ho zaskočil
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026.
Dokáže sa Vlhová vrátiť na vrchol? Nemeckú smoliarku na ZOH opäť zradila psychika
Marianna Jagerčíková v cieli semifinále šprintu.
Podmienky ju zradili. Športové nešťastie, hovorí expert. Jagerčíková: Nezbláznim sa z toho
Český brankár Lukáš Dostál a kanadský hokejista Nick Suzuki.
Česi majú radšej Škodu ako Suzuki. Slováci majú cool chlapca (power ranking)
Slovenská reprezentantka v skialpinizme Marianna Jagerčíková (druhá sprava)
Veľká smola. Jagerčíkovú pripravili o postup do finále technické problémy
Slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cully
Materstvo a olympiáda v jednom. Je to neskutočne náročné, hovorí Slovenka po debute
Čínsky rýchlokorčuliar šokoval veľkého favorita. Prekonal aj olympijský rekord

Ning Čung-jen získal zlato na ZOH 2026.
Ning Čung-jen získal zlato na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. feb 2026 o 18:06
Pódium doplnil obhajca olympijského titulu z Pekingu Kjeld Nuis z Holandska.

ZOH 2026 - rýchlokorčuľovanie

muži - 1500 m:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Ning Čung-jen

Čína

1:41,98 min. - olympijský rekord

2.

Jordan Stolz

USA

+0,77 s

3.

Kjeld Nuis

Holandsko

+0,84

4.

Joep Wennemars

Holandsko

+1,07

5.

Daniele di Stefano

Taliansko

+1,43

6.

Peder Kongshaug

Nórsko

+1,95

Čínsky rýchlokorčuliar Ning Čung-jen získal na ZOH 2026 zlatú medailu v pretekoch na 1500 m. Vo štvrtkovej súťaži zvíťazil v novom olympijskom rekorde 1:41,98 min.

Číňan zdolal o 77 stotín najväčšieho favorita Jordana Stolza z USA, ktorý tak nepridal tretí triumf v Miláne po prvenstvách na 500 a 1000 m.

Pódium doplnil obhajca olympijského titulu z Pekingu Kjeld Nuis z Holandska (+0,84).

Dvadsaťšesťročný Ning Čung-jen dosiahol najväčší úspech vo svojej kariére. Vybojoval tretiu medailu na ZOH, ale prvú najcennejšieho lesku. Na rýchlokorčuliarskom ovále v Miláne predtým skončil bronzový na 1000 m i tímovej stíhačke.

Po životnom výsledku sa neubránil slzám. „Keď som finišoval a zbadal môj čas, mal som pocit, že je to neuveriteľné. Jordan podával celú sezónu neskutočné výkony. Až keď prešiel cieľom a výsledky boli potvrdené, začal som si uvedomovať, čo som dosiahol. Je to úžasný pocit,“ citovala víťaza DPA.

Nils nezískal tretie zlato na ZOH za sebou, Holanďan vo svojich posledných olympijských pretekoch v kariére prehral v 13. dvojici duel práve s Ning Čung-jenom. Číňan mal fantastický finiš a časom 1:41,98 sa dostal do vedenia. Záverečné individuálne rýchlokorčuliarske preteky na ZOH 2026 vyvrcholili v 15. jazde.

V nej Stolz nepotvrdil úlohu najväčšieho favorita, na medzičasoch dokonca zaostával aj za medailovými pozíciami. V závere zrýchlil a jasne zdolal vo dvojici Nóra Pedera Kongshausa, no od najlepšieho času Číňana zostal ďaleko vzdialený.

Nestal sa tak po Ericovi Heidenovi (Lake Placid 1980) druhým mužom histórie, ktorý by na ZOH vyhral všetky tri preteky na krátkych tratiach (500 m, 1000 m, 1500 m).

„Nefungovali mi nohy. Mal som pomalší štart, myslel som si, že sa do toho dostanem, no sily mi postupne ubúdali. Ning predviedol životnú jazdu, mám z jeho výkonu radosť. Ja som šťastný aj zo zisku striebra,“ povedal Stolz.

      Arno Lietha a Nikita Filippov počas ZOH 2026.
      Arno Lietha a Nikita Filippov počas ZOH 2026.
      Rusi sa v Taliansku dočkali prvého cenného kovu. Je ťažké súťažiť bez vlajky, vraví športovec
      dnes 19:40|1
