Španielsky favorit si na skialpoch vyšľapal jednoznačné zlato, medailu má aj Rus

ZOH 2026 - skialpinizmus
šprint mužov:
poradie
meno
krajina
čas
1.
Oriol Cardona Coll
Španielsko
2:34,0 min
2.
Nikita Filippov
Rusko
+1,5 s
3.
Thibault Anselmet
Francúzsko
+2,3 s
4.
Arno Lietha
Švajčiarsko
+5,0 s
5.
Ot Ferrer Martinez
Španielsko
+20,4 s
6.
Jon Kistler
Švajčiarsko
+23,8 s
Španielsky skialpinista Oriol Cardona Coll sa stal prvým olympijským víťazom v šprinte na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
V historickej premiére skialpinizmu na ZOH triumfoval pred strieborným Rusom Nikitom Filippovom a bronzovým Francúzom Thibaultom Anselmetom.
Dvojnásobný majster sveta Cardona Coll nadviazal na zlato z MS 2025.
Slovák Jakub Šiarnik sa nedostal z úvodnej fázy do semifinále. Predstavil sa v treťom kvalifikačnom rozbehu, obsadil v ňom posledné šieste miesto a napokon dosiahol celkovo najhorší čas z 18-člennej kvalifikácie.
Šiarnika a Mariannu Jagerčíkovú čaká v sobotu miešaná štafeta.
