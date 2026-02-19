19.02.2026 06:00
Deň 13
Miláno a Cortina 2026
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026.
Zlepšovala sa, ale potrebuje čas. Vlhová má na to, aby sa vrátila na vrchol, tvrdí lyžiarka
Marianna Jagerčíková v cieli semifinále šprintu.
Podmienky ju zradili. Športové nešťastie, hovorí expert. Jagerčíková: Nezbláznim sa z toho
Český brankár Lukáš Dostál a kanadský hokejista Nick Suzuki.
Česi majú radšej Škodu ako Suzuki. Slováci majú cool chlapca (power ranking)
Slovenská reprezentantka v skialpinizme Marianna Jagerčíková (druhá sprava)
Veľká smola. Jagerčíkovú pripravili o postup do finále technické problémy
Slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cully
Materstvo a olympiáda v jednom. Je to neskutočne náročné, hovorí Slovenka po debute
Slovenský reprezentant v skialpinizme Jakub Šiarnik
Človek fyziológiu neoklame, hovorí Šiarnik. Viac si bude veriť v štafete
Španielsky favorit si na skialpoch vyšľapal jednoznačné zlato, medailu má aj Rus

Španielsky skialpinista Oriol Cardona Coll
Fotogaléria (29)
Španielsky skialpinista Oriol Cardona Coll (Autor: TASR/AP)
TASR|19. feb 2026 o 14:29
Slovenský reprezentant skončil v kvalifikácii.

ZOH 2026 - skialpinizmus

šprint mužov:

poradie

meno

krajina

čas

1.

Oriol Cardona Coll

Španielsko

2:34,0 min

2.

Nikita Filippov

Rusko

+1,5 s

3.

Thibault Anselmet 

Francúzsko

+2,3 s

4.

Arno Lietha 

Švajčiarsko

+5,0 s

5.

Ot Ferrer Martinez

Španielsko

+20,4 s

6.

Jon Kistler

Švajčiarsko

+23,8 s

Španielsky skialpinista Oriol Cardona Coll sa stal prvým olympijským víťazom v šprinte na ZOH v Miláne a Cortine 2026.

V historickej premiére skialpinizmu na ZOH triumfoval pred strieborným Rusom Nikitom Filippovom a bronzovým Francúzom Thibaultom Anselmetom.

Dvojnásobný majster sveta Cardona Coll nadviazal na zlato z MS 2025.

Slovák Jakub Šiarnik sa nedostal z úvodnej fázy do semifinále. Predstavil sa v treťom kvalifikačnom rozbehu, obsadil v ňom posledné šieste miesto a napokon dosiahol celkovo najhorší čas z 18-člennej kvalifikácie.

Šiarnika a Mariannu Jagerčíkovú čaká v sobotu miešaná štafeta.

Fotogaléria zo šprintu v skialpinizme na ZOH 2026 (Jagerčíková, Cullyová, Šiarnik)
Na snímke slovenská reprezentantka v skialpinizme Marianna Jagerčíková (druhá sprava), Švajčiarka Marianne Fattonová (druhá zľava), Francúzka Margot Ravinelová (vpravo) a Rakúšanka Johanna Hiemerová (vľavo) počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.
Na snímke slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cullyová počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.
Druhá sprava Marianna Jagerčíková Marianna Jagerčíková počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.
V strede Marianna Jagerčíková počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.
29 fotografií
Vpravo Marianna Jagerčíková počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Marianna Jagerčíková (číslo 8) počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Marianna Jagerčíková (číslo 8) počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fanúšikovia počas kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Na snímke slovenský reprezentant v skialpinizme Jakub Šiarnik počas kvalifikácie v šprinte mužov na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Na snímke slovenský reprezentant v skialpinizme Jakub Šiarnik počas kvalifikácie v šprinte mužov na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Na snímke slovenský reprezentant v skialpinizme Jakub Šiarnik počas kvalifikácie v šprinte mužov na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Na snímke slovenský reprezentant v skialpinizme Jakub Šiarnik (vpravo) počas kvalifikácie v šprinte mužov na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Na snímke slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cully počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Na snímke slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cully počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Na snímke slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cully počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Na snímke slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cully počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Na snímke slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cully (13) počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Skialpinizmus

Skialpinizmus

