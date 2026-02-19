Do cieľa prišla s veľkým náskokom. Premiérové skialpové zlato získala Švajčiarka

ZOH 2026 - skialpinizmus
šprint žien:
poradie
meno
krajina
čas
1.
Marianne Fattonová
Švajčiarsko
2:59,77 min
2.
Emily Harropová
Francúzsko
+2,38 s
3.
Ana Rodriguezová Alonsová
Španielsko
+10,45 s
4.
Tatjana Pallerová
Nemecko
+13,49 s
5.
Giulia Muradová
Taliansko
+15,69 s
6.
Margot Ravinelová
Francúzsko
+18,50 s
Švajčiarka Marianne Fattonová sa stala historicky prvou olympijskou víťazkou v skialpinizme na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Vo štvrtkovom finále disciplíny šprint zvíťazila s presvedčivým náskokom na Francúzku Emily Harropovú, bronz si odniesla Španielka Ana Alonsová.
Slovenka Marianna Jagerčíková nepostúpila zo semifinále.
Práve finále ženského šprintu prinieslo historicky prvé medaily v tomto športe na ZOH. Tridsaťročná Fattonová nadviazala na titul majsterky sveta v šprinte z roku 2025.
Slovenka Jagerčíková mala sľubný štart do semifinálového kola, no po výbehu na schody sa jej lyžiarky dostal sneh a to jej zabránilo nasadiť si viazanie. Stratila veľa sekúnd a do finále sa nedostala. Napokon je čas stačil na celkové 11. miesto.
Druhá zo Sloveniek Rebeka Cullyová sa nedostala z kvalifikácie do semifinále a v olympijskej premiére sa umiestnila na 16. priečke spomedzi 18 štartujúcich.
