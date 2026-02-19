Pri olympijskej premiére si splnil sen. Španielsko oslavuje prvé zlato po 54 rokoch

Španielsky skialpinista Oriol Cardona Coll sa vo štvrtok dvakrát zapísal do histórie. Stal sa vôbec prvým olympijským víťazom v šprinte pri premiére tejto disciplíny pod piatimi kruhmi a pre svoju krajinu zároveň získal zlato zo zimných hier po dlhých 54 rokoch.
Doteraz jediný víťaz v histórii ZOH z krajiny z Pyrenejského polostrova bol Francisco Fernandez Ochoa. Lyžiar prezývaný „Paquito“ v roku 1972 v Sappore vybojoval zlato v slalome.
Španielsko získalo na zimných hrách dokopy sedem cenných kovov (2-1-4), pričom až dva vo štvrtok, keďže v skialpinistickom šprinte sa tešila z bronzu aj Ana Rodriguezová Alonsová.
Splnil sa mu sen
Zaujímavosťou je, že druhú španielsku medailu z alpského lyžovania v histórii získala Blanca Fernandezová Ochoová, sestra Paquita si vybojovala bronz dvadsať rokov po bratovi v Albertville 1992 a rovnako v slalome. Španieli majú v zbierke ešte striebro a bronz v snoubordingu a ďalší bronz v krasokorčuľovaní.
„Je to úžasný pocit, splnený sen. Vyhrať toto zlato po toľkých rokoch znamená pre našu krajinu veľmi veľa,“ uviedol Cardona Coll pre akreditované médiá.
Tridsaťjedenročný Španiel išiel do pretekov ako dvojnásobný a zároveň úradujúci majster sveta a najväčší favorit. Úlohu zvládol, v kvalifikácii a semifinále si bez problémov postrážil postup a vo finále triumfoval o 1,52 s pred Rusom Nikitom Filippovom, ktorý súťažil pod neutrálnou vlajkou.
„Bol to obrovský tlak. Bol som favorit, pretože som minulý rok vyhral túto disciplínu na majstrovstvách sveta a bolo ťažké to zvládnuť. Dnes som sa cítil v dobrej forme. Prekročenie cieľovej čiary bolo ako uvoľnenie energie. Teraz som pokojný, cítim sa oveľa ľahší ako pred pretekmi,“ povedal.
VIDEO: Oriol Cardona Coll sa teší zo zlata na ZOH 2026
Premiéra skialpinizmu
Skialpinizmus zažíva v Taliansku olympijskú premiéru s troma súťažami - šprintmi mužov a žien a mix štafetou. O jeho zaradení do programu ZOH rozhodol MOV v júli 2021 po úspešnom debute tohto športu na ZOH mládeže v roku 2020.
„Skimo“ sa zrodil ako praktický spôsob cestovania cez zasnežené hory v regiónoch ako Alpy a Škandinávia. Neskôr sa vyvinul do súťaží vojenských hliadok a ikonických vytrvalostných pretekov, ako napríklad Trofeo Mezzalama v Taliansku či Patrouille des Glaciers vo Švajčiarsku. Do modernej podoby sa formoval od 80-tych rokov.
Nasledovali prvé majstrovstvá Európy a prvé majstrovstvá sveta vo Francúzsku v roku 2002. Medzinárodná federácia skialpinizmu (ISMF) vznikla v roku 2007 a od roku 2016 ju uznáva MOV.
„Olympijské hry sú veľmi, veľmi odlišné od všetkých súťaží, ktoré sme kedy absolvoval. Pocit byť tu na olympiáde je úžasný. Som naozaj šťastný, bola to skvelá skúsenosť,“ povedal. Cardona Coll dúfa, že zaradenie skialpinizmu do programu hier ho otvorí širokej verejnosti:
„Naozaj dúfam, že si ľudia tento šport užijú. Je to oveľa viac než len táto súťaž. Skialpinizmus je o tom ísť do hôr, do prírody, užívať si a baviť sa. Je pre mňa česť reprezentovať rodinu skimo na olympiáde.“
Slovákom sa nedarilo
Pri historickej premiére skialpinizmu boli aj traja Slováci. Rebeka Cullyová a Jakub Šiarnik zostali pred bránami semifinále. V ňom skončila Marianna Jagerčíková, ktorej sa po výbehu na schodoch dostal do lyžiarky sneh a to jej zabránilo nasadiť si viazanie.
Šprint žien vyhrala Švajčiarka Marianne Fattonová, dcéra bývalej československej bežkyne na lyžiach Anny Janouškovej, ktorá súťažila na ZOH 1992 v Albertville. „Som veľmi hrdá na to, že je moja mama a že mi vštepila vášeň pre šport,“ uviedla pre švajčiarsku tlačovú agentúru Keystone-SDA.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Nemecko, štvrťfinále ZOH 2026
- Petra Vlhová išla slalom žien na ZOH 2026
- Dvojice štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara