Eufória radosti. Európske finále rozhodlo až predĺženie, Švajčiarky získali cenný kov

Hokej na ZOH 2026 - turnaj žien, o 3. miesto
Švajčiarsko - Švédsko 2:1 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 36. Leemannová (Martiová), 70. Müllerová (Weyová, Christenová) - 32. Jungäkerová (Svenssonová, T. Johanssonová)
Švajčiarske hokejistky získali na ZOH 2026 bronzové medaily. Vo štvrtkovom dramatickom súboji o konečné tretie miesto v Miláne zdolali Švédky 2:1 po predĺžení.
V severoamerickom finále olympijského turnaja žien sa o 19.10 h stretnú reprezentantky USA a Kanady.
Švédky poslala v Aréne Santa Giulia do vedenia v polovici stretnutia Mira Jungäkerová, ešte v druhej tretine sa o vyrovnanie postarala Sinja Leemannová.
Zápas nakoniec dospel do predĺženia. V hre 3 na 3 najprv neuspela v nájazde Švajčiarka Laura Zimmermannová, ale v závere extra času sa presadila jej spoluhráčka Alina Müllerová a rozhodla o triumfe Helvétok.
Tie získali svoj druhý cenný kov na ZOH, zo Soči 2014 si takisto odniesli bronz. Pred štyrmi rokmi v Pekingu prehrali v zápase o tretie miesto s Fínkami 0:4.
