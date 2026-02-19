    19.02.2026 06:00
    Deň 13
    Miláno a Cortina 2026
    Krasokorčuliar Ilia Malinin na ZOH v Miláne.
    Zlyhania vás naučia viac ako výhry, vravel Malinin. Priznal, že olympijský tlak ho zaskočil
    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026.
    Dokáže sa Vlhová vrátiť na vrchol? Nemeckú smoliarku na ZOH opäť zradila psychika
    Marianna Jagerčíková v cieli semifinále šprintu.
    Podmienky ju zradili. Športové nešťastie, hovorí expert. Jagerčíková: Nezbláznim sa z toho
    Český brankár Lukáš Dostál a kanadský hokejista Nick Suzuki.
    Česi majú radšej Škodu ako Suzuki. Slováci majú cool chlapca (power ranking)
    Slovenská reprezentantka v skialpinizme Marianna Jagerčíková (druhá sprava)
    Veľká smola. Jagerčíkovú pripravili o postup do finále technické problémy
    Slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cully
    Materstvo a olympiáda v jednom. Je to neskutočne náročné, hovorí Slovenka po debute
    Eufória radosti. Európske finále rozhodlo až predĺženie, Švajčiarky získali cenný kov

    Hráčky Švajčiarska sa tešia z bronzovej medaily.
    Hráčky Švajčiarska sa tešia z bronzovej medaily. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|19. feb 2026 o 17:28
    V severoamerickom finále olympijského turnaja žien sa o 19.10 h stretnú reprezentantky USA a Kanady.

    Hokej na ZOH 2026 - turnaj žien, o 3. miesto

    Švajčiarsko - Švédsko 2:1 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

    Góly: 36. Leemannová (Martiová), 70. Müllerová (Weyová, Christenová) - 32. Jungäkerová (Svenssonová, T. Johanssonová)

    Švajčiarske hokejistky získali na ZOH 2026 bronzové medaily. Vo štvrtkovom dramatickom súboji o konečné tretie miesto v Miláne zdolali Švédky 2:1 po predĺžení.

    

    Švédky poslala v Aréne Santa Giulia do vedenia v polovici stretnutia Mira Jungäkerová, ešte v druhej tretine sa o vyrovnanie postarala Sinja Leemannová.

    Zápas nakoniec dospel do predĺženia. V hre 3 na 3 najprv neuspela v nájazde Švajčiarka Laura Zimmermannová, ale v závere extra času sa presadila jej spoluhráčka Alina Müllerová a rozhodla o triumfe Helvétok.

    Tie získali svoj druhý cenný kov na ZOH, zo Soči 2014 si takisto odniesli bronz. Pred štyrmi rokmi v Pekingu prehrali v zápase o tretie miesto s Fínkami 0:4.

    Radim Rulík na striedačke českej reprezentácie.
    V českom tíme panuje obrovské sklamanie. Mali sme ťažkú skupinu, no tím sa zlepšoval, vraví tréner
    dnes 19:15
    Oriol Cardona Coll oslavuje zisk zlatej medaily.
    dnes 18:35
    Pri olympijskej premiére si splnil sen. Španielsko oslavuje prvé zlato po 54 rokoch Španielsko získalo na zimných hrách dokopy sedem cenných kovov.
    dnes 18:35
    Ning Čung-jen získal zlato na ZOH 2026.
    dnes 18:06
    Čínsky rýchlokorčuliar šokoval veľkého favorita. Prekonal aj olympijský rekordPódium doplnil obhajca olympijského titulu z Pekingu Kjeld Nuis z Holandska.
    dnes 18:06
    Slovenský reprezentant v skialpinizme Jakub Šiarnik
    dnes 12:28|2
    Človek fyziológiu neoklame, hovorí Šiarnik. Viac si bude veriť v štafeteV šprinte mu chýbala výbušnosť.
    dnes 12:28|2
    
    dnes 17:28
    Eufória radosti. Európske finále rozhodlo až predĺženie, Švajčiarky získali cenný kovV severoamerickom finále olympijského turnaja žien sa o 19.10 h stretnú reprezentantky USA a Kanady.
    dnes 17:28
    USA - Kanada: ONLINE prenos z finále hokejového turnaja žien na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    dnes 16:10
    ONLINE: USA - Kanada dnes, hokej ženy na ZOH 2026 LIVE (finále)Sledujte s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu ZOH 2026 v Miláne: USA - Kanada.
    dnes 16:10
    Martin Pospíšil (Slovensko) reaguje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko.
    dnes 16:18
    Treba hrať tvrdo a nebáť sa Američanov, avizuje Pospíšil. Po náročnom období sa cíti skveloNa výber USA narazia Slováci v piatok o 21.10 v aréne Santa Giulia.
    dnes 16:18
    
    dnes 15:03
    Oftebro oslavuje zlatý hetrik. Nóri na olympiáde triumfovali v tímovej súťažiCelkovo získal piaty cenný kov.
    dnes 15:03
    Skialpinizmus na ZOH 2026
    dnes 11:06
    Šiarnik zaostal za rýchlejšími súpermi, v semifinále šprintu sa neprestavíVo svojej rozjazde skončil posledný.
    dnes 11:06
    
    dnes 14:29
    Španielsky favorit si na skialpoch vyšľapal jednoznačné zlato, medailu má aj RusSlovenský reprezentant skončil v kvalifikácii.
    dnes 14:29
    
    dnes 14:12
    Do cieľa prišla s veľkým náskokom. Premiérové skialpové zlato získala ŠvajčiarkaSkialpinizmus má za sebou olympijský debut.
    dnes 14:12
    
    dnes 13:04
    Pred pretekmi netušil, čo môže dosiahnuť. Rekord je pre Kapustíka motiváciouNa veľkom mostíku prekonal najlepšie slovenské umiestnenie na ZOH.
    dnes 13:04
    ONLINE: Marianna Jagerčíková dnes ide semifinále a prípadné finále šprintu v skialpinizme na ZOH 2026.online
    dnes 11:00
    ONLINE: Jagerčíková ide šprint dnes, skialpinizmus na ZOH Miláno 2026 LIVE - semifinále + finaleSledujte s nami ONLINE prenos zo semifinále a finále šprintu v skialpinizme na ZOH Miláno a Cortina 2026. Ide aj Jagerčíková.
    dnes 11:00
    
    dnes 10:25|1
    Skialpinistka Jagerčíková zvládla olympijskú premiéru, postúpila do semifináleDruhej Slovenke sa nedarilo.
    dnes 10:25|1
    ONLINE: Jagerčíková, Cullyová a Šiarnik dnes idú šprint v skialpinizme na ZOH 2026.online
    dnes 06:50|1
    Skialpinizmus na ZOH 2026: Jagerčíková postúpila do semifinále, Cullyová a Šiarnik vypadliSledovali ste s nami ONLINE prenos zo šprintu v skialpinizme na ZOH Miláno a Cortina 2026. Išli aj Jagerčíková, Cullyová a Šiarnik.
    dnes 06:50|1
    Juraj Slafkovský v opatere lekára slovenského tímu Pavla Lauka počas štvrťfinále medzi Slovenskom a Nemeckom (6:2).
    Martin Turčindnes 17:05|1
    Draisaitl si pomáhal horčicou, Slováci nie. So Slafkovským oslavoval aj lekárLekár Pavol Lauko vysvetľuje, ako ošetroval Juraja Slafkovského.
    Martin Turčin|dnes 17:05|1
    
    V českom tíme panuje obrovské sklamanie. Mali sme ťažkú skupinu, no tím sa zlepšoval, vraví tréner
    dnes 19:15
