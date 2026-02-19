19.02.2026 06:00
Deň 13
Miláno a Cortina 2026
Live
Krasokorčuliar Ilia Malinin na ZOH v Miláne.
Zlyhania vás naučia viac ako výhry, vravel Malinin. Priznal, že olympijský tlak ho zaskočil
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026.
Dokáže sa Vlhová vrátiť na vrchol? Nemeckú smoliarku na ZOH opäť zradila psychika
Marianna Jagerčíková v cieli semifinále šprintu.
Podmienky ju zradili. Športové nešťastie, hovorí expert. Jagerčíková: Nezbláznim sa z toho
Český brankár Lukáš Dostál a kanadský hokejista Nick Suzuki.
Česi majú radšej Škodu ako Suzuki. Slováci majú cool chlapca (power ranking)
Slovenská reprezentantka v skialpinizme Marianna Jagerčíková (druhá sprava)
Veľká smola. Jagerčíkovú pripravili o postup do finále technické problémy
Slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cully
Materstvo a olympiáda v jednom. Je to neskutočne náročné, hovorí Slovenka po debute
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 13Súvisiace

Zlyhania vás naučia viac ako výhry, vravel Malinin. Priznal, že olympijský tlak ho zaskočil

Krasokorčuliar Ilia Malinin na ZOH v Miláne.
Fotogaléria (26)
Krasokorčuliar Ilia Malinin na ZOH v Miláne. (Autor: TASR/AP)
Titanilla Bőd|19. feb 2026 o 17:30
ShareTweet0

Po pokazenej jazde sa prvý raz objavil v médiách.

Pri odchode z ľadu len ťažko zadržiaval slzy. Každý ho považoval za topfavorita, ale nedokázal predviesť ani 50-percentný výkon.

Krasokorčuliar Ilia Malinin bol jednou z tvárí olympiády v Miláne, no napokon v individuálnych pretekoch po totálne pokazenej voľnej jazde skončil len na ôsmom mieste.

Novým olympijským šampiónom sa stal Kazach Michail Šajdorov, ktorému ako prvý gratuloval práve Malinin.

21-ročný Američan mal na deň po voľnej jazde naplánované mediálne termíny s americkými televíznymi spoločnosťami, ale posunul ich na neskôr. Počas súťaže športových dvojíc a žien sedel v hľadisku a podporoval svojich tímových kolegov.

Krátky program žien sledoval aj so Snoop Doggom a podľa úsmevu na tvári si dokázal užiť výbornú súťaž a olympijskú atmosféru.

Malinin v stredu absolvoval aj prvé rozhovory po nevydarenej voľnej jazde.

Pokašľal som to, vravel Malinin. V hlave mu vírili traumy, ale po prehre ukázal svoju veľkosť
Súvisiaci článok
Pokašľal som to, vravel Malinin. V hlave mu vírili traumy, ale po prehre ukázal svoju veľkosť

Mal pocit, že sklamal

„Ten moment, keď som dokončil voľnú jazdu, bol hrozný. Predviedol som tú najnepravdepodobnejšiu jazdu, akú som si vedel predstaviť. V tej chvíli som mal pocit, že som sklamal sám seba a ľudí, na ktorých mi záleží,“ vravel Malinin pre televíziu NBC.

Bola to jeho prvá olympiáda. S americkým družstvom vyhral tímovú súťaž, v ktorej absolvoval krátky program aj voľnú jazdu.

V individuálnych pretekoch po krátkom programe viedol a vo voľnej jazde sa všetci tešili na avizovaný útok na jeho vlastný svetový rekord, ktorý dosiahol vo finále Grand Prix. Vtedy ako prvý na svete zajazdil voľnú jazdu so siedmimi štvoritými skokmi, vrátane štvoritého axla.

Malinin však napokon zo siedmich skokových prvkov spravil bez chýb iba tri. Mal iba pätnástu najlepšiu voľnú jazdu a v celkovom poradí klesol na ôsme miesto.

„Zaskočilo ma to celé olympijské prostredie. Zaskočil ma tlak z olympiády, z očakávaní. Trochu som sa z toho zosypal. Chcem porozumieť tomu, prečo sa to stalo a predísť tomu, aby sa to zopakovalo,“ podčiarkol dvojnásobný majster sveta.

Malinin bol nezdolaný od jesene 2023, otázka neznela, či vyhrá, ale o koľko. Napokon sa však ukázalo, že predsa nie je mimozemšťan, ani robot, hoci má prezývku „QuadGod“, teda boh štvoritých skokov.

„Zoberiem si z tejto olympiády veľa ponaučenia a som vďačný, že som tu mohol byť,“ zdôraznil.

 „Zlyhania vás naučia viac ako výhry,“ podčiarkol.

Neúspech na olympiáde bolí o to viac, že ďalšia šanca na nápravu príde až o štyri roky. Malinin je však s tým vyrovnaný.

„Bez ohľadu na výsledok v Miláne som mal v pláne súťažiť na olympiáde aj o štyri roky. Milujem krasokorčuľovanie, je to moja vášeň. Mám stále motiváciu byť lepší a lepší,“ vravel Američan.

Najbližšie sa predstaví na majstrovstvách sveta v Prahe.

Fotogaléria krasokorčuliarov z voľných jázd na ZOH 2026 v Miláne (Adam Hagara)
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
Na snímke slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas voľnej jazdy mužov na zimných olympijských hrách v Miláne.
Na snímke slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas pádu vo voľnej jazde mužov na zimných olympijských hrách v Miláne.
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
26 fotografií
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Na snímke slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas voľnej jazdy mužov na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava tréneri Alexandra Hagarová, Vladimir Dvojnikov a slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas voľnej jazdy mužov na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Na snímke slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas voľnej jazdy mužov na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský krasokorčuliar Adam Hagara reaguje po svojej voľnej jazde na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava tréneri Alexandra Hagarová, Vladimir Dvojnikov a slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas voľnej jazdy mužov na zimných olympijských hrách v Miláne.Mexický krasokorčuliar Donovan Carrillo počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Mexický krasokorčuliar Donovan Carrillo počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Taiwanský krasokorčuliar Li Yu-Hsiang počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Taiwanský krasokorčuliar Li Yu-Hsiang počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Taiwanský krasokorčuliar Li Yu-Hsiang počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Lotyšský krasokorčuliar Deniss Vasiljevs počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Lotyšský krasokorčuliar Deniss Vasiljevs počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026. Estónsky krasokorčuliar Aleksandr Selevko počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026. Estónsky krasokorčuliar Aleksandr Selevko počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Estónsky krasokorčuliar Aleksandr Selevko počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026. Estónsky krasokorčuliar Aleksandr Selevko počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Švajčiarsky krasokorčuliar Lukas Britschgi počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Švajčiarsky krasokorčuliar Lukas Britschgi počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Švajčiarsky krasokorčuliar Lukas Britschgi počas voľnej jazdy na zimnej olympiáde v Miláne 2026.

Podržala ho aj Bilesová

Po nevydarenej voľnej jazde dostal veľa pozitívnych odkazov. „Obrovská podpora a láska, ktorú som cítil, bolo niečo, čo som naozaj pred touto olympiádou nečakal,“ priznal.

Verejne mu vyjadril podporu bývalý krasokorčuliar Nathan Chen, ktorý v roku 2018 v Pjongčangu tiež patri k favoritom, ale po pokazenom krátkom programe bol až sedemnásty.

Darmo vyhral voľnú jazdu, v celkovom poradí skončil až piaty.

„Ak musíte podať výkon v obrovskej vypredanej hale, jednou z najťažších vecí sú reakcie ľudí. Pamätám si, keď som pokazil prvý skok a celá hala vzdychla ako jeden človek. Bolelo ma to až v žalúdku,“ opisoval Chen, ktorý o štyri roky v Pekingu získal vytúžené olympijské zlato.

Malinina podržala aj gymnastka Simone Bilesová, ktorá na olympiáde v Tokiu tiež zápasila s mentálnym problémom a odstúpila od väčšiny súťaží.

„Vravela mi, že ľudia zvonka nechápu, čo nám ide hlavou. Nedokážu pochopiť, pod akým veľkým tlakom sme. Zdôraznila, že musím sa z toho dostať, možno povedať zopár škaredých slov ľuďom, ktorí to možno potrebujú a sústrediť sa len na svoju robotu a fokus,“ prezradil Malinin.

V relácii Hollywood Access sa vedľa krasokorčuliara objavila aj samotná Bilesová. „Zažila som na olympiáde smútok aj úspech, viem, aké je to ťažké. Ilia je stále veľmi mladý. Nesmie to brať tak, že nedosiahol niečo, po čom túžil, ale ako možnosť, aby znovu nastavil smer,“ vravela sedemnásobná olympijská víťazka.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Krasokorčuľovanie

Krasokorčuľovanie

Oriol Cardona Coll oslavuje zisk zlatej medaily.
Oriol Cardona Coll oslavuje zisk zlatej medaily.
Pri olympijskej premiére si splnil sen. Španielsko oslavuje prvé zlato po 54 rokoch
dnes 18:35
Oriol Cardona Coll oslavuje zisk zlatej medaily.
dnes 18:35
Pri olympijskej premiére si splnil sen. Španielsko oslavuje prvé zlato po 54 rokoch Španielsko získalo na zimných hrách dokopy sedem cenných kovov.
dnes 18:35
Ning Čung-jen získal zlato na ZOH 2026.
dnes 18:06
Čínsky rýchlokorčuliar šokoval veľkého favorita. Prekonal aj olympijský rekordPódium doplnil obhajca olympijského titulu z Pekingu Kjeld Nuis z Holandska.
dnes 18:06
Slovenský reprezentant v skialpinizme Jakub Šiarnik
dnes 12:28|2
Človek fyziológiu neoklame, hovorí Šiarnik. Viac si bude veriť v štafeteV šprinte mu chýbala výbušnosť.
dnes 12:28|2
Hráčky Švajčiarska sa tešia z bronzovej medaily.
dnes 17:28
Eufória radosti. Európske finále rozhodlo až predĺženie, Švajčiarky získali cenný kovV severoamerickom finále olympijského turnaja žien sa o 19.10 h stretnú reprezentantky USA a Kanady.
dnes 17:28
USA - Kanada: ONLINE prenos z finále hokejového turnaja žien na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
dnes 16:10
ONLINE: USA - Kanada dnes, hokej ženy na ZOH 2026 LIVE (finále)Sledujte s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu ZOH 2026 v Miláne: USA - Kanada.
dnes 16:10
Martin Pospíšil (Slovensko) reaguje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko.
dnes 16:18
Treba hrať tvrdo a nebáť sa Američanov, avizuje Pospíšil. Po náročnom období sa cíti skveloNa výber USA narazia Slováci v piatok o 21.10 v aréne Santa Giulia.
dnes 16:18
Jens Luraas Oftebro
dnes 15:03
Oftebro oslavuje zlatý hetrik. Nóri na olympiáde triumfovali v tímovej súťažiCelkovo získal piaty cenný kov.
dnes 15:03
Skialpinizmus na ZOH 2026
dnes 11:06
Šiarnik zaostal za rýchlejšími súpermi, v semifinále šprintu sa neprestavíVo svojej rozjazde skončil posledný.
dnes 11:06
Španielsky skialpinista Oriol Cardona Coll
dnes 14:29
Španielsky favorit si na skialpoch vyšľapal jednoznačné zlato, medailu má aj RusSlovenský reprezentant skončil v kvalifikácii.
dnes 14:29
Švajčiarka Marianne Fattonová
dnes 14:12
Do cieľa prišla s veľkým náskokom. Premiérové skialpové zlato získala ŠvajčiarkaSkialpinizmus má za sebou olympijský debut.
dnes 14:12
Slovenský reprezentant v skoku na lyžiach Hektor Kapustík
dnes 13:04
Pred pretekmi netušil, čo môže dosiahnuť. Rekord je pre Kapustíka motiváciouNa veľkom mostíku prekonal najlepšie slovenské umiestnenie na ZOH.
dnes 13:04
ONLINE: Marianna Jagerčíková dnes ide semifinále a prípadné finále šprintu v skialpinizme na ZOH 2026.online
dnes 11:00
ONLINE: Jagerčíková ide šprint dnes, skialpinizmus na ZOH Miláno 2026 LIVE - semifinále + finaleSledujte s nami ONLINE prenos zo semifinále a finále šprintu v skialpinizme na ZOH Miláno a Cortina 2026. Ide aj Jagerčíková.
dnes 11:00
Vpravo slovenská skialpinistka Marianna Jagerčíková na ZOH 2026
dnes 10:25|1
Skialpinistka Jagerčíková zvládla olympijskú premiéru, postúpila do semifináleDruhej Slovenke sa nedarilo.
dnes 10:25|1
ONLINE: Jagerčíková, Cullyová a Šiarnik dnes idú šprint v skialpinizme na ZOH 2026.online
dnes 06:50|1
Skialpinizmus na ZOH 2026: Jagerčíková postúpila do semifinále, Cullyová a Šiarnik vypadliSledovali ste s nami ONLINE prenos zo šprintu v skialpinizme na ZOH Miláno a Cortina 2026. Išli aj Jagerčíková, Cullyová a Šiarnik.
dnes 06:50|1
Juraj Slafkovský v opatere lekára slovenského tímu Pavla Lauka počas štvrťfinále medzi Slovenskom a Nemeckom (6:2).
Martin Turčindnes 17:05|1
Draisaitl si pomáhal horčicou, Slováci nie. So Slafkovským oslavoval aj lekárLekár Pavol Lauko vysvetľuje, ako ošetroval Juraja Slafkovského.
Martin Turčin|dnes 17:05|1
Krasokorčuľovanie

Krasokorčuľovanie

Oriol Cardona Coll oslavuje zisk zlatej medaily.
Oriol Cardona Coll oslavuje zisk zlatej medaily.
Pri olympijskej premiére si splnil sen. Španielsko oslavuje prvé zlato po 54 rokoch
dnes 18:35
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Krasokorčuľovanie»Zlyhania vás naučia viac ako výhry, vravel Malinin. Priznal, že olympijský tlak ho zaskočil