Zlyhania vás naučia viac ako výhry, vravel Malinin. Priznal, že olympijský tlak ho zaskočil

Pri odchode z ľadu len ťažko zadržiaval slzy. Každý ho považoval za topfavorita, ale nedokázal predviesť ani 50-percentný výkon.
Krasokorčuliar Ilia Malinin bol jednou z tvárí olympiády v Miláne, no napokon v individuálnych pretekoch po totálne pokazenej voľnej jazde skončil len na ôsmom mieste.
Novým olympijským šampiónom sa stal Kazach Michail Šajdorov, ktorému ako prvý gratuloval práve Malinin.
21-ročný Američan mal na deň po voľnej jazde naplánované mediálne termíny s americkými televíznymi spoločnosťami, ale posunul ich na neskôr. Počas súťaže športových dvojíc a žien sedel v hľadisku a podporoval svojich tímových kolegov.
Krátky program žien sledoval aj so Snoop Doggom a podľa úsmevu na tvári si dokázal užiť výbornú súťaž a olympijskú atmosféru.
Malinin v stredu absolvoval aj prvé rozhovory po nevydarenej voľnej jazde.
Mal pocit, že sklamal
„Ten moment, keď som dokončil voľnú jazdu, bol hrozný. Predviedol som tú najnepravdepodobnejšiu jazdu, akú som si vedel predstaviť. V tej chvíli som mal pocit, že som sklamal sám seba a ľudí, na ktorých mi záleží,“ vravel Malinin pre televíziu NBC.
Bola to jeho prvá olympiáda. S americkým družstvom vyhral tímovú súťaž, v ktorej absolvoval krátky program aj voľnú jazdu.
V individuálnych pretekoch po krátkom programe viedol a vo voľnej jazde sa všetci tešili na avizovaný útok na jeho vlastný svetový rekord, ktorý dosiahol vo finále Grand Prix. Vtedy ako prvý na svete zajazdil voľnú jazdu so siedmimi štvoritými skokmi, vrátane štvoritého axla.
Malinin však napokon zo siedmich skokových prvkov spravil bez chýb iba tri. Mal iba pätnástu najlepšiu voľnú jazdu a v celkovom poradí klesol na ôsme miesto.
„Zaskočilo ma to celé olympijské prostredie. Zaskočil ma tlak z olympiády, z očakávaní. Trochu som sa z toho zosypal. Chcem porozumieť tomu, prečo sa to stalo a predísť tomu, aby sa to zopakovalo,“ podčiarkol dvojnásobný majster sveta.
Malinin bol nezdolaný od jesene 2023, otázka neznela, či vyhrá, ale o koľko. Napokon sa však ukázalo, že predsa nie je mimozemšťan, ani robot, hoci má prezývku „QuadGod“, teda boh štvoritých skokov.
„Zoberiem si z tejto olympiády veľa ponaučenia a som vďačný, že som tu mohol byť,“ zdôraznil.
„Zlyhania vás naučia viac ako výhry,“ podčiarkol.
Neúspech na olympiáde bolí o to viac, že ďalšia šanca na nápravu príde až o štyri roky. Malinin je však s tým vyrovnaný.
„Bez ohľadu na výsledok v Miláne som mal v pláne súťažiť na olympiáde aj o štyri roky. Milujem krasokorčuľovanie, je to moja vášeň. Mám stále motiváciu byť lepší a lepší,“ vravel Američan.
Najbližšie sa predstaví na majstrovstvách sveta v Prahe.
Podržala ho aj Bilesová
Po nevydarenej voľnej jazde dostal veľa pozitívnych odkazov. „Obrovská podpora a láska, ktorú som cítil, bolo niečo, čo som naozaj pred touto olympiádou nečakal,“ priznal.
Verejne mu vyjadril podporu bývalý krasokorčuliar Nathan Chen, ktorý v roku 2018 v Pjongčangu tiež patri k favoritom, ale po pokazenom krátkom programe bol až sedemnásty.
Darmo vyhral voľnú jazdu, v celkovom poradí skončil až piaty.
„Ak musíte podať výkon v obrovskej vypredanej hale, jednou z najťažších vecí sú reakcie ľudí. Pamätám si, keď som pokazil prvý skok a celá hala vzdychla ako jeden človek. Bolelo ma to až v žalúdku,“ opisoval Chen, ktorý o štyri roky v Pekingu získal vytúžené olympijské zlato.
Malinina podržala aj gymnastka Simone Bilesová, ktorá na olympiáde v Tokiu tiež zápasila s mentálnym problémom a odstúpila od väčšiny súťaží.
„Vravela mi, že ľudia zvonka nechápu, čo nám ide hlavou. Nedokážu pochopiť, pod akým veľkým tlakom sme. Zdôraznila, že musím sa z toho dostať, možno povedať zopár škaredých slov ľuďom, ktorí to možno potrebujú a sústrediť sa len na svoju robotu a fokus,“ prezradil Malinin.
V relácii Hollywood Access sa vedľa krasokorčuliara objavila aj samotná Bilesová. „Zažila som na olympiáde smútok aj úspech, viem, aké je to ťažké. Ilia je stále veľmi mladý. Nesmie to brať tak, že nedosiahol niečo, po čom túžil, ale ako možnosť, aby znovu nastavil smer,“ vravela sedemnásobná olympijská víťazka.
