    Vpravo slovenská skialpinistka Marianna Jagerčíková na ZOH 2026
    Skialpinistka Jagerčíková zvládla olympijskú premiéru, postúpila do semifinále
    ONLINE: Jagerčíková, Cullyová a Šiarnik dnes idú šprint v skialpinizme na ZOH 2026.
    ONLINE: Jagerčíková, Cullyová a Šiarnik idú šprint dnes, skialpinizmus na ZOH Miláno 2026 LIVE
    Olympiáda Miláno 2026: Jagerčíková postúpila, štart čaká aj Šiarnika (minúta po minúte)

    Slovenská skialpinistka Marianna Jagerčíková.
    Slovenská skialpinistka Marianna Jagerčíková. (Autor: ISMF)
    Sportnet|19. feb 2026 o 07:00 (aktualizované 19. feb 2026 o 10:30)
    Olympijské hry minúta po minúte (live). Sledujte s nami online zimnú olympiádu z dňa 13 (19.2.2026) v Miláne a Cortine 2026.

    Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú súťažným dňom číslo 13.

    Zo súťažného dňa, vo štvrtok 13. februára, vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.

    Sledujte s nami minútu po minúte z dňa 13 na ZOH 2026 v Miláne.

    Olympiáda Miláno 2026: Sledujte olympijské hry minútu po minúte (online)

    10:30 Jagerčíková postúpila do semifinále

    Slovenská skialpinistka Marianna Jagerčíková postúpila do semifinále šprintu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.

    Štartovala v druhej rozjazde a umiestnila sa na postupovom treťom mieste. Nedarilo sa druhej Slovenke Rebeke Cullyovej, ktorá v úvodnej rozjazde skončila na poslednej šiestej priečke.

    10:15 Česko nesúhlasí s účasťou Ruska a Bieloruska na paralympiáde

    Český paralympijský výbor zásadne nesúhlasí s účasťou Rusov a Bielorusov na marcovej paralympiáde. Kvôli agresii na Ukrajine tam nemajú čo robiť, uviedol pre ČTK jeho predseda Zbyněk Sýkora.

    Medzinárodný paralympijský výbor nedávno oznámil, že na zimných hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo bude vďaka divokej karte štartovať šesť športovcov z Ruska a štyria z Bieloruska.

    Na rozdiel od olympijských hier budú pretekať pod svojou vlajkou a môže im v prípade triumfu hrať národná hymna.

    "S účasťou Rusov a Bielorusov na hrách samozrejme v žiadnom prípade nesúhlasíme, je to jednoducho zle. Náš názor zostáva od začiatku pevný a nemenný, vždy sme boli silne proti ich návratu v akejkoľvek forme. Kým trvá agresia na Ukrajine, ruskí a bieloruskí športovci jednoducho nemajú na medzinárodných akciách čo robiť, "uviedol Sýkora.

    9:50 Slováci štartujú v skialpinizme

    Slovenskí skialpinisti Marianna JagerčíkováRebeka Cullyová a Jakub Šiarnik dnes premiérovo štartujú na olympijských hrách.

    Najprv sa od 9:50 h predstavia v kvalifikácii ženy, o 10:30 začínajú muži. Prenos z pretekov sledujeme online.

    8:20 Preteky v akrobatickom lyžovaní boli preložené

    Vytrvalé sneženie odložilo v Livigne akrobatickým skokanom na lyžiach olympijské preteky z dneška na piatok.

    Pôvodne sa mala kvalifikácia začať už v utorok, keď ale v horskom stredisku tiež panovalo nevľúdne počasie.

    Ženy stihli pretekať v stredu, muži sa mali začať dnes o 11:00. Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) oznámila, že nanovo bude začiatok piatkovej kvalifikácie o 10.30 h.

    Na štarte je 25 akrobatov, do finále postúpi dvanásť.

    Nepriaznivé počasie ohrozuje dnes aj preteky dvojíc v severskej kombinácii, ktoré sa majú uskutočniť na mostíku v Predazze a na bežeckých tratiach v Tesere.

    7:45 Nagy verí, že hokejisti môžu hrať o zlato

    Podľa bývalého hokejového reprezentanta Ladislava Nagya majú Slováci na to, aby sa na ZOH 2026 dostali až do finále.

    "Hrajú perfektný turnaj a ešte nie je koniec. A ja som hovoril aj pred turnajom, že s každým sa dá hrať, aj keď sú tu hviezdy z NHL. Zápas sa začína od 0:0 a každého sa dá zdolať. Ak hrá dobre obrana, dobre chytá brankár, tak nejaké góly dáme. Pokojne môžeme ísť ďalej a netreba sa toho báť. Treba si ísť za svojím cieľom. A keď už hráme o medaily, tak prečo nie ísť do finále. Dúfam, že to chalanom vyjde.“

    7:00 Program Slovákov na dnes

    Prvýkrát pod piatimi kruhmi budú dnes v skialpinizme v akcii Marianna Jagerčíková, Rebeka Cullyová a Jakub Šiarnik, ktorí sa predstavia v pretekoch šprintu.

    Dátum

    Čas

    Meno

    Šport

    Disciplína

    19. február

    09:50

    Marianna Jagerčíková, Rebeka Cullyová

    skialpinizmus

    šprint, 1. kolo

    19. február

    10:30

    Jakub Šiarnik

    skialpinizmus

    šprint, 1. kolo

    19. február

    12:55

    Marianna Jagerčíková, Rebeka Cullyová

    skialpinizmus

    šprint, semifinále

    19. február

    13:25

    Jakub Šiarnik

    skialpinizmus

    šprint, semifinále

    19. február

    13:55

    Marianna Jagerčíková, Rebeka Cullyová

    skialpinizmus

    šprint, finále

    19. február

    14:15

    Jakub Šiarnik

    skialpinizmus

    šprint, finále

    Kompletný program Slovákov na ZOH 2026

    7:00 Program ZOH

    Trinásty súťažný deň na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo prinesie opäť množstvo súbojov o cenné kovy.

    Mužský hokejový turnaj má po štvrťfinálových bojoch deň pauzu. Vyvrcholí však ženská časť turnaja, kde sa bude bojovať o medaily.

    V dueli o bronz sa stretnú reprezentantky Švédska so Švajčiarkami. V súboji o zlato sa predstavia hráčky USA proti Kanade.

    O medaily sa bude bojovať v krasokorčuľovaní, akrobatickom lyžovaní, ľadovom hokeji, severskej kombinácii, skialpinizme a rýchlokorčuľovaní.

