Olympiáda Miláno 2026: Jagerčíková postúpila, štart čaká aj Šiarnika (minúta po minúte)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú súťažným dňom číslo 13.
Zo súťažného dňa, vo štvrtok 13. februára, vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.
Sledujte s nami minútu po minúte z dňa 13 na ZOH 2026 v Miláne.
Olympiáda Miláno 2026: Sledujte olympijské hry minútu po minúte (online)
10:30 Jagerčíková postúpila do semifinále
Slovenská skialpinistka Marianna Jagerčíková postúpila do semifinále šprintu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Štartovala v druhej rozjazde a umiestnila sa na postupovom treťom mieste. Nedarilo sa druhej Slovenke Rebeke Cullyovej, ktorá v úvodnej rozjazde skončila na poslednej šiestej priečke.
10:15 Česko nesúhlasí s účasťou Ruska a Bieloruska na paralympiáde
Český paralympijský výbor zásadne nesúhlasí s účasťou Rusov a Bielorusov na marcovej paralympiáde. Kvôli agresii na Ukrajine tam nemajú čo robiť, uviedol pre ČTK jeho predseda Zbyněk Sýkora.
Medzinárodný paralympijský výbor nedávno oznámil, že na zimných hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo bude vďaka divokej karte štartovať šesť športovcov z Ruska a štyria z Bieloruska.
Na rozdiel od olympijských hier budú pretekať pod svojou vlajkou a môže im v prípade triumfu hrať národná hymna.
"S účasťou Rusov a Bielorusov na hrách samozrejme v žiadnom prípade nesúhlasíme, je to jednoducho zle. Náš názor zostáva od začiatku pevný a nemenný, vždy sme boli silne proti ich návratu v akejkoľvek forme. Kým trvá agresia na Ukrajine, ruskí a bieloruskí športovci jednoducho nemajú na medzinárodných akciách čo robiť, "uviedol Sýkora.
9:50 Slováci štartujú v skialpinizme
Slovenskí skialpinisti Marianna Jagerčíková, Rebeka Cullyová a Jakub Šiarnik dnes premiérovo štartujú na olympijských hrách.
Najprv sa od 9:50 h predstavia v kvalifikácii ženy, o 10:30 začínajú muži. Prenos z pretekov sledujeme online.
8:20 Preteky v akrobatickom lyžovaní boli preložené
Vytrvalé sneženie odložilo v Livigne akrobatickým skokanom na lyžiach olympijské preteky z dneška na piatok.
Pôvodne sa mala kvalifikácia začať už v utorok, keď ale v horskom stredisku tiež panovalo nevľúdne počasie.
Ženy stihli pretekať v stredu, muži sa mali začať dnes o 11:00. Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) oznámila, že nanovo bude začiatok piatkovej kvalifikácie o 10.30 h.
Na štarte je 25 akrobatov, do finále postúpi dvanásť.
Nepriaznivé počasie ohrozuje dnes aj preteky dvojíc v severskej kombinácii, ktoré sa majú uskutočniť na mostíku v Predazze a na bežeckých tratiach v Tesere.
7:45 Nagy verí, že hokejisti môžu hrať o zlato
Podľa bývalého hokejového reprezentanta Ladislava Nagya majú Slováci na to, aby sa na ZOH 2026 dostali až do finále.
"Hrajú perfektný turnaj a ešte nie je koniec. A ja som hovoril aj pred turnajom, že s každým sa dá hrať, aj keď sú tu hviezdy z NHL. Zápas sa začína od 0:0 a každého sa dá zdolať. Ak hrá dobre obrana, dobre chytá brankár, tak nejaké góly dáme. Pokojne môžeme ísť ďalej a netreba sa toho báť. Treba si ísť za svojím cieľom. A keď už hráme o medaily, tak prečo nie ísť do finále. Dúfam, že to chalanom vyjde.“
7:00 Program Slovákov na dnes
Prvýkrát pod piatimi kruhmi budú dnes v skialpinizme v akcii Marianna Jagerčíková, Rebeka Cullyová a Jakub Šiarnik, ktorí sa predstavia v pretekoch šprintu.
Dátum
Čas
Meno
Šport
Disciplína
09:50
šprint, 1. kolo
10:30
šprint, 1. kolo
12:55
šprint, semifinále
13:25
šprint, semifinále
13:55
šprint, finále
14:15
šprint, finále
7:00 Program ZOH
Trinásty súťažný deň na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo prinesie opäť množstvo súbojov o cenné kovy.
Mužský hokejový turnaj má po štvrťfinálových bojoch deň pauzu. Vyvrcholí však ženská časť turnaja, kde sa bude bojovať o medaily.
V dueli o bronz sa stretnú reprezentantky Švédska so Švajčiarkami. V súboji o zlato sa predstavia hráčky USA proti Kanade.
O medaily sa bude bojovať v krasokorčuľovaní, akrobatickom lyžovaní, ľadovom hokeji, severskej kombinácii, skialpinizme a rýchlokorčuľovaní.
