Krasokorčuliar Ilia Malinin na ZOH v Miláne.
Zlyhania vás naučia viac ako výhry, vravel Malinin. Priznal, že olympijský tlak ho zaskočil
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026.
Dokáže sa Vlhová vrátiť na vrchol? Nemeckú smoliarku na ZOH opäť zradila psychika
Marianna Jagerčíková v cieli semifinále šprintu.
Podmienky ju zradili. Športové nešťastie, hovorí expert. Jagerčíková: Nezbláznim sa z toho
Český brankár Lukáš Dostál a kanadský hokejista Nick Suzuki.
Česi majú radšej Škodu ako Suzuki. Slováci majú cool chlapca (power ranking)
Slovenská reprezentantka v skialpinizme Marianna Jagerčíková (druhá sprava)
Veľká smola. Jagerčíkovú pripravili o postup do finále technické problémy
Slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cully
Materstvo a olympiáda v jednom. Je to neskutočne náročné, hovorí Slovenka po debute
Rusi sa v Taliansku dočkali prvého cenného kovu. Je ťažké súťažiť bez vlajky, vraví športovec

Arno Lietha a Nikita Filippov počas ZOH 2026.
Arno Lietha a Nikita Filippov počas ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
19. feb 2026 o 19:40
Na olympiáde štartoval ako individuálny neutrálny športovec.

Skialpinista Nikita Filippov sa dnes stal prvým medailistom z radov nezávislých športovcov na olympijských hrách v Taliansku a ľutoval, že na rozdiel od ostatných nemohol oslavovať striebro s vlajkou svojej krajiny. Na druhej strane ale dodal, že všetci rovnako vedia, odkiaľ pochádza.

Dvadsaťtriročný Filippov skončil v Bormiu v šprinte druhý pri premiére skialpinizmu pod piatimi kruhmi za Španielom Oriolom Cardonom.

Na olympiáde štartoval pod francúzskou skratkou AIN označujúcou "individuálny neutrálny športovec", keďže Rusko ani Bielorusko nesmú kvôli invázii na Ukrajine vyslať na hry oficiálne výpravy.

Takzvaní neutrálni športovci, ktorých sa na hry v Taliansku dostalo dvadsať, nesmú pretekať pod svojou vlajkou a štátnymi symbolmi. Filippov tak mal na stupňoch víťazov bielu bundu s bledomodrými prvkami na ramene a kapucni.

"Je to ťažké, pretože vidím ostatných športovcov s vlajkami a v oblečení so symbolmi ich krajín," citovala Filippova agentúra AP. "Ale to je v pohode. Všetci vedia, z akej som krajiny. Som rád, že som tu a že som si splnil detský sen. "

Fotogaléria zo šprintu v skialpinizme na ZOH 2026 (Jagerčíková, Cullyová, Šiarnik)
Na snímke slovenská reprezentantka v skialpinizme Marianna Jagerčíková (druhá sprava), Švajčiarka Marianne Fattonová (druhá zľava), Francúzka Margot Ravinelová (vpravo) a Rakúšanka Johanna Hiemerová (vľavo) počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.
Na snímke slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cullyová počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.
Druhá sprava Marianna Jagerčíková Marianna Jagerčíková počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.
V strede Marianna Jagerčíková počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.
29 fotografií
Vpravo Marianna Jagerčíková počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Marianna Jagerčíková (číslo 8) počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Marianna Jagerčíková (číslo 8) počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fanúšikovia počas kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Fotka z kvalifikácie šprintu žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Na snímke slovenský reprezentant v skialpinizme Jakub Šiarnik počas kvalifikácie v šprinte mužov na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Na snímke slovenský reprezentant v skialpinizme Jakub Šiarnik počas kvalifikácie v šprinte mužov na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Na snímke slovenský reprezentant v skialpinizme Jakub Šiarnik počas kvalifikácie v šprinte mužov na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Na snímke slovenský reprezentant v skialpinizme Jakub Šiarnik (vpravo) počas kvalifikácie v šprinte mužov na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Na snímke slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cully počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Na snímke slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cully počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Na snímke slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cully počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Na snímke slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cully počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.Na snímke slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cully (13) počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.

Z komentárov na sociálnych sieťach cítil tlak na to, aby získal medailu. "Písali, 'Nikita Filippov je naša veľká šanca, pretože ešte nemáme medailu, on je naša najväčšia nádej'," povedal Filippov, ktorý pochádza z polostrova Kamčatka na Ďalekom východe. "Ja som si ale hovoril: 'Buď v pokoji, Nikita. Odvedieš svoju prácu a medaila príde'. "

V hľadisku mal aj svoju sekciu fanúšikov, priateľov, o ktorých dobre vedel. "Prišli a vytlačili si na plagáty moju veľkú tvár. Bolo to niečo mimoriadne, "povedal bývalý bežec na lyžiach a biatlonista.

