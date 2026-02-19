Rusi sa v Taliansku dočkali prvého cenného kovu. Je ťažké súťažiť bez vlajky, vraví športovec

Skialpinista Nikita Filippov sa dnes stal prvým medailistom z radov nezávislých športovcov na olympijských hrách v Taliansku a ľutoval, že na rozdiel od ostatných nemohol oslavovať striebro s vlajkou svojej krajiny. Na druhej strane ale dodal, že všetci rovnako vedia, odkiaľ pochádza.
Dvadsaťtriročný Filippov skončil v Bormiu v šprinte druhý pri premiére skialpinizmu pod piatimi kruhmi za Španielom Oriolom Cardonom.
Na olympiáde štartoval pod francúzskou skratkou AIN označujúcou "individuálny neutrálny športovec", keďže Rusko ani Bielorusko nesmú kvôli invázii na Ukrajine vyslať na hry oficiálne výpravy.
Takzvaní neutrálni športovci, ktorých sa na hry v Taliansku dostalo dvadsať, nesmú pretekať pod svojou vlajkou a štátnymi symbolmi. Filippov tak mal na stupňoch víťazov bielu bundu s bledomodrými prvkami na ramene a kapucni.
"Je to ťažké, pretože vidím ostatných športovcov s vlajkami a v oblečení so symbolmi ich krajín," citovala Filippova agentúra AP. "Ale to je v pohode. Všetci vedia, z akej som krajiny. Som rád, že som tu a že som si splnil detský sen. "
Z komentárov na sociálnych sieťach cítil tlak na to, aby získal medailu. "Písali, 'Nikita Filippov je naša veľká šanca, pretože ešte nemáme medailu, on je naša najväčšia nádej'," povedal Filippov, ktorý pochádza z polostrova Kamčatka na Ďalekom východe. "Ja som si ale hovoril: 'Buď v pokoji, Nikita. Odvedieš svoju prácu a medaila príde'. "
V hľadisku mal aj svoju sekciu fanúšikov, priateľov, o ktorých dobre vedel. "Prišli a vytlačili si na plagáty moju veľkú tvár. Bolo to niečo mimoriadne, "povedal bývalý bežec na lyžiach a biatlonista.
