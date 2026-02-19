19.02.2026 06:00
Deň 13
Miláno a Cortina 2026
Live
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026.
Dokáže sa Vlhová vrátiť na vrchol? Nemeckú smoliarku na ZOH opäť zradila psychika
Marianna Jagerčíková v cieli semifinále šprintu.
Podmienky ju zradili. Športové nešťastie, hovorí expert. Jagerčíková: Nezbláznim sa z toho
Český brankár Lukáš Dostál a kanadský hokejista Nick Suzuki.
Česi majú radšej Škodu ako Suzuki. Slováci majú cool chlapca (power ranking)
Slovenská reprezentantka v skialpinizme Marianna Jagerčíková (druhá sprava)
Veľká smola. Jagerčíkovú pripravili o postup do finále technické problémy
Slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cully
Materstvo a olympiáda v jednom. Je to neskutočne náročné, hovorí Slovenka po debute
Slovenský reprezentant v skialpinizme Jakub Šiarnik
Človek fyziológiu neoklame, hovorí Šiarnik. Viac si bude veriť v štafete
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 13

Oftebro oslavuje zlatý hetrik. Nóri na olympiáde triumfovali v tímovej súťaži

Jens Luraas Oftebro
Jens Luraas Oftebro (Autor: TASR/AP)
TASR|19. feb 2026 o 15:03
Celkovo získal piaty cenný kov.

ZOH 2026 - severská kombinácia

muži - tímový šprint (skoky na veľkom mostíku + beh na 2x7,5 km):

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Andreas Skoglund, Jens Luraas Oftebro

Nórsko

1:18,0 min. (237,0 bodu/41:05,0 min.)

2.

Eero Hirvonen, Ilkka Herola

Fínsko

+0,5 s (226,3/40:51,5)

3.

Johannes Lamparter, Stefan Rettenegger

Rakúsko

+22,3 (224,4/41:11,3)

4.

Aaron Kostner, Samuel Costa

Taliansko

+1:03,5 (182,0/40:55,5)

5.

Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek

Nemecko

+1:06,1 (246,5/42:24,1)

6.

Akito Watabe, Rjóta Jamamoto 

Japonsko

+1:36,7 (231,0/42:33,7)

Nórski reprezentanti v severskej kombinácii Andreas Skoglund a Jens Luraas Oftebro si na ZOH 2026 vybojovali zlato v tímovej súťaži.

Vo štvrtkovom tímovom šprinte zvíťazili s náskokom 0,5 s pred fínskou dvojicou Ilkka Herola, Eero Hirvonen, bronz získali Rakúšania Stefan Rettenegger a Johannes Lamparter (+22,3 s).

J. L. Oftebro tak na prebiehajúcich hrách skompletizoval víťazný hetrik, predtým triumfoval v oboch individuálnych súťažiach.

V bežeckej časti sa účastníci striedali po 1,5 km dlhých úsekoch, pričom každý z dvojice šiel na trať päťkrát.

Nemci Johannes Rydzek a Vinzenz Geiger, ktorí po skokoch štartovali prví s 13-sekundovým náskokom pred Nórmi, si držali prvenstvo do 3. úseku. Potom však nastúpil J. L. Oftebro a spoločne so Skoglundom ťahali vedúcu skupinu, v ktorej sa držali aj Fíni s Rakúšanmi.

Na predposlednom úseku mal smolu Rettenegger, keď v hustom snežení spadol a prišiel o kontakt s čelom.

Do záverečného kola šiel prvý Hirvonen, ale v tesnom súboji o zlato uspel na cieľovej rovinke J. L. Oftebro.

Dvadsaťpäťročný Nór predtým zvíťazil aj v individuálnej súťaži na strednom i veľkom mostíku a medailovú bilanciu zo ZOH rozšíril na 4-1-0. Na bronzovej priečke bez problémov dobehol Lamparter.

„Nečakal som, že sa mi na ZOH v Taliansku podarí dosiahnuť zlatý hetrik. Dnes to boli náročné preteky. Nebolo jednoduché udržať sa na lyžiach a vyhnúť sa pádu, no ukázali sme našu silu," uviedol Oftebro pre akreditované médiá. Na bronzovej priečke bez problémov dobehol Lamparter.

Tímšprintom sa súťaže v severskej kombinácii na ZOH skončili, Slovensko nemalo zastúpenie ani v jednej z disciplín.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Severská kombinácia

    Severská kombinácia

