Oftebro oslavuje zlatý hetrik. Nóri na olympiáde triumfovali v tímovej súťaži

ZOH 2026 - severská kombinácia
muži - tímový šprint (skoky na veľkom mostíku + beh na 2x7,5 km):
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Andreas Skoglund, Jens Luraas Oftebro
Nórsko
1:18,0 min. (237,0 bodu/41:05,0 min.)
2.
Eero Hirvonen, Ilkka Herola
Fínsko
+0,5 s (226,3/40:51,5)
3.
Johannes Lamparter, Stefan Rettenegger
Rakúsko
+22,3 (224,4/41:11,3)
4.
Aaron Kostner, Samuel Costa
Taliansko
+1:03,5 (182,0/40:55,5)
5.
Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek
Nemecko
+1:06,1 (246,5/42:24,1)
6.
Akito Watabe, Rjóta Jamamoto
Japonsko
+1:36,7 (231,0/42:33,7)
Nórski reprezentanti v severskej kombinácii Andreas Skoglund a Jens Luraas Oftebro si na ZOH 2026 vybojovali zlato v tímovej súťaži.
Vo štvrtkovom tímovom šprinte zvíťazili s náskokom 0,5 s pred fínskou dvojicou Ilkka Herola, Eero Hirvonen, bronz získali Rakúšania Stefan Rettenegger a Johannes Lamparter (+22,3 s).
J. L. Oftebro tak na prebiehajúcich hrách skompletizoval víťazný hetrik, predtým triumfoval v oboch individuálnych súťažiach.
V bežeckej časti sa účastníci striedali po 1,5 km dlhých úsekoch, pričom každý z dvojice šiel na trať päťkrát.
Nemci Johannes Rydzek a Vinzenz Geiger, ktorí po skokoch štartovali prví s 13-sekundovým náskokom pred Nórmi, si držali prvenstvo do 3. úseku. Potom však nastúpil J. L. Oftebro a spoločne so Skoglundom ťahali vedúcu skupinu, v ktorej sa držali aj Fíni s Rakúšanmi.
Na predposlednom úseku mal smolu Rettenegger, keď v hustom snežení spadol a prišiel o kontakt s čelom.
Do záverečného kola šiel prvý Hirvonen, ale v tesnom súboji o zlato uspel na cieľovej rovinke J. L. Oftebro.
Dvadsaťpäťročný Nór predtým zvíťazil aj v individuálnej súťaži na strednom i veľkom mostíku a medailovú bilanciu zo ZOH rozšíril na 4-1-0. Na bronzovej priečke bez problémov dobehol Lamparter.
„Nečakal som, že sa mi na ZOH v Taliansku podarí dosiahnuť zlatý hetrik. Dnes to boli náročné preteky. Nebolo jednoduché udržať sa na lyžiach a vyhnúť sa pádu, no ukázali sme našu silu," uviedol Oftebro pre akreditované médiá. Na bronzovej priečke bez problémov dobehol Lamparter.
Tímšprintom sa súťaže v severskej kombinácii na ZOH skončili, Slovensko nemalo zastúpenie ani v jednej z disciplín.
