ONLINE: Jagerčíková, Cullyová a Šiarnik idú šprint dnes, skialpinizmus na ZOH Miláno 2026 LIVE

Slovenskí skialpinisti Marianna Jagerčíková, Rebeka Cullyová a Jakub Šiarnik dnes idú šprint na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Ako prvé sa od 9.50 hod predstavia v kvalifikácii ženy, o 10:30 začínajú muži.
Fotogaléria zo šprintu v skialpinizme na ZOH 2026 (Jagerčíková, Cullyová, Šiarnik)
Skialpizmus na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Jagerčíková, Cullyová a Šiarnik idú šprint dnes (ZOH Miláno a Cortina 2026, skialpinizmus, NAŽIVO, štvrtok, výsledky)
ZOH - Skialpinizmus 2026
19.02.2026 o 09:50
Kvalifikácia šprintu mužov a žien
Prebiehajúci
Prehľad
Kvalifikace žen::
1. rozjížďka:
Emily Harropová (FRA) 3:03,34 - Q
Tatjana Pallerová (GER) 3:11,20 - Q
Caroline Ulrichová (SUI) 3:11,43 - Q
Ida Waldalová (NOR) 3:15,36 - q
Anna Gibsonová (GBR) 3:17,44 - q
...
Rebeka Cullyová (SVK) 3:31,24
2. rozjížďka:
Marianne Fattonová (SUI) 3:06,51 - Q
Margot Ravinelová (FRA) 3:07,84 - Q
Marianna Jagerčíková (SVK) 3:15,32 - Q
Alba de Silvestrová (ITA) 3:15,48 - q
...
Johanna Hiemerová (AUT) 3:19,98
Lara Hamiltonová (AUS) 3:39,25
3. rozjížďka:
Giulia Muradaová (ITA) 3:17,63 - Q
Ana Alonsová (ESP) 3:18,28 - Q
María Costaová (ESP) 3:26,75 - Q
...
Cch'-tan jü-čen (CHN) 3:27,40
Helena Euringerová (GER) 3:27,82
Iwona Januszyková (POL) 3:34,88
Kvalifikace mužů::
1. rozjížďka:
Oriol Cardona (ESP) 2:37,96 - Q
Ot Ferrer (ESP) 2:41,32 - Q
Pablo Giner Dalmasso (FRA) 2:42,37 - Q
Pu Lu-er (CHN) 2:43,89
Michele Boscacci (ITA) 2:50,79
Paul Verbnjak (AUT) 2:58,39
2. rozjížďka:
Cameron Smith (USA)
Nikita Filipov (AIN)
Jon Kistler (SUI)
Maximilien du Chapois (BEL)
Trym Dalset Lødøen (NOR)
Phillip Bellingham (AUS)
3. rozjížďka:
Jan Elantkowski (POL)
Hans-Inge Klette (NOR)
Arno Lietha (SUI)
Thibault Anselmet (FRA)
Finn Hösch (GER)
Jakub Šiarnik (SVK)
Prenos
Ferrer a Giner Dalmasso si zajistili přímý postup, Pu Lu-er byl ve sjezdu nejméně jistý a bude muset čekat na čas. Ital a Rakušan postoupí jako šťastní poražení těžko.
Za Cardonou se trojice utkává o další dvě postupové místenky, Boscacci a Verbnjak jsou výrazně vzadu.
M 1
Mistr světa Oriol Cardona uniká hned v úvodu, drží se ho Giner a Ferrer, ze čtvrté příčky to nevzdává ani Pu.
Kvalifikace mužů byla zahájena.
Pořadatelé usilovně udupávají neustále padající čerstvý sníh a na start se mezitím chystají muži.
Kvalifikace žen skončila.
3. rozjížďka:
Giulia Muradaová (ITA) 3:17,63 – Q
Ana Alonsová (ESP) 3:18,28 – Q
María Costaová (ESP) 3:26,75 – Q
Cch'-tan jü-čen (CHN) 3:27,40
Helena Euringerová (GER) 3:27,82
Iwona Januszyková (POL) 3:34,88
Giulia Muradaová (ITA) 3:17,63 – Q
Ana Alonsová (ESP) 3:18,28 – Q
María Costaová (ESP) 3:26,75 – Q
Cch'-tan jü-čen (CHN) 3:27,40
Helena Euringerová (GER) 3:27,82
Iwona Januszyková (POL) 3:34,88
Tato rozjížďka byla nejpomalejší, na čas se tedy dodatečně kvalifikovaly Waldalová s Gibsonovou z první a de Silvestrová z druhé.
Za vedoucí dvojicí Muradaovou a Alonsovou zvládla odepnutí pásů a rozjezd nejrychleji Costaová, na kterou dotírala Číňanka, ale Španělka přímý postup uhájila.
Před Alonsovou se na schodech dostává Cch'-tan jü-čen. Číňanka však klopýtla při výběhu na schody a znovu klesá na čtvrté místo.
Giulia Muradaová netaktizuje a získává ve výběhu velký náskok.
Ž 3
Třetí rozjížďka byla zahájena, tempo udávají ve výšlapu obě Španělky a také domácí Muradaová.
2. rozjížďka:
Marianne Fattonová (SUI) 3:06,51 – Q
Margot Ravinelová (FRA) 3:07,84 – Q
Marianna Jagerčíková (SVK) 3:15,32 – Q
Alba de Silvestrová (ITA) 3:15,48
Johanna Hiemerová (AUT) 3:19,98
Lara Hamiltonová (AUS) 3:39,25
Marianne Fattonová (SUI) 3:06,51 – Q
Margot Ravinelová (FRA) 3:07,84 – Q
Marianna Jagerčíková (SVK) 3:15,32 – Q
Alba de Silvestrová (ITA) 3:15,48
Johanna Hiemerová (AUT) 3:19,98
Lara Hamiltonová (AUS) 3:39,25
Fattonová a Ravinelová postoupily s přehledem, ale na Jagerčíkovou ještě nečekaně dotírala De Silvestrová a Slovenka uhájila třetí místo jen o desetinku!
Před sjezdem je prakticky rozhodnuto, Jagerčíková skončí třetí a postoupí do semifinále.
Po dalším přezutí do běžek se Ravinelová dostala před Jagerčíkovou, která si však drží třetí postupové místo.
Při přezouvání pod schody si třetí postupové místo hlídá Hiemerová, na niž útočí Ravinelová.
Ž 2
Druhou rozjížďku odstartovaly nejrychleji Fattonová a Jagerčíková, které vytvořily v dvojstupu čelní řadu. Dále skialpinistky běží „diamantový“ výšlap křížem a za ním se opět Švýcarka se Slovenkou srovnaly vedle sebe na čelní místa.
Ve druhé rozjížďce se na start chystá i čtyřicetiletá Marianna Jagerčíková, rodačka z Brezna a mistryně světa ve sprintu z roku 2023.
1. rozjížďka:
Emily Harropová (FRA) 3:03,34 – Q
Tatjana Pallerová (GER) 3:11,20 – Q
Caroline Ulrichová (SUI) 3:11,43 – Q
Ida Waldalová (NOR) 3:15,36
Anna Gibsonová (GBR) 3:17,44
Rebeka Cullyová (SVK) 3:31,24
Emily Harropová (FRA) 3:03,34 – Q
Tatjana Pallerová (GER) 3:11,20 – Q
Caroline Ulrichová (SUI) 3:11,43 – Q
Ida Waldalová (NOR) 3:15,36
Anna Gibsonová (GBR) 3:17,44
Rebeka Cullyová (SVK) 3:31,24
Sjezdovou část už si favorizovaná Francouzka užila a dorazila do cíle v čase 3:03,3. Přímo do semifinále postupují také Němka a Švýcarka, další dvě závodnice budou čekat na čas. Slovenka Cullyová dojela se ztrátou 24,9 vteřiny na poslední příčce, navíc u jejího času svítila hvězdička a dodatečně dostává za nějaký přestupek ještě třívteřinovou penalizaci.
Následuje výšlap do schodů s lyžemi na batohu a znovu rychlé zapínání a běh. Harropová vede před Ulrichovou a Pallerovou, slovenská reprezentantka Cullyová je beznadějně poslední.
Ž 1
Závodnice běží v úvodu do táhlého stoupání, na prvním mezičase je nejrychlejší favoritka Emily Harropová.
Historicky první olympijský skialpový závod byl zahájen.
Za poměrně hustého sněžení a mlhy jsou závodnice připraveny na start první ze tří jízd.
Do semifinále postoupí vždy tři nejrychlejší z každé ze tří rozjížděk a tři další podle časů.
Medaile se budou udělovat již dnes, program prvního olympijského dne nového sportu je následující:
9:50 – rozjížďky žen
10:30 – rozjížďky mužů
12:55 – semifinále žen
13:25 – semifinále mužů
13:55 – finále žen
14:15 – finále mužů
9:50 – rozjížďky žen
10:30 – rozjížďky mužů
12:55 – semifinále žen
13:25 – semifinále mužů
13:55 – finále žen
14:15 – finále mužů
Moderní dějiny tohoto sportu se píší od roku 1992, pod samostatnou federací skialpinismu se pak konají evropské šampionáty od roku 2001. Mezi pětici zakládajících zemí vedle Španělska, Francie, Švýcarska a Andorry patří také Slovensko.
Od roku 2006 se jezdí Světový pohár, jehož poslední tři ročníky měly vždy stejné celkové pořadí stupňů vítězů v kategorii mužů:
1. Thibault Anselmet (FRA)
2. Maximilien Drion (BEL)
3. Rémi Bonnet (SUI).
Letos se konaly tři sprinty, jejichž vítězi se stali vedle obhájce Anselmeta Švýcar Jon Kistler a Španěl Oriol Cardona, který vyhrál i poslední mistrovství světa.
Mezi ženami vládnou skialpinismu Francouzky, které vyhrály Světový pohár ve 12 z posledních 14 ročníků, obhájkyní posledních čtyř prvenství je Emily Harropová. Poslední pořadí bylo následující:
1. Emily Harropová (FRA)
2. Célia Perillatová-Pesseyová (FRA)
3. Ana Alonsová (ESP).
Harrotová zvítězila ve dvou letošních sprintech, jednou získala zlato její krajanka Margot Ravinelová. Titul mistryně světa loni ve Švýcarsku získala domácí Marianne Fattonová.
Premiéru na zimní olympiádě zažije skialpinismus, v nadsázce řečeno jakási obdoba cyklokrosu na lyžích. Tato zajímavá a fyzicky nesmírně náročná disciplína kombinuje sjezdy a výšlapy strmým terénem s lyžemi na nohách i na ramenou. Do programu ZOH byl zařazen pouze sprint a smíšená štafeta, zatímco ve Světovém poháru se jezdí i takzvaný vertikální závod a maratón.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 09:50.
