Medaily na ZOH Miláno 2026: Američania predstihli domácich Talianov (19. február)

Nórski reprezentanti vedú medailovú bilanciu zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo aj po trinástom súťažnom dni.
Vo štvrtok získali jednu zlatú medailu vďaka reprezentantom v severskej kombinácii Andreasovi Skoglundovi a Jensovi Luraasovi Oftebrovi. Na konte ich majú už 16.
Najviac majú cenných kovov aj celkovo, ich bilancia je 16-8-10. Na druhom mieste sú Američania (9-12-6), tretia priečka patrí domácim Talianom (9-5-12).
Medailová bilancia na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 12 (štvrtok, 19. február)
