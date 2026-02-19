    19.02.2026 06:00
    Deň 13
    Miláno a Cortina 2026
    Na snímke sú rýchlokorčuliar Jordan Stolz a hokejistky USA.
    Nemožné sa stalo skutočnosťou, fenomén padol. Gáboríka ohúril zlatý gól (sumár dňa)
    Krasokorčuliar Ilia Malinin na ZOH v Miláne.
    Zlyhania vás naučia viac ako výhry, vravel Malinin. Priznal, že olympijský tlak ho zaskočil
    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026.
    Dokáže sa Vlhová vrátiť na vrchol? Nemeckú smoliarku na ZOH opäť zradila psychika
    Marianna Jagerčíková v cieli semifinále šprintu.
    Podmienky ju zradili. Športové nešťastie, hovorí expert. Jagerčíková: Nezbláznim sa z toho
    Český brankár Lukáš Dostál a kanadský hokejista Nick Suzuki.
    Česi majú radšej Škodu ako Suzuki. Slováci majú cool chlapca (power ranking)
    Slovenská reprezentantka v skialpinizme Marianna Jagerčíková (druhá sprava)
    Veľká smola. Jagerčíkovú pripravili o postup do finále technické problémy
    Medaily na ZOH Miláno 2026: Američania predstihli domácich Talianov (19. február)

    Americké hráčky pózujú so zlatými medailami po ich víťazstve nad Kanadou 2:1 po predĺžení vo finále zápasu USA - Kanada.
    Americké hráčky pózujú so zlatými medailami po ich víťazstve nad Kanadou 2:1 po predĺžení vo finále zápasu USA - Kanada. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|19. feb 2026 o 23:58
    Pozrite si medailovú bilancia krajín na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 13 (štvrtok, 19. február).

    Nórski reprezentanti vedú medailovú bilanciu zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo aj po trinástom súťažnom dni.

    Vo štvrtok získali jednu zlatú medailu vďaka reprezentantom v severskej kombinácii Andreasovi Skoglundovi a Jensovi Luraasovi Oftebrovi. Na konte ich majú už 16.

    Najviac majú cenných kovov aj celkovo, ich bilancia je 16-8-10. Na druhom mieste sú Američania (9-12-6), tretia priečka patrí domácim Talianom (9-5-12).

    Medailová bilancia na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 12 (štvrtok, 19. február)

    zľava Zach Osburn (Nitra) a Patrik Rogoň (Košice)
    Hokejové ligy aj basketbalový pohár. Športový program na dnes (20. február)
    dnes 00:00
    Slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cully
    št 12:06
    Materstvo a olympiáda v jednom. Je to neskutočne náročné, hovorí Slovenka po debuteŠtart na olympiáde hodnotí ako neskutočnú skúsenosť.
    št 12:06
    Alysa Liuová počas ZOH 2026.
    št 23:19
    Americká krasokorčuliarka predviedla skvelú voľnú jazdu. Predbehla Japonky a má zlatoPo krátkom programe figurovala až na treťom mieste.
    št 23:19
    Americké hokejistky sa tešia z triumfu nad Kanadou.
    št 22:00
    Úžasný záver Američaniek. Dve minúty pred koncom prehrávali, no oslavujú zlatoVyrovnali až v hre bez brankárky.
    št 22:00
    Arno Lietha a Nikita Filippov počas ZOH 2026.
    št 19:40|5
    Rusi sa v Taliansku dočkali prvého cenného kovu. Je ťažké súťažiť bez vlajky, vraví športovecNa olympiáde štartoval ako individuálny neutrálny športovec.
    št 19:40|5
    Oriol Cardona Coll oslavuje zisk zlatej medaily.
    št 18:35
    Pri olympijskej premiére si splnil sen. Španielsko oslavuje prvé zlato po 54 rokoch Španielsko získalo na zimných hrách dokopy sedem cenných kovov.
    št 18:35
    Ning Čung-jen získal zlato na ZOH 2026.
    št 18:06
    Čínsky rýchlokorčuliar šokoval veľkého favorita. Prekonal aj olympijský rekordPódium doplnil obhajca olympijského titulu z Pekingu Kjeld Nuis z Holandska.
    št 18:06
    Slovenský reprezentant v skialpinizme Jakub Šiarnik
    št 12:28|2
    Človek fyziológiu neoklame, hovorí Šiarnik. Viac si bude veriť v štafeteV šprinte mu chýbala výbušnosť.
    št 12:28|2
    Hráčky Švajčiarska sa tešia z bronzovej medaily.
    št 17:28
    Eufória radosti. Európsky súboj rozhodlo až predĺženie, Švajčiarky získali cenný kovV severoamerickom finále olympijského turnaja žien sa o 19.10 h stretnú reprezentantky USA a Kanady.
    št 17:28
    USA - Kanada: ONLINE prenos z finále hokejového turnaja žien na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    št 16:10
    Hokej ženy na ZOH 2026: Americké hokejistky zdolali zámorského rivala z Kanady, oslavujú zlatoSledovali ste s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu ZOH 2026 v Miláne: USA - Kanada.
    št 16:10
    Martin Pospíšil (Slovensko) reaguje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko.
    št 16:18
    Treba hrať tvrdo a nebáť sa Američanov, avizuje Pospíšil. Po náročnom období sa cíti skveloNa výber USA narazia Slováci v piatok o 21.10 v aréne Santa Giulia.
    št 16:18
    Jens Luraas Oftebro
    št 15:03
    Oftebro oslavuje zlatý hetrik. Nóri na olympiáde triumfovali v tímovej súťažiCelkovo získal piaty cenný kov.
    št 15:03
    Skialpinizmus na ZOH 2026
    št 11:06
    Šiarnik zaostal za rýchlejšími súpermi, v semifinále šprintu sa neprestavíVo svojej rozjazde skončil posledný.
    št 11:06
    Španielsky skialpinista Oriol Cardona Coll
    št 14:29
    Španielsky favorit si na skialpoch vyšľapal jednoznačné zlato, medailu má aj RusSlovenský reprezentant skončil v kvalifikácii.
    št 14:29
    Švajčiarka Marianne Fattonová
    št 14:12
    Do cieľa prišla s veľkým náskokom. Premiérové skialpové zlato získala ŠvajčiarkaSkialpinizmus má za sebou olympijský debut.
    št 14:12
    Slovenský reprezentant v skoku na lyžiach Hektor Kapustík
    št 13:04
    Pred pretekmi netušil, čo môže dosiahnuť. Rekord je pre Kapustíka motiváciouNa veľkom mostíku prekonal najlepšie slovenské umiestnenie na ZOH.
    št 13:04
    ONLINE: Marianna Jagerčíková dnes ide semifinále a prípadné finále šprintu v skialpinizme na ZOH 2026.online
    št 11:00
    ONLINE: Jagerčíková ide šprint dnes, skialpinizmus na ZOH Miláno 2026 LIVE - semifinále + finaleSledujte s nami ONLINE prenos zo semifinále a finále šprintu v skialpinizme na ZOH Miláno a Cortina 2026. Ide aj Jagerčíková.
    št 11:00
    Vpravo slovenská skialpinistka Marianna Jagerčíková na ZOH 2026
    št 10:25|1
    Skialpinistka Jagerčíková zvládla olympijskú premiéru, postúpila do semifináleDruhej Slovenke sa nedarilo.
    št 10:25|1
    ONLINE: Jagerčíková, Cullyová a Šiarnik dnes idú šprint v skialpinizme na ZOH 2026.online
    št 06:50|1
    Skialpinizmus na ZOH 2026: Jagerčíková postúpila do semifinále, Cullyová a Šiarnik vypadliSledovali ste s nami ONLINE prenos zo šprintu v skialpinizme na ZOH Miláno a Cortina 2026. Išli aj Jagerčíková, Cullyová a Šiarnik.
    št 06:50|1
    Juraj Slafkovský v opatere lekára slovenského tímu Pavla Lauka počas štvrťfinále medzi Slovenskom a Nemeckom (6:2).
    Martin Turčinšt 17:05|4
    Draisaitl si pomáhal horčicou, Slováci nie. So Slafkovským oslavoval aj lekárLekár Pavol Lauko vysvetľuje, ako ošetroval Juraja Slafkovského.
    Martin Turčin|št 17:05|4
