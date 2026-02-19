ONLINE: Jagerčíková ide šprint dnes, skialpinizmus na ZOH Miláno 2026 LIVE - semifinále + finale

Slovenská skialpinistka Marianna Jagerčíková dnes ide semifinále a prípadné finále šprintu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Jagerčíková postúpila do semifinále z druhej rozjazdy, kde obsadila tretie miesto.
Nedarilo sa druhej Slovenke Rebeke Cullyovej,ktorá v úvodnej rozjazde skončila na poslednej šiestej priečke a do semifinále nepostúpila.
Do semifinále nepostúpila ani Jakub Šiarnik, ktorý vo svojej rozjazde obsadil posledné šieste miesto.
Fotogaléria zo šprintu v skialpinizme na ZOH 2026 (Jagerčíková, Cullyová, Šiarnik)
ONLINE PRENOS: Jagerčíková ide šprint dnes (ZOH Miláno a Cortina 2026, skialpinizmus, semifinále, finále, NAŽIVO, štvrtok, výsledky)
ZOH - Skialpinizmus 2026
19.02.2026 o 12:55
Finále šprintu mužov a žien
Vítěz: O. Cardona (ESP) a M. Fattonová (SUI)
Ukončený
Prehľad
Finále mužů::
Jon Kistler (SUI)
Oriol Cardona (ESP)
Thibault Anselmet (FRA)
Arno Lietha (SUI)
Nikita Filippov (AIN)
Ot Ferrer (ESP)
Finále žen::
1. Marianne Fattonová (SUI) 2:59,77
2. Emily Harropová (FRA) +2,38
3. Ana Alonsová (ESP) +10,45
4. Tatjana Pallerová (GER) +13,49
5. Giulia Muradaová (ITA) +15,69
6. Margot Ravinelová (FRA) +18,50
Semifinále mužů::
Jon Kistler (SUI) 2:34,93 - Q
Oriol Cardona (ESP) 2:36,10 - Q
Thibault Anselmet (FRA) 2:37,17 - q
Pu Lu-er (CHN) 2:47,04
Hans-Inge Klette (NOR) 2:51,30
Phillip Bellingham (AUS) 3:13,53
...
Arno Lietha (SUI) 2:33,79 - Q
Nikita Filippov (AIN) 2:34,53 - Q
Ot Ferrer (ESP) 2:37,27 - q
Pablo Giner (FRA) 2:41,29
Maximilien Drion (BEL) 2:47,23
Cameron Smith (USA) 2:50,74
Semifinále žen::
Emily Harropová (FRA) 3:06,57 - Q
Marianne Fattonová (SUI) 3:08,29 - Q
Ana Alonsová (ESP) 3:09,19 - q
Ida Waldalová (NOR) 3:15,28
Anna Gibsonová (USA) 3:15,69
María Costaová (ESP) 3:38,00
...
Margot Ravinelová (FRA) 3:10,13 - Q
Tatjana Pallerová (GER) 3:12,09 - Q
Giulia Muradaová (ITA) 3:12,43 - q
Caroline Ulrichová (SUI) 3:14,71
Alba de Silvestrová (ITA) 3:17,01
Marianna Jagerčíková (SVK) 3:26,80
Závod skončil.
Daleko vzadu dojeli Ferrer s Kistlerem, který doplatil na únavu, zakopával a zatímco finále rozběhl nejrychleji, dokončil ho až na šestém místě.
Mistr světa Oriol Cardona ze Španělska si dojel pro historicky první olympijské zlato! Ze stříbra se raduje Rus Nikita Filippov, zatímco král posledních skialpinistických sezón ve Světovém poháru Thibault Anselmet dokázal ve sjezdu alespoň předjet Liethu a získává bronz.
Před sjezdem má jisté zlato Cardona, zatímco Filippov, Lietha a Anselmet se utkají o další medailové příčky v těsných odstupech na sjezdovce.
Carona na schodech získal velký náskok, tento úsek se vydařil i Rusu Filippovovi, který se dostal před Liethu. Největší potíže má Kistler, který zakopává a propadá se na poslední místo.
Oriol Cardona se Švýcarům nalepil na záda a v širším úseku před schodištěm se už dostává těsně před Liethu s Kistlerem.
Švýcarští skialpinisté se vrhli do závodu nejdravěji, naopak překvapivě až na chvostu se drží Anselmet.
70 metrů převýšení do sprintu střídavě na běžkách a na nohách s lyžemi na zádech a následný řekněme superobří slalom s malým skokánkem dolů nyní čeká naposledy muže, jejichž finále odstartuje ve 14:15.
Konečné pořadí žen:
1. Marianne Fattonová (SUI) 2:59,77
2. Emily Harropová (FRA) +2,38
3. Ana Alonsová (ESP) +10,45
4. Tatjana Pallerová (GER) +13,49
5. Giulia Muradaová (ITA) +15,69
6. Margot Ravinelová (FRA) +18,50
7. Caroline Ulrichová (SUI)
8. Ida Waldalová (NOR)
9. Anna Gibsonová (USA)
10. Alba de Silvestrová (ITA)
11. Marianna Jagerčíková (SVK)
12. María Costaová (ESP)
13. Johanna Hiemerová (AUT)
14. Cch'-tan jü-čen (CHN)
15. Helena Euringerová (GER)
16. Rebeka Cullyová (SVK)
17. Iwona Januszyková (POL)
18. Lara Hamiltonová (AUS)
Francouzky měly před sjezdem potíže, také nejmladší z finalistek se zasekla a dostala se před ní kromě Alonsové i Pallerová a Muradaová, takže Margot Ravinelová končí až šestá.
Marianne Fattonová ze Švýcarska si užila sjezd bez hůlek s jasným náskokem a je historicky první olympijskou vítězkou ve skialpinismu! Favorizovaná Francouzka Emily Harropová končí zklamaná druhá, zatímco na bronzovou příčku se protáhla skvělým závěrem Španělka Ana Alonsová!
Nahoře nad schody před horní částí běhu na lyžích se Fattonová dostává před Harropovou, která má potíže s technikou přezouvání.
Emily Harropová potvrzuje formu z předchozích kol a jasně vede, druhá se drží Švýcarka a třetí další Francouzka Ravinelová. Italka Muradaová je čtvrtá, Španělka Alonsová pátá, výrazně ztrácí jen Němka.
F Ž
Bylo zahájeno finále, teď se již běží o historicky první medaile. Na čelo dvojstupu se zařadily Harropová a Fattonová.
Finále žen je na programu ve 13:55.
Ruský skialpinista ještě ve sjezdu Ferrerovi poodjel a jasně postupuje do finále. Španěl ovšem nemusí smutnit, postupuje jako šťastný poražený také.
Za Liethu se protlačil před sjezdem Rus Filippov, na nějž a případně na čas bude ještě útočit Ferrer.
Při nasazování lyží na záda se hodně zdržel Belgičan a na dalším mezičase již ztrácí 6 vteřin, to se bude dohánět těžko.
Čtveřice dorazila k prvnímu přezouvání v jedné vteřině.
Za Liethou a Ferrerem se na dalších pozicích drží Filippov a Drion, naopak Dalmasso a Smith už výrazněji zaostávají.
SF M2
Opět vidíme švýcarskou a španělskou kombinézu v úprku na čele závodu.
Kistler a Cardona si pohodlně dojeli pro dvě finálová místa, král posledních sezón Světového poháru Anselmet bude muset čekat na časy druhé jízdy. Teoretickou naději má ještě Pu, ale ten již ztratil přes 12 vteřin.
Kistler má nejvíce sil, na Cardonu se tlačí zezadu Anselmet, ale zřejmě ho ve sjezdu nedostihne.
SF M1
Začíná semifinále mužů, v první jízdě udávají tempo Kistler a především mistr světa Cardona, který se tlačí až před Švýcara. Společně teď unikají ostatním a jedou si pro finálové místenky.
Následovat bude od 13:25 první semifinále mužů.
Domácí Giulia Muradaová postupuje jako šťastná poražená, čtvrtá Ulrichová je již vyřazena a z první jízdy postupuje do finále na čas Alonsová.
Ravinelová si zajistila první místo, Muradaová dotírala na Němku marně a prohrává o tři desetiny.
Před další částí, během po schodech s lyžemi na zádech, však Slovenku zbrzdilo velké zdržení při vyzouvání lyží a propadá se na poslední místo, na čele ji střídá Muradaová s Pallerovou.
SF Ž2
Do druhého semifinále vyráží i Slovenka Jágerčíková a zpočátku se jí daří výtečně, drží se hned za favorizovanou Ravinelovou.
Ve sjezdu se již pořadí nezměnilo, Harropová a Fattonová postupují přímo, Alonsová bude čekat na čas, malou naději má také Waldalová.
Gibsonová a Costaová zatím zaostávají, ve výběhu po schodech s lyžemi na zádech ale neudržela nasazené tempo ani Norka a tak jsou na čele předpokládané favoritky.
SF Ž1
V první jízdě se představují tři největší favoritky na medaile, ale do čela se překvapivě v úvodu vedle Švýcarky Fattonové dostala Norka Waldalová. Obě stoupají v čele dvojstupu takzvanou diamantovou částí prudkého úvodního stoupání.
Semifinále žen bylo zahájeno.
Sněžení oproti dopoledni ještě zhoustlo, nicméně tribuna je na premiéru nového odvětví zaplněna a diváci netrpělivě očekávají nástup závodnic, zatímco pořadatelé ze všech sil upravují trať pod přívaly nového sněhu.
Z každé semifinálové jízdy postoupí do finále dva nejrychlejší přímo a další dva finalisty určí čas.
Moderní dějiny tohoto sportu se píší od roku 1992, pod samostatnou federací skialpinismu se pak konají evropské šampionáty od roku 2001. Mezi pětici zakládajících zemí vedle Španělska, Francie, Švýcarska a Andorry patří také Slovensko.
Od roku 2006 se jezdí Světový pohár, jehož poslední tři ročníky měly vždy stejné celkové pořadí stupňů vítězů v kategorii mužů:
1. Thibault Anselmet (FRA)
2. Maximilien Drion (BEL)
3. Rémi Bonnet (SUI).
Letos se konaly tři sprinty, jejichž vítězi se stali vedle obhájce Anselmeta Švýcar Jon Kistler a Španěl Oriol Cardona, který vyhrál i poslední mistrovství světa.
Mezi ženami vládnou skialpinismu Francouzky, které vyhrály Světový pohár ve 12 z posledních 14 ročníků, obhájkyní posledních čtyř prvenství je Emily Harropová. Poslední pořadí bylo následující:
1. Emily Harropová (FRA)
2. Célia Perillatová-Pesseyová (FRA)
3. Ana Alonsová (ESP).
Harrotová zvítězila ve dvou letošních sprintech, jednou získala zlato její krajanka Margot Ravinelová. Titul mistryně světa loni ve Švýcarsku získala domácí Marianne Fattonová.
Premiéru na zimní olympiádě zažije skialpinismus, v nadsázce řečeno jakási obdoba cyklokrosu na lyžích. Tato zajímavá a fyzicky nesmírně náročná disciplína kombinuje sjezdy a výšlapy strmým terénem s lyžemi na nohách i na ramenou. Do programu ZOH byl zařazen pouze sprint a smíšená štafeta, zatímco ve Světovém poháru se jezdí i takzvaný vertikální závod a maratón.
