Skialpinistka Jagerčíková zvládla olympijskú premiéru, postúpila do semifinále

Slovenská skialpinistka Marianna Jagerčíková postúpila do semifinále šprintu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Štartovala v druhej rozjazde a umiestnila sa na postupovom treťom mieste. Nedarilo sa druhej Slovenke Rebeke Cullyovej, ktorá v úvodnej rozjazde skončila na poslednej šiestej priečke.
Semifinále bude na programe o 12:55 h. Postupovali doň tri najrýchlejšie z každého rozbehu, na základe dosiahnutých časov ich doplnili ďalšie tri pretekárky.
Fotogaléria zo šprintu v skialpinizme na ZOH 2026 (Jagerčíková, Cullyová, Šiarnik)
