Vpravo slovenská skialpinistka Marianna Jagerčíková na ZOH 2026
Skialpinistka Jagerčíková zvládla olympijskú premiéru, postúpila do semifinále
ONLINE: Jagerčíková, Cullyová a Šiarnik dnes idú šprint v skialpinizme na ZOH 2026.
ONLINE: Jagerčíková, Cullyová a Šiarnik idú šprint dnes, skialpinizmus na ZOH Miláno 2026 LIVE
Vpravo slovenská skialpinistka Marianna Jagerčíková na ZOH 2026 (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
Sportnet|19. feb 2026 o 10:25
Druhej Slovenke sa nedarilo.

Slovenská skialpinistka Marianna Jagerčíková postúpila do semifinále šprintu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.

Štartovala v druhej rozjazde a umiestnila sa na postupovom treťom mieste. Nedarilo sa druhej Slovenke Rebeke Cullyovej, ktorá v úvodnej rozjazde skončila na poslednej šiestej priečke.

Semifinále bude na programe o 12:55 h. Postupovali doň tri najrýchlejšie z každého rozbehu, na základe dosiahnutých časov ich doplnili ďalšie tri pretekárky.

Na snímke slovenská reprezentantka v skialpinizme Marianna Jagerčíková (druhá sprava), Švajčiarka Marianne Fattonová (druhá zľava), Francúzka Margot Ravinelová (vpravo) a Rakúšanka Johanna Hiemerová (vľavo) počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.
Na snímke slovenská reprezentantka v skialpinizme Rebeka Cullyová počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.
Druhá sprava Marianna Jagerčíková Marianna Jagerčíková počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.
V strede Marianna Jagerčíková počas kvalifikácie v šprinte žien na zimných olympijských hrách v talianskom Bormiu vo štvrtok 19. februára 2026.
Skialpinizmus

