ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 13 (štvrtok, 19. február)

    Vpravo slovenská skialpinistka Marianna Jagerčíková na ZOH 2026
    Skialpinistka Jagerčíková zvládla olympijskú premiéru, postúpila do semifinále
    Sportnet|19. feb 2026 o 07:00
    Sledujte s nami ONLINE prenos zo súťažného dňa 13 na ZOH Miláno 2026. Kto získa medaily a ako sa bude dariť Slovákom?

    Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo majú na programe súťažný deň 13. Pozrite si aj program Slovákov na dnes a minútu po minúte.

    Kde sledovať ZOH Miláno 2026 v TV?
    ZOH Miláno 2026 sledujte s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE: Olympiáda Miláno a Cortina 2026 dnes LIVE - deň 13 (štvrtok, 19. február, OH Miláno 2026 NAŽIVO)

    Zimné olympijské hry  2025/2026
    19.02.2026 o 09:05
    Prehľad udalostí na ZOH Miláno Cortina 2026 – 13. deň
    Prebiehajúci
    Prehľad
    Program 13. dňa:
    9:05
    Curling – 12. kolo mužů
    Švédsko – Česko
    Itálie – Švýcarsko
    Čína – Německo
    Norsko – Kanada

    9:50
    Skialpinismus – sprint žen, rozběhy

    10:00
    Severská kombinace – týmový sprint, velký můstek

    10:30
    Akrobatické lyžování – U rampa mužů, kvalifikace
    Skialpinismus – sprint mužů, rozběhy

    11:00
    Akrobatické lyžování – akrobatické skoky mužů, kvalifikace

    12:55
    Skialpinismus – sprint žen, semifinále

    13:25
    Skialpinismus – sprint mužů, semifinále

    13:55
    Skialpinismus – sprint žen, finále

    14:00
    Akrobatické lyžování – akrobatické skoky mužů, finále
    Severská kombinace – týmový sprint, běh na lyžích

    14:05
    Curling – 12. kolo žen
    Švýcarsko – USA
    Kanada – Korea
    Japonsko – Čína
    Velká Británie – Itálie

    14:15
    Skialpinismus – sprint mužů, finále

    14:40
    Lední hokej – o 3. místo žen
    Švýcarsko – Švédsko

    16:30
    Rychlobruslení – 1 500 m mužů

    19:00
    Krasobruslení – volné jízdy žen

    19:05
    Curling – semifinále mužů

    19:10
    Lední hokej – finále žen
    USA – Kanada

    19:30
    Akrobatické lyžování – U rampa mužů, kvalifikace
    Prenos
    10:24
    Curling

    Výsledky po 5 endoch:
    Švédsko – Česko 2:5
    Taliansko – Švajčiarsko 1:4
    Čína – Nemecko 2:3
    Nórsko – Kanada 7:2
    10:17
    Skialpinizmus


    Slovenka Marianna Jagerčíková postúpila do semifinále ženského šprintu. Druhej reprezenntantke Rekebe Cullyovej rozjazda nevyšla a nepostúpila.

    Výsledky rozjazdov žien:
    1. rozjížďka:
    Emily Harropová (FRA) 3:03,34 – Q
    Tatjana Pallerová (GER) 3:11,20 – Q
    Caroline Ulrichová (SUI) 3:11,43 – Q
    Ida Waldalová (NOR) 3:15,36
    Anna Gibsonová (GBR) 3:17,44
    Rebeka Cullyová (SVK) 3:31,24

    2. rozjížďka:
    Marianne Fattonová (SUI) 3:06,51 – Q
    Margot Ravinelová (FRA) 3:07,84 – Q
    Marianna Jagerčíková (SVK) 3:15,32 – Q
    Alba de Silvestrová (ITA) 3:15,48
    Johanna Hiemerová (AUT) 3:19,98
    Lara Hamiltonová (AUS) 3:39,25

    3. rozjížďka:
    Giulia Muradaová (ITA) 3:17,63 – Q
    Ana Alonsová (ESP) 3:18,28 – Q
    María Costaová (ESP) 3:26,75 – Q
    Cch'-tan jü-čen (CHN) 3:27,40
    Helena Euringerová (GER) 3:27,82
    Iwona Januszyková (POL) 3:34,88
    10:04
    Severská kombinácia

    Začína sa skokanské kolo tímovej súťaže združenárov.
    9:44
    Skialpinizmus

    Začínajú sa rozjazdy ženského a mužského šprintu v skialpinizme. Slovensko ma v ženách dvojité zastúpenie v podobe Marianny Jagerčíkovej a Rebeky Cullyovej, medzi mužmi bude reprezentovať Jakub Šiarnik.
    9:02
    Curling

    Záverečný hrací blok mužského curlingového turnaja obstarajú tieto zápasy:
    Švédsko – Česko
    Taliansko – Švajčiarsko
    Čína – Nemecko
    Nórsko – Kanada
    Začiatok 13. olympijského dňa.
    Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z prehľadu 13. dňa na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Opäť na nás čaká niekoľko medailových disciplín, vrátane debutu nového športu na olympiáde – skialpinizmu.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 09:05.

    Skialpinistka Jagerčíková zvládla olympijskú premiéru, postúpila do semifinále
    dnes 10:25|1
    Skialpinistka Jagerčíková zvládla olympijskú premiéru, postúpila do semifinále
    dnes 10:25|1
