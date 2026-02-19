ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 13 (štvrtok, 19. február)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo majú na programe súťažný deň 13. Pozrite si aj program Slovákov na dnes a minútu po minúte.
ONLINE: Olympiáda Miláno a Cortina 2026 dnes LIVE - deň 13 (štvrtok, 19. február, OH Miláno 2026 NAŽIVO)
Zimné olympijské hry 2025/2026
19.02.2026 o 09:05
Prehľad udalostí na ZOH Miláno Cortina 2026 – 13. deň
Program 13. dňa:
9:05
Curling – 12. kolo mužů
Švédsko – Česko
Itálie – Švýcarsko
Čína – Německo
Norsko – Kanada
9:50
Skialpinismus – sprint žen, rozběhy
10:00
Severská kombinace – týmový sprint, velký můstek
10:30
Akrobatické lyžování – U rampa mužů, kvalifikace
Skialpinismus – sprint mužů, rozběhy
11:00
Akrobatické lyžování – akrobatické skoky mužů, kvalifikace
12:55
Skialpinismus – sprint žen, semifinále
13:25
Skialpinismus – sprint mužů, semifinále
13:55
Skialpinismus – sprint žen, finále
14:00
Akrobatické lyžování – akrobatické skoky mužů, finále
Severská kombinace – týmový sprint, běh na lyžích
14:05
Curling – 12. kolo žen
Švýcarsko – USA
Kanada – Korea
Japonsko – Čína
Velká Británie – Itálie
14:15
Skialpinismus – sprint mužů, finále
14:40
Lední hokej – o 3. místo žen
Švýcarsko – Švédsko
16:30
Rychlobruslení – 1 500 m mužů
19:00
Krasobruslení – volné jízdy žen
19:05
Curling – semifinále mužů
19:10
Lední hokej – finále žen
USA – Kanada
19:30
Akrobatické lyžování – U rampa mužů, kvalifikace
10:24
Curling
Výsledky po 5 endoch:
Švédsko – Česko 2:5
Taliansko – Švajčiarsko 1:4
Čína – Nemecko 2:3
Nórsko – Kanada 7:2
10:17
Skialpinizmus
Slovenka Marianna Jagerčíková postúpila do semifinále ženského šprintu. Druhej reprezenntantke Rekebe Cullyovej rozjazda nevyšla a nepostúpila.
Výsledky rozjazdov žien:
1. rozjížďka:
Emily Harropová (FRA) 3:03,34 – Q
Tatjana Pallerová (GER) 3:11,20 – Q
Caroline Ulrichová (SUI) 3:11,43 – Q
Ida Waldalová (NOR) 3:15,36
Anna Gibsonová (GBR) 3:17,44
Rebeka Cullyová (SVK) 3:31,24
2. rozjížďka:
Marianne Fattonová (SUI) 3:06,51 – Q
Margot Ravinelová (FRA) 3:07,84 – Q
Marianna Jagerčíková (SVK) 3:15,32 – Q
Alba de Silvestrová (ITA) 3:15,48
Johanna Hiemerová (AUT) 3:19,98
Lara Hamiltonová (AUS) 3:39,25
3. rozjížďka:
Giulia Muradaová (ITA) 3:17,63 – Q
Ana Alonsová (ESP) 3:18,28 – Q
María Costaová (ESP) 3:26,75 – Q
Cch'-tan jü-čen (CHN) 3:27,40
Helena Euringerová (GER) 3:27,82
Iwona Januszyková (POL) 3:34,88
10:04
Severská kombinácia
Začína sa skokanské kolo tímovej súťaže združenárov.
9:44
Skialpinizmus
Začínajú sa rozjazdy ženského a mužského šprintu v skialpinizme. Slovensko ma v ženách dvojité zastúpenie v podobe Marianny Jagerčíkovej a Rebeky Cullyovej, medzi mužmi bude reprezentovať Jakub Šiarnik.
9:02
Curling
Záverečný hrací blok mužského curlingového turnaja obstarajú tieto zápasy:
Švédsko – Česko
Taliansko – Švajčiarsko
Čína – Nemecko
Nórsko – Kanada
Začiatok 13. olympijského dňa.
Program 13. olympijského dňa:
9:05
Curling – 12. kolo mužů
Švédsko – Česko
Itálie – Švýcarsko
Čína – Německo
Norsko – Kanada
9:50
Skialpinismus – sprint žen, rozběhy
10:00
Severská kombinace – týmový sprint, velký můstek
10:30
Akrobatické lyžování – U rampa mužů, kvalifikace
Skialpinismus – sprint mužů, rozběhy
11:00
Akrobatické lyžování – akrobatické skoky mužů, kvalifikace
12:55
Skialpinismus – sprint žen, semifinále
13:25
Skialpinismus – sprint mužů, semifinále
13:55
Skialpinismus – sprint žen, finále
14:00
Akrobatické lyžování – akrobatické skoky mužů, finále
Severská kombinace – týmový sprint, běh na lyžích
14:05
Curling – 12. kolo žen
Švýcarsko – USA
Kanada – Korea
Japonsko – Čína
Velká Británie – Itálie
14:15
Skialpinismus – sprint mužů, finále
14:40
Lední hokej – o 3. místo žen
Švýcarsko – Švédsko
16:30
Rychlobruslení – 1 500 m mužů
19:00
Krasobruslení – volné jízdy žen
19:05
Curling – semifinále mužů
19:10
Lední hokej – finále žen
USA – Kanada
19:30
Akrobatické lyžování – U rampa mužů, kvalifikace
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z prehľadu 13. dňa na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Opäť na nás čaká niekoľko medailových disciplín, vrátane debutu nového športu na olympiáde – skialpinizmu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 09:05.
